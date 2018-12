Parkinsonpasient ventet to timer i kulda – pasientreiser brøt loven

NRK har tidligere omtalt den ene saken. En 70 år gammel parkinsonpasient måtte vente på pasient-taxi etter et besøk hos Legene på St. Hanshaugen 1. februar i år.

70-åringen måtte vente i to timer, og var kraftig nedkjølt da lege Fredrik Ørlyng fant ham utenfor legesenteret. Ifølge legen sto mannen helt stille og virket veldig forkommen.

Ørlyng tok mannen med inn der han målte kroppstemperaturen til 34,9 grader.

OUS varslet Statens helsetilsyn om saken. I rapporten, som NRK har fått innsyn i, konkluderer Fylkesmannen i Oslo og Akershus med at Pasientreisekontoret har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2–2.

Vurderingen er endelig, og det er ikke adgang til å klage på avgjørelsen.

34,9 GRADER: En legesekretær tok dette bildet av 70-åringens hender etter hendelsen. Pasienten hadde en kroppstemperatur på 34,9 grader. Foto: St. Hanshaugen legesenter / Privat

Redd for å miste taxien

Ifølge NISSY, fagsystemet som pasientreisekontorene bruker, ble returreisen bestilt klokken 14:14. Klokken 15:02 mottok pasienten en SMS:

«Det er dessverre forsinkelse på din transport i dag. Vi jobber med å finne ledig bil til deg og beklager forsinkelsen».

Klokken 16 ble pasienten funnet da legekontoret stengte. Ifølge tilsynsrapporten unnlot pasienten å vente inne fordi han var redd for å miste taxien.

Legen som da undersøkte ham, purret på taxi kl. 16:12. Da ble det informert om store forsinkelser. Ingen taxier aksepterte turen. Pasienten ble til slutt kjørt hjem av legen.

Han er ikke overrasket over at Fylkesmannen konkluderte med brudd på forsvarlighetskravet.

– Det er på sin plass å spørre hvilke konkrete endringer de har gjort for å hindre liknende hendelser neste gang det snør og er kaldt i Oslo, sier Ørlyng.

Ventet i to timer

Også i den andre tilsynssaken mot Pasientreisekontoret konkluderer Fylkesmannen med brudd på forsvarlighetskravet.

I saken ble en pasient, som var avhengig av rullator, sittende og vente på taxi etter en røntgenundersøkelse på Ahus.

Pasientens datter hadde på forhånd bestilt en taxi til kl. 16:30.

I loggen fra Pasientreiseavdelingen kommer det frem at den første turen ble avvist av taxisjåføren kl. 17. Den andre turen ble heller ikke kjørt, og først kl. 18:27 ble pasienten hentet.

Fylkesmannen skriver at det er avvik fra god praksis at Pasientreisekontoret ikke oppdaget at den andre turen ikke var akseptert.

Tusenvis av forsinkelser

Forsinkelsene skjedde i en periode da pasienttransporten i Oslo-området hadde store problemer.

I en rekke saker omtalte NRK problemene, blant annet utfordringer med lange forsinkelser på Radiumhospitalet, og en stor økning i såkalte bomturer.

I rapporten etter forsinkelsen ved fastlegekontoret Legene på St. Hanshaugen, skriver Fylkesmannen at forsinkelser selvfølgelig kan skje, men at Fylkesmannen er opptatt av hvilke systemer Pasientreisekontoret har for å fange opp forsinkelsene, samt å ivareta pasienten i slike situasjoner.

«Fylkesmannen finner at varsel om forsinkelser ble sendt ut for sent, og at det er uforsvarlig at NISSY-systemet ikke kan fange opp at det ikke var noen taxi som aksepterte turen»

Fylkesmannen retter også kritikk mot Pasientreisekontoret for at de legger til grunn at pasienten ble fulgt av pårørende.

«Det kan for Fylkesmannen se ut som Pasientreisekontoret dermed mener at pårørende skulle ha et ansvar i forhold til pasientreisen. Dette er ikke holdbar praksis»

STORE UTFORDRINGER: Avdelingsleder Egil Johannessen ved Pasientreisekontoret ved OUS sier de har hatt store utfordringer knyttet til pasienttransporten. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Ikke overrasket

Avdelingsleder Egil Johannessen ved Pasientreisekontoret ved OUS er ikke overrasket over konklusjonene.

– Vi har hatt utfordringer med å levere transport til pasientene. Vi har «sørge for»-ansvaret, og har dermed ansvaret for å levere den transporten som pasientene har behov for.

– Uavhengig av årsak, er det vårt ansvar. Vi tar Fylkesmannens konklusjon til orientering.

– Hva kan dere gjøre for hindre dette?

– Vi må først og fremst ha en god dialog med leverandørene for å hindre forsinkelser i den grad det er mulig. I tillegg må vi ta grep internt, slik at vi får gjort pasienten oppmerksom på forsinkelsen så tidlig som mulig, sier Johannessen.

Pasientreisekontoret vil også begynne å varsle behandler og rekvirent dersom de oppdager forsinkelser.