Skatteetaten har etter henvendelse fra NRK funnet at 17.500 Nav-klienter har betalt tilbake ytelser til Nav uten å få igjen skattepengene sine.

Til forskjell fra mange av de 17.500 er Anne Gropen Olsen klar over at hun har blitt trukket skatt for ytelser hun må betale tilbake. Hun fikk krav om å betale 165.000 kroner tilbake til Nav.

Men før hun fikk utbetalt disse pengene i første omgang, var hun allerede trukket i skatt.

– Jeg blir skikkelig forbanna. Det går alltid ut over oss som har minst. Alltid ut over oss som har lite overskudd og energi i hverdagen. Vi må kjempe og kjempe for å få ting vi har krav på. Det gjør meg møkkaforbanna, rett og slett, sier Olsen.

Hun føler at ingen i systemet bryr seg om sånne som henne. Hun stoler ikke på at systemet skal fungere.

– Altså, det er jo ganske logisk da, om man kan litt økonomi. Da skulle jeg betalt tilbake nettoytelsen jeg fikk utbetalt, og ikke brutto. Det burde jo kanskje både Nav og Skatteetaten skjønne, som har konsulenter. De bør jo kunne mer enn det jeg kan, mener Olsen.

Ber folk sjekke

– Jeg synes dette er svært beklagelig og uheldig og det er ikke bra for vår tillit. Så jeg ønsker å rette opp i dette så raskt som mulig, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skattedirektøren har innrømmet og beklaget at skatt ikke er betalt tilbake på ytelser Nav har meldt om. Også flere opposisjonspolitikerne på Stortinget har reagert kraftig.

Men de 17.500 sakene som er avdekket denne uken, gjelder kun for årene 2016 til 2018. Felles for alle er at de har betalt tilbake hele ytelsen, også det de ble trukket i skatt.

Nav har krevd tilbake 1 milliard kroner i skattbare Nav-ytelser hvert år de siste fem årene. Men først i 2016 begynte Nav å sende melding til Skatteetaten om at folk hadde betalt tilbake ytelsene, slik at de også kunne få igjen skatten.

Skattedirektør Hans Christian Holte sier at de skal se på alle henvendelser som kommer.

– Det er slik at du og jeg og alle skatteytere har eget ansvar for å sørge for at skatten beregnes riktig. De som er usikre på om om de har fått riktig skatt etter å ha betalt tilbake en ytelse, bør ta kontakt med Skatteetaten.

Det kan også gjelde saker som er eldre enn 2016. Skatteetaten har sørget for å ha nok folk til å ta unna alle henvendelser om dette fra i dag.

Kan gjelde flere

Før 2018 ble Nav-klientene selv bedt om å ta kontakt med Skatteetaten. Det finnes ingen oversikt over hvor mange som har gjort dette, eller hvor mange skattepenger som ikke er betalt tilbake til Nav-klientene.

For å få skatte riktig må den enkelte sjekke skattemeldingen opp mot skatteoppgjøret, og sammenlikne inntekt med det Nav hadde fått tilbakebetalt, for det riktige året. Og deretter melde fra til Skatteetaten om at de gjerne ville ha igjen skattepengene for inntekter de hadde betalt tilbake til Nav.

Alle de 17.500 som er berørt av denne saken vil få brev i desember og penger utbetalt fra januar.