NRKs reportasjer om mishandling på koranskoler vakte sterke reaksjoner.

NRKs reportasjer om koranskoler i Somalia førte til hastemøte 9. november der fem statsråder møtte. Integreringsminister Sylvi Listhaug var opprørt. Hun foreslo blant annet endringer i passloven.

Statsminister Erna Solberg fastslo at det er ulovlig for foreldre å sende sine barn til slike skoler, og lovet at regjeringen ville intensivere arbeidet med å motarbeide at barn blir sendt ut av landet for å gå på koranskoler der de kan bli mishandlet.

Siden har lite skjedd.

Fortsatt drift med norske elever

Den ene av koranskolene som NRK fokuserte på, i Bosaso, drives fortsatt. Fortsatt er tre norske ungdommer innesperret på skolen. Rektoren på skolen i Bosaso avviser voldsbruk mot elever.

«Omar» er en av ungdommene NRK har vært i kontakt med som skildrer opplevelsene på koranskolen i Somalia. Blant annet ble han lenket fast, slått og pisket på ryggen og under føttene. Foto: Esther Bjørneboe / NRK

Norske myndigheter har ikke vært i kontakt med skolen etter reportasjene, etter det NRK forstår.

Jan Bøhler mener norske myndigheter gjør for lite.

Senest for en uke siden kom en norsk-somalisk gutt bort til Bøhler, og sa han kom rett fra opphold på flere år koranskole, forteller Bøhler. Gutten hadde dermed gått glipp av flere år med skolegang i Norge.

500 millioner i bistand

Abdullahi Mohamed Alason er medlem av bystyret Kristiansand for Arbeiderpartiet. Han har somalisk bakgrunn.

Han vil at norske myndigheter skal bruke den nordiske bistanden til Somalia, som er på 500 millioner kroner i år, som pressmiddel.

– Vi kan bruke denne støtten til å presse fram en endring i samfunnet innenfra, blant annet til å stoppe denne skolen, sier Alason.

Også Bøhler mener Norge må vurdere å kutte deler av bistanden som pressmiddel.

– Det som ikke er direkte nødhjelp, bør vi vurdere å stoppe, sier han.

UD: Begrenset hva vi kan gjøre

Utenriksdepartementet kunne ikke gi intervju, men svarer NRK slik på e-post:

«Norge har ikke mulighet til å stenge skoler i andre land, slik som andre land ikke har mulighet til å stenge skoler i Norge. Vi har dialog med myndighetene i Somalia om disse problemstillingene. Vi arbeider nå på flere felt med tiltak. Når barnet først befinner seg i utlandet, er det mer begrenset hva norske myndigheter kan gjøre.»