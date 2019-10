Politiet: Bekrefter funn av DNA i huset til Anne-Elisabeth Hagen

* Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen (69) ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog en gang mellom klokka 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober 2018.

* Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (69) – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

* Først onsdag 9. januar, over ti uker etter bortføringen, gikk politiet offentlig ut med saken. Etterforskningen var holdt hemmelig på grunn av grove trusler mot kvinnens liv og helse.

* 15. februar opplyste politiet at det så langt ikke hadde kommet tegn på at hun er i live, og heller ikke det motsatte. Politiet vet ikke om hun blir holdt skjult i Norge eller utlandet.

* Det er fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovaluta og framsatt grove trusler i et brev etterlatt av gjerningspersonene.

* 11. februar ble det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom gjerningspersonene og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det er fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon.

* Politiet tror de har å gjøre med profesjonelle aktører.

* De har sendt familien et forslag til hvordan de kan formidle et livsbevis. Familien er villig til å forhandle, såfremt den får sikre opplysninger om at kvinnen lever, ifølge bistandsadvokat Svein Holden.

* Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol. Interpol gikk i slutten av januar ut med en offentlig etterlysning.

* Politiet har mottatt over 1600 tips i saken.