Høyre lei Senterpartiets dobbeltmoral i kampen mot sentralisering

Høyre og regjeringen har knapt fått sagt reform før Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har vært ute og slått dem i hodet med at regjeringens fremste mål er sentralisering de siste årene.

Det har skjedd med politi-, kommune-, region- og enhver annen -reform som har blitt lagt på bordet.

Nå er Hårek Elvenes i Høyre lei.

– Senterpartiet bør feie for egen dør. De har en nærmest dogmatisk holdning til strukturendringer i det offentlige. Da burde de også sagt fra og engasjert seg i de strukturendringene og sentraliseringene bondeorganisasjonene har gjennomført i landbrukssamvirkene de siste årene, sier Elvenes.

Legger ned og omorganiserer

Høyremannen peker på at både Nortura og Tine, som eies av norske bønder som igjen er kjernen og kjernevelgeren i Senterpartiet, har vært gjennom en storstilt omstrukturering de siste årene.

Nortura har, ifølge egne opplysninger, lagt ned omtrent 14 anlegg de siste årene. Samtidig har de bygget opp to nye anlegg. Tine opplyser at de har lagt ned 18 meierier og terminaler.

I Tine har de største prosjektene vært:

Struktur hvitost med bygging av nytt meieri på Jæren og nedlegging av Kleppe, Voll, Nærbø og Vikeså.

Ferskvareproduksjon på Østlandet med betydelig utvidelse av meieriet i Oslo og nedlegging av Mysen, Sarpsborg, Odal og Fossheim i Valdres.

Produksjon av fett og tørkede produkter med stor utbygging av meieriet i Verdal og nedlegging av Tolga, Bekåk og Meldal.

Målet har blant annet vært å samle og skape mer robuste enheter som utnytter ressursene bedre.

Elvenes reagerer på at Senterpartiet, etter hans mening, går helt i vranglås når det offentlige omstrukturerer med den samme begrunnelsen, mens de holder munn og sitter helt rolig i båten når bøndenes egne selskaper gjør det samme.

– Det er dobbeltmoralsk, sier Høyremannen.

Senterpartiet fnyser av Høyre

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fnyser av Høyre-kritikken Foto: Trond Vestre / NRK

Kritikken fra Elvenes biter ikke på Vedum. Han mener sammenligningen mellom offentlig sentralisering og hva som skjer i to private selskaper er helt søkt.

– Det er helt utrolig at Høyre som blant annet gjennomfører tidenes sentralisering av politiet bruker som sitt forsvar at to private selskap omorganiserer. Det har ingenting med saken å gjøre, sier Vedum.

Han ber både Elvenes og resten av Høyre om å ta seg en god og lang titt i distriktsspeilet:

– Høyre bør heller begynne å bekymre seg for egen politikk enn å gå ut og kritisere ulike private selskaper.