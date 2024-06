Vil straffe foreldre som sender barn på koranskoler

Et eget lovutvalg har i tre år jobbet med å se om det er grunn til å endre lover og regler for å beskytte barn og unge som utsettes for æresvold og negativ sosial kontroll. I dag ble den over 500 sider lange rapporten overlevert til Arbeids- og integreringsminister Tonje Brenna (Ap).

– Disse forslagene er jo helt avgjørende. Vi må gjøre det bedre på dette området fremover, for i Norge skal alle være fri for æresrelatert vold og sosial kontroll. Vi har ingen tid å miste, sier Tonje Brenna til NRK.

Les også: Når familien blir fienden

rbeids- og integreringsminister Tonje Brenna (Ap) sier hun vil ta med seg alle forslagene inn i arbeidet med en ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresvold, som skal komme neste år. Foto: Andreas Lekang / NRK

Æresmotiv bør være straffeskjerpende

Dette er noen av de sentrale forslagene som Lovutvalget kommer med:

Innføre ny lovparagraf, som gjør at foreldre som tar barnet med på skadelige utenlandsopphold kan straffes, og at barnevernet og politiet kan ilegge et utreiseforbud.

Heve strafferammen for barneekteskap fra 3 til 6 års fengsel.

Presisere at psykiske krenkelser kan inngå i et mishandlingsregime.

Å gjøre æresmotiv til et straffeskjerpende element.

At mishandling som er begått av flere, regnes som grov mishandling.

At hele storfamilien kan bli etterforsket og tiltalt i æresrelatert kriminalitet.

Koranskoler: – V iktig å hindre slike reiser

NRK har i en reportasjeserie i år, og også tilbake i 2017, avslørt hvordan norsk-somaliske foreldre sender barn og unge på ufrivillige utenlandsopphold, noen av dem på såkalte koranskoler. Lovutvalget bruker mye plass på å diskutere hvordan lovverket kan brukes for å stoppe dette.

Utvalgsleder Henriette Sinding Aasen. Foto: Andreas Lekang / NRK

Utvalgsleder Henriette Sinding Aasen sier til NRK at dette har vært en viktig del av arbeidet.

– Utvalget er opptatt av at barn ikke skal sendes på skadelige utenlandsopphold, som betyr at de utsettes for handlinger som barn ikke skal utsettes for. For eksempel mishandling, isolasjon, og streng disiplinering. Derfor mener vi det er viktig å hindre slike reiser, sier Sinding Aasen.

Les også:

Foreldrene trygt i Norge – sender barna på brutale koranskoler

«Ring ambassaden og si foreldra mine kidnappa meg»

Vil straffe foreldre

Straffeloven i dag har ikke et egen straffeparagraf som rammer det å sende barn eller voksne på ufrivillige eller skadelige utenlandsopphold, skriver utvalget. Heller ikke det å utsette et barn for en risiko for straffbare handlinger i utlandet er straffbart.

Fagfolk, forskere, og jurnalister lyttet til framleggingen av rapporten fra Lovutvalget. Foto: Andreas Lekang / NRK

For eksempel vil foreldre som sender barna sine til slektninger i utlandet, eller etterlater dem der, og det er fare for at barnet vil bli utsatt for tvang, frihetsberøvelse, trusler eller vold, ikke kunne holdes strafferettslig ansvarlig.

Det samme gjelder foreldre som sender sine barn til skoler eller institusjoner i utlandet der vold er en akseptert disiplineringsmetode, for eksempel på såkalte koranskoler.

Utvalgsleder Henriette Sinding Aasen sier til NRK at ufrivillige utenlandsopphold har vært en viktig del av arbeidet. Foto: Andreas Lekang / NRK

Derfor går utvalget inn for en egen straffeparagraf for skadelige utenlandsopphold:

Bestemmelsen setter straff for foreldre som sender, tar med eller etterlater et barn til utlandet til forhold som medfører alvorlig fare for barnets liv eller helse, eller der det er alvorlig fare for at barnet blir utsatt for bestemte straffbare handlinger.

Både aktive og passive handlinger kan straffes etter straffebudet.

Straff kan bortfalle dersom personen bistår med å få barnet hjem til Norge. Slike bidrag kan for eksempel være at forelderen sørger for at barnet raskt får nødvendige reisedokumenter, at det bestilles reise for barnet tilbake til Norge.

En konsekvens av forslaget er at en utlending som blir dømt for brudd på straffebudet om skadelig utenlandsopphold vil kunne vurderes utvist etter utlendingsloven.

Høyre: – Det er på høy tid at vi får på plass lovverk

Høyres integreringspolitiske talsperson Mari Holm Lønseth har tidligere tatt til orde for at foreldre som tar barn med på for eksempel opphold på koranskoler i utlandet må kunne straffes og utvises. Hun er glad for lovutvalgets forslag.

– Det er på høy tid at vi får på plass lovverk. Det må få konsekvenser for foreldre til barn som blir sendt til utlandet og utsatt for det som kan ligne på tortur. Dette håper jeg er noe regjeringen vil fremme for Stortinget så raskt som mulig, sier Mari Holm Lønseth til NRK.

Mari Holm Lønseth (H) er integreringspolitisk talsperson. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen / Hans Kristian Thorbjoernsen

Arbeids- og integreringsminister Tonje Brenna (Ap) sier hun vil ta med seg alle forslagene inn i arbeidet med en ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresvold, som skal komme neste år.