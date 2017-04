– Ap har fått Senterparti-noia, sier Njåstad

– Billigere drivstoff er topp og det har Fremskrittspartiet vært alene om å mene alltid.

Men nå har Ap fått Senterparti-noia, sier Helge Andre Njåstad i Fremskrittspartiet.

Njåstad leder kommunalkomiteen på Stortinget og er skeptisk til Arbeiderpartiets forslag om utredning av bygde-rabatt på drivstoff.

I Politisk kvarter i dag møtte FrP-representanten Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske til debatt.

– Dypt urimelig

– Det jeg tror det er bred enighet om i Arbeiderpartiet, at det er dypt urimelig at drivstoffet er dyrest der du er mest avhengig av bil og det er færrest alternativer. Så kan vi gjøre noe med det, så bør vi gjøre noe med det, sa Trond Giske.

– Er dette noe dere gjør for å demme opp for et Senterparti som dere ser vokser veldig kraftig? spurte programleder Trond Lydersen.

– Nei, dette er forslag som kom inn i vår programprosess i løpet av høsten i fjor., sier Giske.

Det er altså før den store veksten i velgeroppslutning nå.

Støre-flertall fortsatt i ledelsen

– Valgkamputspill av dimensjoner

– Trond Giske lover jo ingenting. Man skal bare utrede og se på, det er klassisk retorikk for å vise at man er opptatt av noe, uten at man skal levere på det, sier Helge Andre Njåstad i Fremskrittspartiet.

Han kaller det et valgkamputspill av dimensjoner.

Njåstad viser til at Arbeiderpartiets alternative drivstoffpakke for året i år ville ha gitt tre milliarder kroner mer for drivstoffet i hele landet.

– Så man er jo ikke opptatt av lavere drivstoffavgift i Arbeiderpartiet. Dette er et valgkamputspill av dimensjoner, mener han.

TØI om bensinrabatt: – Ap-forslag kan føre til «svenskehandel-tilstander»

– Er vel Frp som har noia

– Det heller er Frp enn Ap som har Senterparti-noia.

Det sier Trygve Slagsvold Vedum som leder et Senterparti i medvind. Han sier til NRK at det er veldig bra at Arbeiderpartiet løfter distriktsdebatten om drivstoff, men at det neppe er på grunn av Senterpartiets fremgang.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det må være vanskelig for Frp å være med i en regjering som øker drivstoffavgiftene så mye, samtidig som partiet sier det vil kutte avgiftene. Foto: Jan Kåre Ness, Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Slagsvold Vedum mener uttalelsene fra Helge Andre Njåstad og Fremskrittspartiet kanskje er et forsøk på å gjøre angrep til det beste forsvar.

– Det er nok vanskelig for Frp å være partiet som lover å kutte avgiftene, samtidig som de som regjeringsparti nå har økt drivstoffavgiftene mer enn de rødgrønne gjorde på åtte år, sier senterpartilederen.

Sp: – Dyrere bensin er tidens løftebrudd av Frp

Flere Ap-lag vil ha distriktsvedtak

Arbeiderpartiet samler seg til landsmøte torsdag – for å vedta et partiprogram som de håper å vinne valget på i september. Flere lokallag vil ha billigere bensin og diesel der buss, tog og T-bane ikke går.