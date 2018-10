– Børsuro kan gi tregt boligmarked i januar

Boligmarkedet falt i september og normalt er høstmånedene svake måneder. Men på nyåret ser man ofte et hopp i prisene som forsterker seg utover vårmånedene. Sjeføkonom Andreassen børsuroen vil ødelegge for januarhoppet i år.

KAN FORSINKE RENTEØKNING: Sjeføkonom i Eika-gruppen Jan Ludvig Andreassen sier at børsuroen kan gjøre at sentralbanken både i Norge og i USA blir mer forsiktig med å øke renta. Foto: EIKA

– Man blir mer forsiktig og utsetter boligkjøp og det er allerede mer enn nok objekter der ute å velge i. Spesielt dyre boliger er utsatt, sier Andreassen som nå tror et boligmarkedet med allerede stort tilbud vil få enda flere usolgte boliger som jakter kjøpere.

Tidligere har Andreassen spådd at boligprisene skal falle 5 prosent i årets siste fire måneder.

– Vi er på god vei til det med 1,1 prosent fall i september, sier han.

Men børsuro kan også gjøre at sentralbanken både i USA og Norge blir mer forsiktig med å øke renta.

– Får vi færre rentehevinger kan det stabilisere prisene på rentefølsomme objekter som små leiligheter, sier Andreassen.

Tregere boligmarked

Han får støtte av sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen. Sjeføkonomen mener imidlertid at det ikke er børsuroen alene som er årsaken til et tregere boligmarked.

– Det er en del boliger ute på markedet, særlig Oslo-markedet. Det er med på å gjøre at folk kanskje føler at de har god tid, fordi det er mange objekter å velge mellom, sier han.

SPÅR RUGLETE AKSJEMARKED: Sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen spår at det vil være mer ruglete på aksjemarkedet fremover, enn det vi har vært vant med de siste ti årene. Men vi vil ikke se noe stor krasj. Snart er dette glemt, sier han. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det igjen, mener han, kan føre til at det vanlige rushet man får i januar kan bli mindre. Samtidig peker han på at renteøkningen også har spilt inn på stemningen i boligmarkedet.

– Det kan bli flere overliggere, og at tilbudet føles romsligere når man kommer uti januar, sier han.

Sjeføkonomen tenker først og fremst på dette som et sunnhetstegn.

– Jeg tror dette er sunt. For første gang på mange år er det balanse mellom folk som skal ha bolig, og folk som selger bolig. Men det er litt uvant. Folk har vært vant til å få solgt boligen sin med én gang til en mye høyere pris enn man trodde. Den tiden er over, tror jeg, sier han.

– Ok for sentralbankene

Norges Bank og andre lands sentralbanker mener han ikke vil bli mer forsiktige med å heve renta på grunn av uroen på børsen.

– Vi kan både ha en uke eller to med fall på 10 til 15 prosent uten at sentralbankene blir veldig bekymret av den grunn. Jeg tror bankene erkjenner at de lave rentene vi har hatt de siste årene har vært med på å drive opp verdsettingen av for eksempel aksjer, sier Olsen.

Han mener tvert imot at sentralbankene syns det er helt ok at børsene faller, fordi det er bedre at det skjer nå, enn at det kommer senere.