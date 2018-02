– Det er vanlig at somaliske foreldre sender barna på koranskoler

– Somaliske foreldre har veldig stor tillit til religiøse ledere. Hvis en imam eller sjeik sier at barna er trygge og har det bra, er det hundre prosent sannsynlig at de stoler mer på dette enn hva barna skulle si, sier Asad Quasim til NRK.

Quasim er lærer i Akershus fylkeskommune og aktiv i det somaliske miljøet i Drammen, hvor han bor.

NRK kunne mandag avsløre en ny koranskole i Mogadishu som torturerer barn fra Norge og flere europeiske land, i tillegg til USA og Canada.

Tidligere i høst fortalte også NRK om norske ungdommer som ble lenket fast, slått og sperret inne på koranskoler i Somalia. Les hele historien her.

Dårlig forhold til barnevernet

Quasim peker spesielt ut to årsaker til at somaliske foreldre ender opp med å sende barna sine til koranskoler i utlandet.

– For det første er nok mange foreldre desperate. I mange tilfeller gjelder det barn og unge som har droppet ut av skolen, eller som er på kanten til å gjøre det. Noen har også kanskje havnet i et kriminelt miljø, sier han.

EGET TORTURROM: Ungdommene NRK har vært i kontakt med har tegnet hvordan koranskolen i Mogadishu så ut. Med ironi kalte de rommet hvor de ble slått for «City Plaza», som er landets fineste hotell. Foto: NRK

– Det andre årsaken er barnevernet. Somaliere har ofte dårlig kommunikasjon med dem. De vil heller sende barna til Somalia enn at barnevernet skal gripe inn og ta ansvar for barnet, forklarer han videre.

Quasim drar inn noen av urolighetene som nylig har vært i Holmlia-området i Oslo.

Han understreker at flere somaliske foreldre er redde for at barna skal havne i et kriminelt miljø. Samtidig har de høye ambisjoner for barna sine, der de helst ønsker at de skal bli ingeniører, leger eller advokater.

– De vil jo så klart ikke at barna sine skal bli kriminelle, sier Quasim.

Sier det er vanlig at foreldre sender bort barna

Quasim sier det er vanlig at foreldre sender barna sine på koranskoler, og understreker at de har en stor tiltro til de religiøse lederne.

– Det er egentlig vanlig. Det er flere som sender barna sine til Somalia og andre land med koranskoler, sier han.

PISKET UNDER FØTTENE: Tegningen er basert på beskrivelsen fra tidligere elever ved koranskolen. Foto: Esther Bjørneboe / NRK

– Men nå er dette blitt en høylytt diskusjon og et stort tema. Flere stiller seg kanskje spørsmålet om det er riktig at barn som er oppvokst i Norge skal sendes på slike skoler. De fleste som er oppegående syns nok ikke dette er riktig, fortsetter Quasim.

Læreren sier han blir skremt av at flere foreldre sender barna sine bort.

For ham er det klart at det må til samarbeid mellom flere og ulike parter i samfunnet.

– Foreldrene og familien, politiet, barnevernet, miljøet og somaliere som gruppe må jobbe tett sammen. Vi må få til at ingen barn som er oppvokst i Norge blir sendt ut på slike skoler. Jeg syns dette er veldig skremmende, sier Quasim.