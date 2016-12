Torsdag erfarer Aftenposten, etter en rekke samtaler med kilder i Høyre, Frp, Venstre og KrF, at mellom 15 og 20 kommuner ligger an til å bli tvangssammenslått. Avisen skriver også at hele prosessen fremskyndes. I stedet for å legge fram sak til våren og fatte vedtak i juni, slik planen var, er det nå aktuelt å fatte vedtak allerede i januar.

Men KrF, ett av regjeringens to støttepartier, går ikke med på noe av dette.

Ulik definisjon av «unntaksvis»

Allerede klokken 23.11 onsdag kveld, etter at Aftenpostens e-avis ble lagt ut, sendte partiet ut en pressemelding om at kommunekartet avisen presenterer er uaktuelt for KrF.

SIER NEI: Hans Olav Syversen sier KrF kun kan gå med på tvang i «helt, helt spesielle enkelttilfeller», og at 15–20 slike tilfeller er uaktuelt for dem. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Til NRK torsdag morgen sier parlamentarisk nestleder Hans Olav Syversen at KrF aldri kommer til å støtte at 15–20 kommuner blir slått sammen med tvang.

– Jeg har ingen tro på at blir sammenslåing i den størrelsesorden med tvang. Hvis noen har sett for seg at det skal skje i det omfanget, så blir ikke det med KrFs støtte.

Venstres kommunepolitiske talsperson, André Skjelstad, sier det uansett er for tidlig å si hvor mange kommuner som til slutt blir sammenslått mot sin vilje. Men der Syversen avviser at KrF kan støtte så mange som 15 til 20 tvangssammenslåinger, sier Venstre-politikeren:

– 15 til 20 kommuner vil definitivt ikke være mange, det er også unntak.

De to støttepartiene har også ulike syn på når vedtakene bør gjøres. Mens Syversen er kritisk til å fremskynde prosessen, mener Skjelstad at kommunene selv nyter godt av at Stortinget ikke venter til sommeren med å vedta den nye kommunestrukturen.

– Det er helt nødvendig, slik at kommunene så tidlig som mulig får vite hvordan økonomien blir for de nye kommunene. Den vurderingen vil vi gjøre fortløpende, sier han.

– Stortinget kan skjære gjennom i unntakstilfeller

Dagens Aftenposten ramser opp en rekke kommuner som risikerer tvangssammenslåing. Skjelstad vil ikke kommentere enkeltkommuner eller si noe om hvor mange kommuner han ser for seg tvangssammenslått.

– Syversen sier KrF kun kan støtte tvang i helt unntaksvise tilfeller. Når det er aktuelt for Venstre å støtte tvang?

– Det har vi lagt premissene for i stortingsvedtakene som er gjort. Det er inneklemte kommuner, og såkalte tvillingkommuner. Der du ikke får en god nok samfunnsmessig utvikling i det området uten sammenslåing, så vil vi gjøre de vurderingene. Det vil i så fall være unntakstilfeller, sier Skjelstad til NRK.

Også Fremskrittspartiets kommunepolitiske talsperson, Helge André Njåstad, er opptatt av å få fram at dette ikke er en tvangsreform.

– Hele premisset for debatten blir feil. Alle fire er enige om at hovedlinjen i kommunereformen er frivillige prosesser. Men Stortinget har forbeholdt seg retten til å skjære gjennom i unntakstilfeller, sier han til NRK.

Frp-politikeren understreker at det store flertallet av sammenslåinger kommer som følge av frivillige vedtak.