Ny koranskole avslørt: Norske elever beskriver tortur i Mogadishu

– Skolen har et eget torturkammer. Det var der vi ble lenket, og pisket.

Det forteller den norsksomaliske gutten Hassan, som NRK møter på et hotellrom et sted i Afrika. Hassan er ikke hans egentlig navn. Han er livredd for å bli kjent igjen.

FOTLENKER: Elevene forteller at de måtte gå ukevis med fotlenker. Foto: Esther Bjørneboe / NRK

Skolen «Gargaar» minner svært lite om barne- og ungdomsskoler i Norge. Den ligger i et farlig område i Somalias hovedstad Mogadishu, i en bydel som er delvis kontrollert av Al-Shabaab.

Det siste året har det gått minst åtte norske elever på denne skolen, får NRK opplyst. Minst to av dem var mindreårige.

– Vi fikk beskjed om at vi ville bli slått hvis vi brøt reglene, og hvis vi sa noe negativt om skolen til foreldrene våre, sier Hassan. Han forteller at han måtte gå med fotlenker i ukevis, og ble slått for ingenting.

I november i fjor avslørte NRK at norsksomaliske barn og ungdommer blir sendt til koranskoler i Somalia der de blir sperret inne, slått og lenket fast. Regjeringen kalte inn til hastemøte dagen etter avsløringen.

Likevel sitter det fortsatt norsksomaliske barn og unge innesperret på slike skoler. Etter det NRK kjenner til, går det tre norske elever der nå.

Torturkammeret

NRK har snakket med fire elever som gikk på skolen, der det var rundt 100 elever fra Europa, USA og Canada. De har tegnet skolen og torturkammeret, rommet der mishandlingen foregår.

Elevene kaller rommet for «City Plaza», etter Mogadishus fineste hotell. En form for galgenhumor, forteller de til NRK.

– På hotellet «City Plaza» kan man få en god natts søvn. Det var umulig her, sier Hassan.

PLANTEGNING: Omtrent slik ser skolen i Mogadishu ut. Gargaar har fire avdelinger i samme bydel i Mogadishu. Gargaar 2 er avdelingen der vestlige barn og ungdommer oppholder seg. Foto: NRK

Han forteller om et trangt rom med grønnmalte, nakne vegger. Rommet har ett vindu. På innsiden av vinduet er det gitter, og fra gitteret henger det ti-femten lenker.

Elevene forteller om ekstreme tilstander inne på skolen: Vaktene skal ha festet lenkene til elevens føtter. Så heiste de elevene opp, en etter en, før de byttet på å slå mot fotsålene av all kraft. De pisket med remser av bildekk eller avkuttede biter av hageslanger. Opp mot 500 slag.

– Det føltes som om hodet mitt skulle sprenges. Det var ingen smerte på føttene, all smerten var i hjernen, sier Hassan.

TEGNING: Hassan tegner skolens område, slik det så ut. – «City Plaza» kalte vi rommet der i ble slått, forteller han. Foto: Christine Præsttun / NRK

Han forteller at en av vaktene blir kalt for «piskeren», en vakt som lo og gjorde narr av dem, samtidig som han banket dem nesten bevisstløse.

En annen elev, som er trygt tilbake i Norge, forteller om fornedrelsen han opplevde i dette rommet. Vi kaller ham Guleed.

– Når du er i «City Plaza» er du ingenting. Du er ikke et menneske. Hvis du skal tisse og bæsje, må du gjøre det rett på gulvet. Det er det verste jeg har opplevd i mitt liv, å bli slått og føle meg som ingenting, sier han.

En tidligere elev fra et annet vestlig land viser frem anklene sine, der man kan se tegn til arr etter kjettingene.

– Jeg var lenket i ukevis. Jeg måtte sove med lenkene, gå på do med dem. Det var ikke mulig å slippe unna, forteller han.

VISER ARR: Gutten fra et annet vestlig land viser hvordan vaktene festet lenker rundt føttene, som han måtte gå med døgnet rundt, i flere uker. Foto: Christine Præsttun / NRK

– Ikke til å tro

Torleiv Ole Rognum ved Rettsmedisinsk institutt på Oslo universitetssykehus er en av Norges mest anerkjente rettsmedisinere. Han sier at slag mot fotbladene er en kjent og svært smertefull torturmetode.

– Smerten beskrives som intens. Den kan forplante seg oppover i benet mot kneet, og den kan også gi intense hodesmerter. Dette er en meget smertefull form for tortur, sier Rognum.

Han forteller at det er mange følenerver under fotsålene. De gir følsomheten vi trenger for å tilpasse oss underlaget når vi går. Samtidig er det lite bløtvev, slik at føttene hovner opp når de blir slått.

Rognum sier torturmetoden ofte brukes av folk som vil skjule sine spor.

– Dette er svært vondt og merkes de første ukene, men når sårene har grodd, er ikke dette det stedet på kroppen der man får arr, sier han.

Den erfarne rettsmedisineren er opprørt over at norsksomaliske barn og unge utsettes for slik behandling.

– I Norge er det forbud mot å slå barn, og her er det altså barn i samme alder som utsettes for en torturmetode. Det er helt ekstremt. Det er ikke til å tro, sier han.

RETTSMEDISINER: Torleiv Ole Rognum er professor ved Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Skolen avviser vold mot elever

NRK har ikke lykkes å få tak i skolens rektor. Men en ansatt, som sier han snakker på vegne av ledelsen, avviser på telefon at elevene utsettes for vold av noe slag. Han sier også at det undervises i mye mer enn koranen.

– De som kommer hit, er på avvenning i bruk av narkotika og alkohol, sier han.

I en video som skolen har laget, reklameres det med at skolen tilbyr gymnastikk, opplæring i datateknologi og koranundervisning. I reklamen gjøres det også klart hva slags elever skolen ønsker seg:

«De som er født i vesten, som aldri har sett sitt hjemland Somalia, og som fornekter sin kultur og religion, er klare for Gargaar», sier stemmen i reklamevideoen.

– Alt jeg drømmer om er å komme hjem til Norge, sier Hassan. Han lengter etter å gå tilbake på skolen, spille fotball, spise kebab med kameratene.

Han sier han stiller opp på intervju med NRK for å få de norske kameratene hjem.

– UD er kjent med fem norske borgere som skal ha oppholdt seg på Gargar Rehabilitation, men vi har ikke informasjon om at noen av disse oppholder seg der nå, sier Utenriksdepartementets seniorrådgiver Astrid Sehl til NRK.

Arr på sjelen

– Alle kan høre skriket ditt når de pisker deg. Jeg tenkte; kan dere ikke bare ta livet mitt, hva er vitsen med at jeg lever?

Hassan prøver å sette ord på håpløsheten han følte på i fangenskap. Guleed blir også uvel av å snakke om mishandlingen, og må ha en pause. Helst vil han bare glemme.

– Jeg prøver å glemme det, men det er ikke mulig. Det er et arr i hjernen. Et stort arr, sier han stille.