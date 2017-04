Ap-lag frykter Sp: Krever bygdefokus

I morgen starter Arbeiderpartiets landsmøte på Youngstorget i Oslo. Der skal de blant annet legge siste hånd på partiprogrammet – som de håper skal lede dem til regjeringsmakt.

Men to Ap-lag er nå bekymret for at Senterpartiet vokser kraftig – og mener det er på tide at Ap tar mer eierskap til distriktspolitikken.

Moss Arbeiderparti skriver i sitt endringsforslag til programmet:

«Senterpartiet øker på meningsmålingene og det snakkes om distriktsopprør. Det hadde vært lurt å ha med et avsnitt om distrikts- og regional politikk som viser at Arbeiderpartiet har forståelse for og politikk på alle de utfordringer som ulike deler av landet står i.»

Siv Henriette Jacobsen i Moss Arbeiderparti forklarer hva det er som uroer dem mest ved Senterpartiets fremgang.

– Sentralisering er et hett tema nå, og det er mulig at programmet vårt reflekterer at det er skrevet litt tidligere enn dette kom på banen, så vi ønsker at Ap sin politikk skal tydeliggjøres bedre i programmet, sier Jacobsen.

VIL HA DISTRIKTSKAPITTEL: Siv Henriette Jacobsen i Moss Ap mener distriktspolitikken er for lite synlig i Ap sitt partiprogram. – Når en velger leter gjennom programmet bør distriktspolitikken være lett tilgjengelig, sier hun. Foto: Basel Kherallah / NRK

– By og land, hand i hand

Tirsdag møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre pressen i forkant av landsmøtet.

Da snakket han om uroen ute i distriktene, men han vil ikke love noe eget distriktskapittel.

DISTRIKTSPOLITIKK OVERALT: Partileder Jonas Gahr Støre vil ikke love noe eget distriktskapittel. Han mener det må gjennomsyre hele programmet, på alle politikkområder. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg ønsker at ambisjonen for distrikter – by og land hand i hand – skal gå gjennom hele programmet. Distriktspolitikken skal ikke være henvist til et lite kapittel, men den skal synes i næringspolitikken, velferdspolitikken, miljøpolitikken, landbrukspolitikken osv.

Men Jacobsen står fast på at distriktspolitikken burde fått et eget kapittel:

– Det er et valg programkomiteen har tatt som Moss Arbeiderparti er uenig i. Vi ønsker at distriktspolitikken skal tydeliggjøres og synliggjøres bedre.

Sliter i motbakke

Støre går ikke inn i landsmøteuka med gode meningsmålingstall i ryggen.

Gjennomsnittet av april-målingene ligger på 31,3 prosent. I november 2016 lå gjennomsnittet av målingene på 36,3.

Samtidig ligger Støre et hestehode foran Solberg på NRKs siste statsministermåling.

Også Hammerfest Ap har sendt inn forslag om nytt underkapittel som de kaller Aktiv distriktspolitikk:

«Flere av de andre partiene har dette, og vi har sett at Sp har hatt god vekst. Viktig å synliggjøre at også Ap er en garantist for tilrettelegging av vekst også i distriktet. I tillegg finner man mange gode formuleringer hos andre partier på dette området, fra SV til Frp. Da er Ap nødt også å synliggjøre dette godt.»

Men Støre deler ikke lokalpartienes bekymring for Senterpartiets framgang.

– Vi er ikke motstandere, vi er konkurrenter en del steder. Det er naturlig. Men det at Senterpartiet har gått fram bidrar til at det er et kontinuerlig flertall på målingene for et skifte i Norge. Det er det viktigste, avslutter Jonas Gahr Støre.