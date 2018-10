Boligkjøperne har ikke latt seg skremme av renteøkning

Eiendom Norge har forventet en moderat prisnedgang både nasjonalt og i de store byene i månedene som kommer.

– September er normalt en av de månedene i året med svakest prisutvikling, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Tallene for årets septembermåned viser at boligprisene sank 1,1 prosent nominelt, men korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,1 prosent.

Prisutviklingen i boligmarkedet de siste 12 månedene har vært på 2,7 prosent.

Fredrikstad og Sarpsborg har hatt størst vekst i denne perioden med en oppgang på 4,8 prosent, mens Stavanger og omegn har svakest vekst med 0,3 prosent.

Tar lengre tid å selge

Den gjennomsnittlige omsetningstiden er lengre enn i samme måned i fjor. Mens det tok 38 dager i september 2017, var omsetningstiden i årets september 43 dager.

Det ble i september solgt 9161 boliger, noe som er en oppgang på 4,6 prosent fra samme periode i fjor.

Totalt ble 10.652 boliger lagt ut for salg, 2,6 prosent flere enn i fjorårets september.

Dreyer sier tilgangen på boliger er god og at det vil føre til at den moderate prisveksten vil fortsette i en god tid fremover.

– Vi hadde en vekst i de første månedene av 2018, men så etter hvert en utflating. Særlig de siste fire månedene ser vi tydelig at vi går inn i mer moderasjon, sier Dreyer som beskriver boligmarkedet som balansert.

– Det er mange boliger til salgs, men man får likevel solgt, kjøperne har bedre tid til å se seg om etter alternativer og har færre konkurrenter i budrundene. Det er et velfungerende boligmarked akkurat nå, sier Dreyer til NRK.

Dyrere å låne

September ble måneden da Norges Bank økte styringsrenta for første gang siden 2011. Sentralbanken plusset på 0,25 prosentpoeng og løftet renta til 0,75 prosent.

Det gikk ikke lang tid før bankene fulgte etter og høynet utlånsrentene. Først ute var DNB og Sparebank 1 som allerede dagen etter gjorde boliglånet dyrere for kundene sine.

Norges Bank har varslet flere renteøkninger i tiden som kommer, og prognosene tilsier en gradvis økning til to prosent ved utgangen av 2021.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sa til NTB i etterkant av renteøkningen i september at det neppe ville påvirke boligprisene på kort sikt, men at en videre økning forventes å dempe den usunne pris- og gjeldsutviklingen som mange år med lav rente har forårsaket.

Dreyer sier det er lite som tyder på at renteøkningen har hatt en avskrekkende effekt:

– Til tross for at det er flere boliger til salgs og det har vært snakket om renteøkninger, så er det så langt ingen indikasjoner på at det har dempet kjøpelysten hos norske forbrukere. Vi har aldri solgt så mange bruktboliger i Norge som vi har gjort i 2018.