– Det ser ut som Norgestaxi har oversolgt kapasiteten sin

– Kapasiteten er oversolgt, sier førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Espen Andersen.

I går fortalte NRK at Norgestaxi har opplevd en tredobling i antall avvik på såkalte TT-reiser i hovedstaden. Det er i hovedsak forsinkelser som har vært utfordringen for kundene som har benyttet selskapets TT-tjenester.

Det er Velferdsetaten som organiserer denne transporten for Oslo kommune. De har inngått en kontrakt med Norgestaxi på såkalte «samkjørte drosjeturer» – om lag 12.000 turer per måned.

Ifølge etaten trenger de 80 biler fra Norgestaxi for å gjennomføre denne transporten.

Pasienter venter også

NRK har tidligere omtalt utfordringer med store forsinkelser i pasienttransporten ved Oslo universitetssykehus – forrige vinter satt enkelte pasienter og ventet i flere timer på transport etter behandling.

Tross tett oppfølging med taxiselskapene, opplever fortsatt mange store problemer.

Ifølge Pasientreisekontoret ved OUS har Norgestaxi forpliktet seg til 284 biler som minimumskapasitet til pasienttransporten.

OVERSOLGT KAPASITET: Førsteamanuensis Espen Andersen sier det er marginal lønnsomhet i taxibransjen. Derfor strekkes kapasiteten langt. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Etter det NRK forstår er det mer enn hele bilparken Norgestaxi har i hovedstaden.

Dårlig lønnsomhet

– For meg ser det ut som Norgestaxi har oversolgt kapasiteten sin i dette tilfellet, uten at jeg har gått dypere inn i tallene, sier førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Espen Andersen.

Han har ingen problemer med å forstå hvorfor dette skjer.

– Lønnsomheten i dette markedet er ganske dårlig. Det å strekke kapasiteten så langt man kan, er noe vi kjenner fra flybransjen, sier Andersen.

Det har ikke lyktes NRK å få et intervju med ledelsen i Norgestaxi, men selskapet avviser at de har for få biler til å løse oppdragene for Oslo kommune og OUS.

– Vi er rigget for å kjøre det vi skal levere, sier presseansvarlig i Norgestaxi, Kristian Hvilen.

Forsinkelser om morgenen

HENGER IKKE I HOP: Avdelingsleder ved Pasientreisekontoret ved OUS, Egil Johannessen, sier tallene fra Norgestaxi ikke henger i hop. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Pasientreisekontoret ved OUS registrerte flere hundre forsinkelser hos Norgestaxi i fjor – noe som førte til at pasienter har måttet vente på drosjer eller drosjer som ikke kommer i det hele tatt.

Avdelingsleder ved Pasientreisekontoret ved OUS, Egil Johannessen, sier de har størst behov for transport om morgenen og om ettermiddagen.

– Vi ser at det største trykket er mellom 7 og 9, og når vi ser at det samsvarer med tidspunktet vi har størst problemer med leveransen, er det grunn til å tro at det er en viss sammenheng, sier han.

Pasientreiser er pålagt å legge pasienttransporten ut på anbud, men de har ingen informasjon om hvilke andre kontrakter taxiselskapene inngår.

Derfor var heller ikke Johannessen klar over at Norgestaxi har forpliktet seg til å levere 80 biler til TT-reiser for Velferdsetaten.

– Når jeg ser på de tallene vi har fått via NRK, og legger til det vi skal ha i våre kontrakter, går det ikke det i hop, sier Johannessen.

Fikk sparken

KJØRTE IKKE PASIENTER: Karim Rahimi Aqdam kjørte for Norgestaxi tidligere. Da takket han ofte nei til pasienttransport. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

NRK har vært i kontakt med en tidligere ansatt hos Norgestaxi, Karim Rahimi Aqdam. Han jobbet i selskapet i flere år, men fikk i fjor sparken etter en konflikt med ledelsen i selskapet.

– Hvis det var veldig stille tok jeg pasientturer, men hvis det var nok å gjøre, lot jeg det være. Det var mange som tenkte sånn, og mange var misfornøyd med kompensasjonen for pasienttransporten og TT-kjøringen.

Norgestaxi ønsker ikke å kommentere påstandene om dårlige betingelser eller hvorfor mange sjåfører skal ha sluttet i selskapet.

I en e-post til NRK skriver selskapet:

– Kapasitetsmessig opplever vi nå pågang av nye løyvehavere som ønsker å delta i det viktige transportoppdraget, og allerede har vi mer enn 40 godkjente overganger til Norgestaxi hos Bymiljøetaten. Antallet ventes å stige.

– Imidlertid er det slik at et løyve som ønsker å skifte sentraltilhørighet ikke vil være operativ hos oss før flere måneder etter at Bymiljøetaten har godkjent søknaden. Derfor etablerer Norgestaxi nå underleverandøravtaler med andre sentraler for å sikre en god leveranse.