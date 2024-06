– Jeg har aldri i mitt liv opplevd så ekstrem varme, sier Nasir Ahmed, om den muslimske høytiden han akkurat har tatt del i.

Ekstreme temperaturer, tidvis over 50 grader celsius, skal ha ført til at over 1000 personer er døde under årets hajj i Saudi-Arabia, ifølge en AFP-opptelling.

De aller fleste av heteslag, opplyser nyhetsbyrået.

Over 1,8 millioner muslimer er til stede i Mekka når pilegrimsreisen hajj, en av verdens største religiøse sammenkomster, skal markeres.

En av disse, er bystyrepolitiker og Ap-mann, Nasir Ahmed fra Oslo.

– Jeg har sett flere som har besvimt rett foran meg, forteller Ahmed som fortsatt er i Mekka til NRK.

Det var svært folksomt i Mekka under årets hajj. Det fikk Nasir Ahmed selv kjenne på kroppen. Her under ett av de viktige ritualene ved pilegrimsreisen.

– En jeg reiste med måtte på sykehus

UD skriver til NRK at rundt 50 nordmenn har registrert at de er i Saudi-Arabia. Ahmed forteller at han reiser med en gruppe på rundt 100 andre norske.

Det er ikke plikt om å registrere seg ved reiser til utlandet.

UD skriver også at de ikke har noen indikasjoner på at det skal være nordmenn blant de døde.

Ifølge AFP skal en god del av de omkomne være eldre pilegrimer fra diverse land. Flest skal være fra Egypt og Indonesia.

– En av dem jeg reiser sammen med måtte en tur på sykehus grunnet utmattelse, men det gikk helt fint. Alle er i toppform nå, sier Ahmed.

Flere tusen har ifølge AFP besvimt og måtte ha hjelp fra helsepersonell. Dette er ikke den norske personen som måtte ha helsetilsyn. Foto: FADEL SENNA / AFP

Klærne lukta svidd

For å forklare varmen forteller Ahmed om en spesiell lukt som dukket opp mens han ventet på kona si ute på asfalten.

– Da jeg sto der. Plutselig luktet det som svidd av klærne mine. Akkurat som når du stryker klær liksom, forteller han. Gradestokken på Snapchat viste da 43 grader.

Da dette bildet, som Ahmed sendte på Snapchat til venner og familie, følte han klærne nærmest luktet svidd. Foto: Privat

– Får testet tålmodigheten din

Pilegrimsreisen består av en rekke ritualer som flere hundre tusener skal gjennomføre nærmest samtidig.

Pilegrimsreisen er en av de fem viktige søylene i islam.

– Det er kjempestore folkemengder. Så du får testet tålmodigheten din. Det er tøffe ritualer og du må gå ganske langt.

Nærmere 2 millioner mennesker har vært samlet i Mekka den siste uka. Foto: FADEL SENNA / AFP

Fra fredag til mandag forrige helg bodde Ahmed og følget hans i telt ute i ørkenen. Selv om teltene hadde air-condition opplevde Ahmed noe ganske spesielt.

– Vi lå på liggeunderlag, men bakken nærmest kokte. Selv ble jeg nesten bare stående hele natta, sier han.

Ahmed forteller at han på tross av varmen, ikke angrer på gjennomføringen av reisen.

– Jeg personlig har hatt en helt utrolig reise. Det har vært veldig mye følelser, anstrengelser og tålmodighet. Jeg har fått testa tålmodigheten og viljen.

Det ble i år satt inn flere tiltak i Mekka for å forebygge heteslag.

Roser myndighetene

At så mange har omkommet tror Ahmed det er flere grunner til.

– Kombinasjonen av ekstremt mange mennesker, ekstrem varme og at det hoper seg opp, gjør at du blir utmattet, du blir tørst og du besvimer. Vi i den norske gruppa har derfor holdt oss mye inne, forteller han.

Store sprinkleranlegg spruter avkjølende vann over de mange muslimene. Foto: Rafiq Maqbool / AP

Selv om det har vært varmt og mange har slitt, er Ahmed opptatt av å rose de Saudi Arabiske myndighetene.

– De er ganske strenge. Myndighetene og de frivillige har vært flinke på å ha kontroll. De har gitt oss masse vann, kjølt oss ned. Så for mange har det gått veldig bra. De har vært flinke til å holde menneskestrømmen i gang, forteller han.

Saudi-Arabiske myndigheter har ikke kommentert dødstallene.