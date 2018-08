– Spinnvilt hvis man har blandet privatlivet inn i regjeringsarbeidet

I dag ble det kjent at Per Sandbergs fraseparerte kone Line Miriam Sandberg sendte en bekymringsmelding om eksmannen til Statsministerens kontor i mai i år.

I bekymringsmeldingen heter det at «fremmede makter» har flyttet inn hos fiskeriministeren, skriver Adresseavisen.

VARSLET: Line Miriam Sandberg varslet statsministeren om sin fraseparerte ektemanns nye kjæreste. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Først denne uken skal PST, etter det NRK forstår, ha startet undersøkelser rundt Sandbergs norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes.

Per Sandberg skal ifølge Adresseavisen i bakkant av varselet ha sendt en bekymringsmelding om ekskona fordi han mente den fraseparerte konen skulle ha lekket informasjon fra hans kalender.

Line Miriam Sandberg er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og dermed også medlem av Solbergs regjering.

– Spinnvilt

VIL HA SVAR: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener det er uakseptabelt dersom man har blandet privatliv og regjeringsarbeid. Foto: NRK

Statsminister Erna Solberg ble konfrontert med opplysningene tidligere i dag, men ville ikke kommentere dem. I morgen har hun frist på seg til å svare på en rekke andre spørsmål om Sandberg-saken fra opposisjonen på Stortinget.

– Det er spinnvilt hvis alt dette stemmer og at man har blandet privatlivet inn i regjeringsarbeidet. Og dersom Statsministeren har visst om denne sammenblandingen siden mai uten å foreta seg noe er det en helt uakseptabel framferd vi er vitne til, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til NRK.

Fylkesnes vil stille et nytt spørsmål til statsministeren om hvordan hun har håndtert konflikten mellom Sandberg og hans fraseparerte kone.

– Hvorfor har hun ikke foretatt seg noe. Hvorfor sitter begge i regjering, og hvordan kan dette private oppgjøret ha fått påvirke hvordan man jobber i regjering, sier Fylkesnes.

– Hvis vanlige folk hadde dratt inn privatlivet i jobben, ville det fått store konsekvenser. Sånn er det visst ikke når man sitter i regjering.

Vil kalle inn Solberg til Stortinget

VIL HA SVAR: Rødts Bjørnar Moxnes vil om nødvendig kalle inn Erna Solberg til Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det fremstår mer som Hotel Cæsar enn Norges regjering, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NRK.

– Dette tyder på at Erna Solberg ikke har bedt PST undersøke saken da hun fikk vite om forholdet i mai. I så fall viser det at det ikke bare er Per Sandberg, men også Erna Solberg som har et slumsete forhold til sikkerhet, sier han.

Moxnes avventer nå svarene fra Solberg, men utelukker ikke at han har flere spørsmål etter morgendagen.

– Vi må få fullstendige svar på alle spørsmål. Avhengig av hva som kommer i morgen vil vi vurdere å be om at Stortinget sammenkalles ekstraordinært for å få en fyllestgjørende redegjørelse. Og ta stilling til om Sandberg har Stortingets tillit eller ei, sier Moxnes.

– Vi kan ikke vente til oktober med å komme til bunns i denne saken.

Fylkesnes vil også ha svar på hvordan Solberg håndterte bekymringsmeldingen hun mottok for tre måneder siden.

– Jeg forventer at hun ville tatt kontakt med sikkerhetsmyndighetene. Dersom hun bare har notert det ned for seg selv, vil det overraske meg, sier Fylkesnes.