Pasientreiser: Voldsom økning i såkalte «bomturer»

Hver eneste dag opplever flere pasienter som har vært til behandling i hovedstaden, at de må vente på pasienttransporten de har krav på. Enkelte av pasientene har kommet langveis fra.

Etter at Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus inngikk en avtale i mars i fjor om kjøp av pasientreiser fra Norgestaxi og Christiania Taxi, har det vært en kraftig økning av «bomturer».

I avviksskjemaet er disse bomturene registrert som «ikke kontakt med pasienten». I løpet av de siste 10 månedene har pasientreisekontoret registrert 872 bomturer, viser tall NRK har fått tilgang til.

De fleste bomturene er registrert hos Norgestaxi. 593 av disse turene er registret som avvik hos selskapets sjåfører, mens 19 av bomturer er registrert som avvik hos transportøren.

Tilsvarende tall for Christiania Taxi er 184 og 76.

OPPFYLLER IKKE AVTALEN: Avdelingsleder Egil Johannessen ved Pasientreisekontoret ved OUS sier selskapene jukser i den forstand at de ikke oppfyller avtalen om pasienttransport. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

– «Ikke kontakt med pasienten» betyr at vi registrerer at sjåføren har slått turen igjennom – altså en bomtur. Dette er noe man gjør sannsynligvis for å unngå å kjøre oppdraget, sier avdelingsleder Egil Johannessen ved Pasientreisekontoret.

Han beskriver dette som et spesielt skummelt avvik fordi det ser ut som pasienten har blitt hentet i deres systemer.

– Dermed mister vi kontrollen og fanger ikke dette opp før noen etterlyser transporten.

Venter i flere timer

Resultatet er at pasienten kan bli sittende i timevis og vente på taxi.

NRK har i vinter omtalt problemer med pasienttransporten ved landets største sykehus. I desember møtte NRK pasienter som ventet i timevis på drosje etter kreftbehandling på Radiumhospitalet.

Taxiselskapene sier de samarbeider med Pasientreisekontoret for å løse dette problemet, men forrige uke kunne NRK fortelle at problemene langt ifra er løst.

Fortsatt er helsefagarbeidere ved flere behandlingssteder vitne til at pasienter sitter og venter mens de får meldinger om at sjåføren registrerer «ikke kontakt med pasienten».

Sjåføren dukker ikke opp

– Fra november til januar har vi registrert 25 slike bomturer, sier Elsa Maria Eikenes. Hun er sekretær ved øyeavdelingen på Ullevål, og er vitne til at sjåfører ikke kommer mens pasientene sitter og venter.

Likevel blir turene registrert som bomtur.

– Første og andre uka etter nyttår gikk det litt bedre, men nå ser vi tendenser igjen, spesielt når det er dårlig vær. Hverken vi eller Pasientreiser får beskjed om dette, så mørketallene er nok store, sier hun.

Også hos Oslologopedene har de fått erfare dette problemet.

Den private klinikken mottar daglig pasienter som har store problemer med å gå, og som har nedsatt taleevne. Flere pasienter sitter også i rullestol.

– Vi har opplevd at pasienter ikke kommer til behandling, at de sitter hjemme og ikke blir levert, sier logoped Kathrine Kvisgaard til NRK.

Logopedene bestiller selv transport fra Pasientreiser når pasienter skal hentes etter behandling, og har flere ganger opplevd at pasienter ikke bli hentet. Før jul opplevde hun at en av pasientene hennes, som sitter i rullestol, ikke ble hentet.

– Hun ventet utenfor i 10 minutter, men kom opp igjen da bilen ikke dukket opp. Da ringte jeg sjåføren som skulle hente henne. Han ba meg om å melde det som bomtur fordi han hadde hatt problemer med bilen sin, forteller Kvisgaard, og legger til:

– Det var jo ingen bomtur, pasienten var jo klar.

Først to timer og et kvarter etter at hun skulle vært hentet, var en ny bil tilgjengelig. Da hadde pasienten allerede reist hjem i privat regi.

– Ligner en aksjon

Egil Johannessen ved Pasientreisekontoret er overrasket over utviklingen, og synes det nærmest fremstår som en aksjon fra sjåførene.

– Det er en grunn til at vi må registrere dette. Det har gått fra å være et ikke-eksisterende problem til at vi nå ligger på 50 til 60 i uka. Det er rart.

– Er dette en form for juks?

– Ja, det er juks i den forstand at man ikke oppfyller den inngåtte avtalen som vi har med leverandøren. Når det gjøres på denne måten, får de ikke betalt for det, sier han.

Johannessen forteller at de er kjent med at enkelte turer blir avslått av mange biler før noen svarer ja.

– Vi har sett at turer har «hoppet» 17, 18, 19 ganger før en bil svarer ja og tar oppdraget, sier han.

Norgestaxi: Ikke bevisst juks

Viseadministrerende direktør i Norgestaxi, Erlend Eidsvoll, sier det er sterkt beklagelig at pasienter må sitte og vente fordi sjåfører melder inn bomturer. Men han avviser at dette er bevisst juks.

Viseadministrerende direktør i Norgestaxi, Erlend Eidsvoll, sier det er beklagelig bekrefter at de såkalte bomturene har økt i omfang det siste halvåret. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Det er ikke juks på den måten at det bevisst jukses for å tilegne seg noe økonomisk, men dessverre får dette konsekvenser i form av økt ventetid for pasienten. Det må vi unngå, sier han.

Eidsvoll sier det er litt vanskelig å si nøyaktig hva som er den direkte årsaken til at dette har økt i omfang.

– Noe skyldes trafikale forhold, men vi er ikke helt sikre på hvorfor sjåførene gjør dette. Vi ser at det er helt nødvendig å sette i gang en holdningsendring blant sjåførene.

– Hva gjør dere med dette?

– Vi har satt i gang nye rutiner, og går daglig igjennom lister for å se når det blir registrert bomtur. Da kontakter vi bilen og den sjåføren det gjelder. I tillegg tar inn alle løyvehavere og sjåførene på kursing for å få ned dette tallet, sier Eidsvoll.

Christiania Taxi: – Jukser ikke

Daglig leder i Christiania Taxi, Hasnat Ahmad avviser at deres sjåfører jukser. I en e-post til NRK skriver Ahmad:

– Våre sjåfører jukser ikke ved å slå inn «ikke møtt». Dette er et ikke et problem hos oss. Det at en pasient ikke er kontaktet, jamfør 184 avvik, har ingen sammenheng med problemstillingen.