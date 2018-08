Mandag formiddag kom nyheten om at Per Sandberg trekker seg som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet.

Midt i dramaet som har herjet rundt den fremtredende Frp-politikeren, har Bahareh Letnes stått – norsk-iraneren som nå offisielt er Sandbergs kjæreste. Og på sidelinjen har 28-åringens foreldre stått, i et forsøk på å støtte datteren i det de kaller en storm.

– Det er veldig tøft å snakke med Bahareh nå. Hun har det vondt og vanskelig, sier Letnes sin mamma, Anne Lise Langdal.

Skjønte at Per måtte gå

Langdal og ektemannen Tore Letnes fra Skogn i Trøndelag tok til seg Bahareh Letnes da hun kom som asylsøker til Norge på 2000-tallet og ble hennes fosterforeldre. De ønsket også å adoptere Bahareh, som da var 17 år, men før de kom så langt var hun fylt 18.

Selv om hun ikke er formelt adoptert kaller Anne Lise Langdal og Tore Letnes Bahareh for datteren og de har også valgt å gjøre henne til sin livsarving.

Etter den mye omtalte Iran-ferien hun hadde med den tidligere fiskeriministeren, har foreldrene prøvd å støtte datteren som best de kan.

– Jeg snakket med henne for tre timer siden. Vi har vært veldig opptatt av hvordan hun har hatt det i dag, for vi skjønte det ville gå denne veien: at Per måtte gå av. Vi har vært opptatt av å prate med Bahareh om meldingene hun har fått på nett, sier moren.

For Anne Lise Langdal har det verste med saken vært å se hvordan datteren er blitt behandlet i kommentarfelt.

– Når det går på mobbing, hetsing og forhåndsdømming før ting er oppe og landet, da er det vanskelig å være mamma – og ikke minst vanskelig å være Bahareh oppi det hele.

FÅTT DRAPSTRUSLER: Per Sandbergs kjæreste Bahareh Letnes forteller hun har hatt en tøff og vanskelig uke.

– Har mistet to jobber

Langdal hevder at mediehysteriet har gjort arbeidslivet vanskelig for datteren.

– Hun har mistet to jobber på grunn av saken – de ønsker ikke bruke henne mer. Dette skjedde før hun hadde fått svart på ting, kun ut fra hva de fikk med seg i media. Det såret henne veldig.

Utover det, forteller moren blant annet om kommentarer om utseendet og at hun bare er ute etter penger.

– Det går på hvilke klær hun har på, hvordan nesen hennes er og at hun er en «golddigger». Slikt sårer, sier Langdal.

Samtidig sier moren at hun forstår at saken har vakt sterke reaksjoner blant folket.

– De har gjort en feil, det mener vi også. En slik feil må ryddes opp i, og det har de gjort i dag, da Per gikk av som statsråd, sier Langdal.

Å være ærlig har vært morens fremste råd til datteren.

– Vi har vært veldig opptatt av ærlighet helt siden Bahareh kom hit. Jeg har sagt til Bahareh at både hun og Per må legge alle kortene på bordet slik at folk får et svar.

Bahareh Letnes mener hun og Per Sandberg har vært utsatt for en heksejakt. Foto: Per Sandberg / privat

Bahareh: – En ren heksejakt

Den 28 år gamle norsk-iraneren mener på sin side at Per Sandberg ble tvunget til å gå av på grunn av det hun kaller en ren heksejakt. Dette skriver hun i en SMS til NRK:

– Jeg er blitt ødelagt i et demokratisk land. I et land som kalles en av verdens fredeligste land å bo i og i et land som er en stor kjempe av menneskerettigheter. Hva lærer vi nå til diktatoriske land? Er vi noe bedre enn de?

Tirsdag ettermiddag stiller den tidligere fiskeriministeren og kjæresten til pressekonferanse