Tyrkia godtar ikke unnskyldningen fra Nato

Tyrkia reagerte skarpt på at landets president og statens grunnlegger ble framstilt som fiender da Nato øvde i Norge. Både Norge og Nato har beklaget hendelsen, men det er altså ikke president Recep Tayyip Erdogan fornøyd med.

Han mener at feilen ikke er tilfeldig:

– Vi har sett den respektløse oppførselen på Nato-øvelsen i går. Det er feil som ikke er gjort av dumskap, men av simple folk, sier Erdoğan.

Nato vil foreløpig ikke kommentere Erdoğans uttalelse om at han ikke godtar Natos unnskyldning.

MOT Nato: Demonstrasjoner mot Nato i Tyrkias hovedstad, Ankara, i går. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Straffbart å fornærme Atatürk

Tyrkia kalte hjem 40 soldater fra Nato-øvelsen som nylig ble avsluttet, fordi landets grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk og dagens president, Recep Tayyip Erdogan, ble framstilt som fiender.

Å fornærme landsfader Atatürk, er straffbart i Tyrkia, skriver korrespondent Sidsel Wold.

– Øvelsesmeldingen på det lukkede øvingsnettverket, som det ble reagert på fra tyrkisk side, var skrevet av en enkeltperson og reflekterer på ingen måte norsk syn, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en uttalelse som er gitt NTB.

– Tyrkia er en viktig alliert i Nato, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, tilføyer han.

BEKLAGET: Forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, beklaget overfor tyrkiske myndigheter, men de godtar ikke unnskyldningen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Reaksjoner

Ifølge Erdogan sto både hans eget og Atatürks navn på en «tavle» som «fiender» under Nato-øvelsen. Atatürk grunnla det moderne Tyrkia i 1923. Erdogan sier han personlig ga beskjed om at de tyrkiske soldatene umiddelbart skulle trekkes tilbake, «selv om navnene skulle bli fjernet fra tavla».

Bakke-Jensen sier nordmannen, som var innleid til å arbeide i spillstaben under øvelse Trident Javelin, ble tatt ut av øvelsen.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa fredag at det er opp til norske myndigheter å avgjøre eventuelle disiplinære reaksjoner.

– Vi vil gjøre en grundig undersøkelse av hva som har skjedd i denne konkrete saken, og deretter ta nødvendige tiltak basert på konklusjonene av undersøkelsen, sier Bakke-Jensen.

Fornærmelse

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kom fredag med en uforbeholden beklagelse på vegne av alliansen.

– Jeg beklager fornærmelsen. Hendelsene var et resultat av en enkeltpersons handlinger og gjenspeiler ikke holdningene i Nato. Enkeltpersonen dette gjelder, ble umiddelbart fjernet fra øvelsen av Joint Warfare Centre, og en gransking er på gang, framholder Stoltenberg.

Han opplyser at det var snakk om en sivil kontraktør hyret inn av Norge, og ikke en NATO-ansatt. Stoltenberg understreker videre at Tyrkia er en verdsatt NATO-alliert, som gir viktige bidrag til å trygge alliansens medlemsland.

Tyrkia ble med i Nato i 1952 og er et viktig medlem av alliansen. Men spenningen har økt de siste månedene på grunn av landets knallharde aksjoner i kjølvannet av det mislykkede kuppet i fjor sommer og landets stadig tettere forhold til Russland.