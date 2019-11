– Det er oppsiktsvekkende, og det er en del av et mønster hvor trygdemottakeres rettigheter ikke blir ordentlig ivaretatt. Vi har sett det med Nav-skandalen, og vi ser det nå ved at de ikke har fått tilbakebetalt skatten sin, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Hele denne saken er veldig provoserende og er noe som svekker tilliten til myndighetene i store befolkningsgrupper. Det er viktig at staten rydder opp raskt, og at folk får pengene sine i god tid før jul, sånn at de ikke må gå jula i møte med stor usikkerhet og frykt for å få en skikkelig baksmell neste år.

Tusenvis rammet

Skattedirektør Hans Christian Holte innrømmet overfor NRK skattetabbe for 17.500 Nav-klienter.

Hvert av de siste fem årene har Nav krevd tilbake rundt én milliard kroner fra folk som er avhengig av ytelser fra Nav. Disse pengene er det trukket skatt av på samme måte som for andre lønnsinntekter.

Først da NRK i begynnelsen av november stilte spørsmål om skatt på ytelser som folk har betalt tilbake til Nav, undersøkte Skatteetaten sakene. Nå har altså etaten funnet ut at 17.500 personer ikke har fått tilbake skattepengene sine, slik de skulle hatt.

Det er til tross for at Nav har informert Skatteetaten når folk har gjort opp for seg etter krav om tilbakebetaling fra Nav. Dette har imidlertid ikke Skatteetaten fått med seg.

Ap: – Skandalen er komplett

– Skandalen er komplett. Nå må Erna Solberg ta ansvar og rydde opp. Dette handler ikke bare om Nav, nå brer det seg utover til andre etater. Nå må det ordnes opp, og det er statsministerens ansvar, sier Eva Kristin Hansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

FRYKTER MER: Eva Kristin Hansen (Ap) tror det kan dukke opp flere saker. – Det virker ikke som om regjeringen har kontroll på underliggende etater. Foto: NRK

Hun beskriver det som «ubegripelig at sårbare mennesker har havnet i en situasjon hvor de har måttet betale skatt av en trygd de måtte betale tilbake».

Hansen mener skattesaken viser at regjeringen ikke har orden i de underliggende etatene og frykter at flere saker kan dukke opp.

– Jeg tror ikke vi har sett alt ennå. Det virker ikke som om de har kontroll, sier Hansen.

– Alvorlig og sjokkerende

– Vi kan ikke ha det sånn at staten tar penger fra folk urettmessig. Det holder ikke i en rettsstat, sier Freddy Øvstegård, stortingsrepresentant for SV og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Jeg forventer at man rydder opp så fort som overhodet mulig og sørger for at mistilliten som nå sprer seg mot flere deler av systemet, blir gjenopprettet.

Han mener det er sjokkerende at feilen ble oppdaget først da NRK stilte spørsmål om det.

– Feil kan skje, men når det gjelder økonomien til mange tusen mennesker, og at staten urettmessig skatter folk og ikke gir dem tilbake pengene sine, så er det såpass alvorlig at det ikke burde skje. Og det burde i hvert fall oppdages vesentlig raskere.

Også parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, krever rask opprydding.

– Det er alvorlig at man ikke har ryddet opp i dette samtidig som man har stilt krav om tilbakebetaling. Jeg ser skattedirektøren sier at dette skal de rydde opp i så fort som mulig, og det håper jeg at skjer raskt, sier Arnstad.

– ALVORLIG: – Vi kan ikke ha det sånn at staten tar penger fra folk urettmessig, sier Freddy Øvstegård (SV) om skattetabben. Foto: NRK

Siv Jensen lover opprydding

Siv Jensen har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken, men statssekretær Jørgen Næsje (Frp) skriver følgende i en epost til NRK:

«Jeg merker meg at skattedirektøren tar dette alvorlig og lover å rette opp feilene, blant annet gjennom en individuell gjennomgang av hver enkelt sak. Skatteetaten må gjøre det de kan for å rydde opp på en effektiv og god måte, slik at alle får tilbakebetalt pengene de har krav på så snart som mulig. Regjeringen er opptatt av at folk ikke skal betale mer skatt enn de må.»