– Norge og NATO må forberede seg på å bukke og skrape litt mer før Erdogan blir fornøyd, sier Wiggen til NTB.

Fredag ble det kjent at Tyrkia kalte hjem 40 soldater fra NATO-øvelsen Trident Javelin fordi landets grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk så vel som dagens president, Recep Tayyip Erdogan, ble framstilt som fiender.

Ikke tilfreds

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har begge beklaget hendelsen. Men det er ikke nok for Erdogan:

– Dette kan ikke løses med en enkel unnskyldning, sa den tyrkiske presidenten i en direktesendt TV-tale lørdag, ifølge Reuters.

Samme budskap kom fra den tyrkiske opposisjonslederen Kemal Kiliçdaroglui i Det republikanske folkepartiet (CHP).

Dette er ikke en sak som kan unngås med en ordinær beklagelse, sa han ifølge den tyrkiske avisa Daily Sabah under et partimøte i Ankara lørdag.

– Ingen kan fornærme Tyrkias nåværende ledelse og historie. Vi fordømmer dette på det sterkeste, sa han.

Uvisst

– Vi bør aldri undervurdere Erdogans vilje og evne til å bruke saker som dette taktisk. Han kan utnytte dette til egen vinning, men det gjenstår å se hva han til sjuende og sist forlanger, sier Wiggen.

Han beskriver handlingen under NATO-øvelsen som «usedvanlig dum».

– Dette oppleves naturlig nok grovt fornærmende. Tyrkia er fra før usikre på om NATO virkelig mener alvor med artikkel 5 i deres tilfelle, altså forsikringen om å komme landet til unnsetning ved et angrep. Tyrkia føler seg lite forstått og ivaretatt av sine allierte, og dette underbygger denne oppfatningen, sier han.

Ifølge Erdogan sto både hans eget og Atatürks navn på en tavle som fiender under NATO-øvelsen. Atatürk grunnla det moderne Tyrkia i 1923. Erdogan sier han personlig ga beskjed om at de tyrkiske soldatene umiddelbart skulle trekkes tilbake, «selv om navnene skulle bli fjernet fra tavla».

– Under NATO-øvelsen ble det utvist manglende respekt. Det ble gjort feil, ikke av tosker, men av nedrige folk, sa den tyrkiske presidenten ifølge Reuters.

Taust fra UD

Utenriksdepartementet ville lørdag ikke kommentere Erdogans uttalelser, men viste til beklagelsen som forsvarsministeren lørdag ga på den norske regjeringens vegne. Norges ambassadør til Tyrkia Vegard Ellefsen ville heller ikke kommentere saken overfor NTB lørdag.

NTB har også rettet henvendelser til den tyrkiske ambassaden i Norge. Det skal ikke ha kommet noen offisiell protest fra tyrkisk side.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen opplyste fredag at nordmannen som sto bak øvelsesmeldingen som ble skrevet på et lukket øvingsnettverk, var innleid til å arbeide i spillstaben under øvelsen. NATO-sjef Jens Stoltenberg uttalte fredag at det er opp til norske myndigheter å avgjøre eventuelle disiplinære reaksjoner.

– Vi vil gjøre en grundig undersøkelse av hva som har skjedd i denne konkrete saken, og deretter ta nødvendige tiltak basert på konklusjonene av undersøkelsen, heter det i uttalelsen fra Bakke-Jensen.

Han understreker at meldingen på ingen måte reflekterer Norges syn på Tyrkia.

– Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, framholder han.