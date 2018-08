Samferdselsminister tok med telefon til Russland

Flere statsråder og statssekretærer fra ulike departement har hatt med telefonene sine til såkalte høyrisikoland. Det viser svarene som Justisdepartementet har sendt Torgeir Knag Fylkesnes.

I forrige uke sendte Torgeir Kang Fylkesnes (SV) følgende spørsmål til Justisdepartementet.

«Finnes det andre departement hvor politisk ledelse har tatt med seg jobbtelefon til høyrisikoland siden 2015?»

Telefon i flymodus

Svaret fra departementet viser at flere i regjeringsapparatet har tatt med seg jobbtelefoner til både Iran og Kina.

Høsten 2017 deltok statsråd Ketil Solvik-Olsen sammen med statssekretær Tom Cato Nilsen i Samferdselsdepartementet på veiåpning som involverte korte arrangementer på russisk side av grensen. Begge hadde med ordinær tjenestetelefon. De få timene statsråden var i Russland, var mobiltelefonen bevisst satt i flymodus og i personlig varetekt under hele oppholdet.

I mai 2016 gjennomførte statssekretær Petter Kvinge Tvedt i Finansdepartementet en privat reise til Hong Kong og Macao. Han tok etter egen vurdering med sin ordinære tjenestetelefon på reisen.

I tilfeller der telefoner tas med til høyrisikoland skal det alltid gjøres en sikkerhetsvurdering og spesielle tiltak skal iverksettes. Det ble ikke gjort i disse to tilfellene.

Flere Kina-reiser med telefon

I tillegg er det tre tilfeller, foruten Utenriksdepartementet, av at tjenestetelefoner er tatt med etter at departementet i forkant gjorde en sikkerhetsvurdering og spesielle tiltak ble iverksatt slik at telefonene ikke skulle kunne kompromitteres, skriver Justisdepartementet i sitt svar.

I februar 2017 besøkte daværende statssekretær Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet Iran. Han hadde med sin ordinære tjenestetelefon, der det var installert sikkerhetsprogramvare og satt særskilte begrensninger for hva telefonen kunne brukes til. Til tale var det anskaffet lånetelefon for denne reisen.

I april 2017 besøkte daværende statssekretær Lisbeth Norman i Helse- og omsorgsdepartementet Kina. Etter en samlet vurdering ble tjenestetelefonen benyttet i området.

I april 2017 besøkte statsministeren, statssekretær Ingvild Stub og daværende statssekretær Sigbjørn Aanes Kina. Tjenestetelefoner ble medbragt for bruk på reisen til og fra. Før ankomst til Kina ble telefonene slått av, samlet inn og det ble iverksatt tiltak for å sikre at telefonene ikke skulle kunne kompromitteres. Telefonene ble ikke brukt i Kina. L

Flere sikkerhetsbrudd fra Sandberg

Bare times før Per Sandberg ble det kjent at han brudd flere sikkerhetsregler enn tidligere kjent.

LAKSETUR I KINA: Per Sandberg viser frem en eske med norsk laks som Kinas nettbrukere snart kan bestille under besøk til Kina i 2017. Under dette besøket skal han ha brukt lånetelefon. Året etter valgte Sandberg å ta med egen telefon uten å melde fra, i strid med råd og regler. Foto: Peter Svaar / NRK

Ingen hadde kjennskap til at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) hadde med tjenestetelefonen til Kina, og at han unnlot å varsle sikkerhetsansvarlige i departementet om dette, slik retningslinjene tilsier, skriver Per Sandberg i sitt svar til stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap).

Stortingsrepresentant Terje Aasland stilte dette spørsmålet til statsminister Erna Solberg:

«Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?»

I stedet for å svare på spørsmålene har SMK Per Sandberg om å svare Aasland.

Aasland: - Urovekkende

Sandberg skriver følgende i sitt svar:

«Vi har strenge regler for håndtering av gradert informasjon i Norge for å sikre at slik informasjon ikke blir kompromittert. Dette innebærer blant annet at gradert informasjon etter sikkerhetsloven ikke skal sendes på e-post eller SMS. Slike dokumenter ligger ikke på min tjenestetelefon. »

Sandberg skriver at han ikke handlet i tråd med reglene han tok med seg den ordinære tjenestetelefonen til Iran, og at han har tatt lærdom av feilene sine.

Når NRK ringer Terje Aasland er han kritisk til at spørsmålet som ble sendt Statsministerens kontor, er oversendt til Sandberg og Fiskeridepartementet.

KREVDE TELEFONSVAR: Terje Aasland (Ap) lurer på hvorfor Statsministerens kontor oversendte spørsmålene hans til Per Sandbergs departement. Foto: Thor Øistein Eriksen / nrk

– Det er urovekkende at to vesentlige spørsmål til statsministeren om sikkerhet og Per Sandberg er oversendt Sandberg for besvarelse. Det viser at statsministeren ikke tar sikkerhet på tilstrekkelig alvor, sier Aasland til NRK.