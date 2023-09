Hvilken erstatning har du krav på om staten feilaktig dømmer deg til fengsel og stempler deg som svindler? Det skal Oslo tingrett bestemme i det foreløpig siste oppgjøret etter trygdeskandalen.

Tre uføretrygdede personer har gått til sak – de krever en høyere oppreisning enn det staten har gitt.

Resultatet kan få betydning for alle de andre som har vært rammet av trygdeskandalen, som ble avdekket i 2019.

86 personer ble uriktig dømt. Feilen har berørt minst 7500 mennesker.

Dømt til fengsel

To av saksøkerne, Marianne Evensen og Rune Halseth, sonet henholdsvis 61 og 75 dager i fengsel etter å ha blitt feilaktig dømt for trygdesvindel.

Marianne Evensen sier det viktigste ikke er pengene hun kan få i oppreisning, men at saken får så store konsevenser for staten at det ikke vil skje igjen.

– Jeg er veldig glad for at vi er kommet i gang nå. Det eneste jeg håper er at jeg lever såpass lenge at jeg ser sluttspurten på dette, sier Evensen.

Hun sier hun ikke er veldig forhåpningsfull.

Den tidligere langtransportsjåføren har uhelbredelig kreft.

– Når jeg er ferdig med denne uka her, så går jeg rett på cellegiftbehandling i Skien.

Hun sier hun har familie som støtter henne. Samholdet i organisasjonen Nav-oppryddingen er også viktig.

– Det er beintøft. Normalt må jeg hvile flere ganger om dagen. Jeg har vært nødt til å koble ut absolutt alt annet enn det om skjer her nå, sier Evensen.

Mener norske myndigheter må rydde opp

Saken i Oslo tingrett handler hovedsakelig om såkalte ikke-økonomiske tap, altså den krenkelsen eller lidelsen ofrene for trygdeskandalen er påført.

– Denne saken har en enorm størrelse. Dette har pågått over lang tid og berører veldig mange mennesker, sier advokat Bjørn Kvernberg.

Har funnet 7490 berørte av Nav-feilen Ekspander/minimer faktaboks 790 av disse personene har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra Nav.

6401 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning på ytelser.

299 personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav fra Nav og uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning. – Vi vet ikke hva det totale omfanget av berørte tilbake til 1994 er. Men det er trolig færre som er rammet før 1.6.2012 enn etter 1.6.2012, skriver Nav. Les mer her

Da saken startet mandag morgen, pekte advokat Bjørn Kvernberg på de tre saksøkerne som sitter bak ham.

– Disse må bære den tunge byrden å gå til dere og be om rettferdighet, sier han henvendt til de tre dommerne.

– Her sitter staten med enorme ressurser og de vil ikke gjøre mer, sier han og peker på Regjeringsadvokaten på de andre siden av rettssalen.

KLAR FOR RETTSSAK: Rune Halseth i møte med tilhørerne i sal 250 i Oslo tingrett.

Rett før dommerne kom inn, hilste Rune Halseth på noen av de fremmøtte i sal 250 i Oslo tingrett.

– Takk for at dere gjør dette. Vi andre orker ikke, sier en av tilhørerne i salen.

– Vi gjør det for alle, lover Rune Halseth.

Halseth har fortalt at han sonet sammen med drapsmenn, og at straffen gjorde ham sykere.

Ofrene for rettsskandalen er senere blitt frikjent. Staten har erkjent feil, og har gitt 100.000 og 150.000 kroner i oppreisning til Evensen og Halseth.

Altfor lite, mener saksøkerne.

– De har ødelagt mennesker. Vi har opplevd å bli trakassert av den norske stat. Vi er blitt forfulgt i mange år, sier Halseth på vei inn til rettssalen.

Fakta om trygdeskandalen Ekspander/minimer faktaboks * Trygdeskandalen også kalt Nav-skandalen kom for dagen i 2019. * Minst 86 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 7490 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. * Dette skyldes at Stortinget, domstolene og forvaltningen har tolket EØS-regelverket feil. * Saken gjelder personer som har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger mens de har oppholdt seg i andre land i EØS-området. * NAV stilte krav om at mottakere av disse ytelsene måtte oppholde seg på norsk jord. Dette var i strid med EØS-avtalen som slår fast at alle kan bevege seg fritt innenfor EØS-området. * Reglene har vært tolket feil siden innføring av et nytt EU-regelverk i 2012. * Det ble i november 2019 nedsatt et granskingsutvalg under ledelse av professor Finn Arnesen. * Granskingsutvalget la 4. august 2020 fram sin sluttrapport kalt «Blindsonen». Rapporten viste at det hadde skjedd en systemisk svikt ved behandlingen av regler og enkeltsaker.

Hemmelig regjeringsrapport

For at saksøkerne skal vinne fram med sitt krav, kan det bli avgjørende om staten har handlet grovt uaktsomt eller med forsett – altså at dette ble gjort med viten og vilje.

Advokat Bjørn Kvernberg i Nav-oppryddingen mener departementet visste at regelverket var i strid med EØS-avtalen.

Han viser til en intern regjeringsrapport fra 2014 som han mener klargjorde dette. Likevel fortsatt det han omtaler som «forfølgelse av trygdede».

– Større bevissthet rundt et lovbrudd enn dette, mener jeg som fagperson det er vanskelig å finne, sier Kvernberg.

HEMMELIG RAPPORT: Regjeringsrapporten fra 2014 med tittelen «Eksport av velferdsytelser».

Den interne regjeringsrapporten fra 2014 var lenge hemmeligholdt, men ble frigitt i en sladdet versjon i november i fjor.

Skylder på dårlig kommunikasjon

Advokat David Magnus Myr hos Regjeringsadvokaten sier EØS-feilen har vært gjenstand for omfattende gransking.

Myr mener det ikke er noe som tyder på at noen med viten og vilje praktiserte reglene på en måte som var i strid med EØS-reglene.

REPRESENTERER STATEN: Advokatene David Magnus Myr (til venstre) og Helge Røstum fra Regjeringsadvokaten. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

– Det er ikke holdepunkter for at noen i departementet visste om Navs praksis før mye senere, sier Myr til NRK.

– Så etter deres syn hadde Nav en praksis som var feil, men informasjonen som regjeringen hadde tilfløt ikke Nav?

– Ja, du kan si det sånn at informasjon om Navs praksis ikke tilfløt departementet, og departementets lovforståelse ikke tilfløt Nav.

– Så det koker ned til at dere mener det var dårlig kommunikasjon, men ikke grovt uaktsomt eller forsettlig?

– Det er ingen holdepunkter for at noen ønsket at dette skulle skje. Det er ingen som ønsker at noen skal komme i fengsel uten at det er grunnlag for det, svarer Myr.