– Sandberg skal få lov til å fortelle sin del av historien

Solberg møtte tirsdag morgen opp på en pressefrokost om nye utfordringer i arbeidslivet, men slapp heller ikke i dag unna en ny runde med spørsmål om Per Sandbergs avgang.

Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes har varslet et pressetreff tirsdag ettermiddag, der de vil svare på spørsmål og fortelle mer om årsakene til at Sandberg trekker seg.

Det mener Erna Solberg er helt greit.

– Jeg tenker at Per Sandberg har behov for å fortelle sin del av historien. Det er menneskelig, og det skal han få lov til. Han har stått under et sterkt press, sier Solberg til NRK.

Letnes hevdet mandag at hun er «blitt ødelagt», og beskrev prosessen som «en ren heksejakt».

– Jeg er ingen mediekritiker. Vi rikspolitikere skal tåle et media som stiller spørsmål ved hvordan vi utfører vervene våre. Per har brutt regelverket, og det er et alvorlig brudd, sier Solberg.

Det er foreløpig uklart hvor Sandberg og Letnes skal holde sin pressekonferanse.

Har fått drapstrusler Du trenger javascript for å se video.

Vil ikke svare for PST

Etter at Per Sandberg reiste til Iran uten å varsle Statsministerens kontor og samtidig hadde med seg jobbtelefon, har PST startet undersøkelser av både telefonen og Bahareh Letnes.

Erna Solberg vil ikke svare på spørsmål om PSTs arbeid.

– Jeg vil svare på spørsmål fra Stortinget så lenge det ikke rammer arbeidet til tjenestene. Det blir i stor grad opp til PST å bestemme hva som kan oppgis av opplysninger, sier Solberg.

Hun vil heller ikke si noe om hva som ble gjort da Sandbergs fraseparerte kone sendte en bekymringsmelding til Statsministerens kontor om mulige sikkerhetsbrudd.

– Vi fikk fremlagt påstander som vi har gått gjennom personalmessig og sikkerhetsmessig, og jeg går ikke detaljert gjennom dette i media. Det er en personalsak med sikkerhetsmessige vurderinger, sier Solberg.

– Det er vemodig Du trenger javascript for å se video.

– Ingen grunn til strengere regelverk

Mandag ble det også kjent at flere statsråder og statssekretærer har hatt med seg telefonene sine til såkalte høyrisikoland.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde med seg sin telefon til Russland i fjor, men Solberg mener Solvik-Olsen fulgte retningslinjene.

– Han fikk råd om hvordan han skulle håndtere sin mobil. Det var et kort opphold, telefonen var avslått og lå i lomma. Han fulgte vurderingene fra embetsverket. Det er ingen grunn til å gjøre regelverket strengere. Per Sandberg har brutt regelverket, sier Solberg.

Opposisjonen varslet mandag at regjeringen kan vente seg flere spørsmål om sikkerhet og beredskap.

– Vi ser jo et mønster her med en regjering som ikke tar sikkerheten tilstrekkelig på alvor Siste ord er definitivt ikke sagt, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes.