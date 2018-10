– Stigende usikkerhet i lys av gryende handelskrig, stigende renter og stigende oljepris kan akselerere fallet, sier investor Jan Petter Sissener.

Han er spesielt bekymret for at fremvoksende økonomier nå kan rammes hardt, og trekke verdensøkonomien med seg.

– Likevel tror jeg først og fremst dette er en etterlengtet korreksjon, sier han.

Jan Petter Sissener, adm.dir. i Sissener tror at fallet kan bli kraftig. Foto: NRK

– Hvor stort fall venter du?

– Jeg tror det kan bli rundt 10 prosent, så vær forsiktig, sier Sissener, og advarer investorer som øyner muligheten til å kjøpe nå – på litt lavere kurser enn i går.

– Ikke løp og kjøp i dag, er hans klare råd.

Samtidig mener Sissener et større børsfall også vil gi en motreaksjon, etter at flere har pekt på at økte amerikanske renter har utløst børsfallet.

– De som setter renten ser hva som skjer. Viljen til å øke den videre vil avta hvis markedet faller, spår han.

Norge i tet

Både i Stockholm og København er det i dag kraftige fall, men mindre enn i Oslo.

OMX Stockholm 30 og indeksen med de 25 største dansknoterte selskapene har falt knapt 2 prosent etter halvannen times handel.

I London er markedet ned 1,5 prosent, mens indeksen med de største selskapene på Frankfurt-børsen er ned drøyt én prosent etter halvannen times handel.

Ventet

Det var i dag frykt for at det globale børsfallet ville spre seg til Oslo Børs, og det var nettopp det som skjedde.

Etter først å ha falt kraftig ved børsåpning, hentet Oslo Børs seg litt inn igjen. Etter en knapp times handel var hovedindeksen ned 2,8 prosent.

Blant de største selskapene på børsen er gjødselselskapet Yara selskapet som faller mest, med et fall på rundt 4 prosent.

Sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea Asset Management spådde før åpning at børsen i Oslo ville falle mellom 3 og 4 prosent.

Uroen på verdens børser spredte seg fra USA til Asia, der børsene er ned over fire prosent i dag. Rein mente det var åpenbart at vi også ville få røde tall etter åpning på Oslo Børs.

Leif-Rune Rein er sjefstrateg i Nordea Asset Management. Han utelukket ikke et fall på tre-fire prosent.

– Det er få som sitter klare med kjøpsknappen. Selvfølgelig kommer det ikke til å stige. Det kommer til å falle tilbake, sa Rein til Dagens Næringsliv. Han utelukket ikke at fallet kan bli på tre-fire prosent.

I tillegg til børsfallet på Wall Street og i Asia har også oljeprisen falt med fire dollar på et døgn. Det er i seg selv dårlig nytt for den oljedrevne Oslo Børs.

Kraftig nedgang

USA-børsene stengte onsdag med kraftig nedgang over hele linjen, hvor viktige indekser falt med over 3 prosent. Det fikk konsekvenser for børsene i Asia.

Kun timer etter at børsene stengte i USA, åpnet Asia-børsene med store tap, som fortsatte å øke utover morgentimene.

Nikkei-indeks var ned 1,94 prosent ved start, mens den brede Topix-indeksen gikk ned 1,90. Men i løpet av morgenhandelen fortsatte de fallet til langt over 3 prosent.

Og da børsen i Hongkong åpnet kort tid etter, falt Hang Seng-indeksen hele 3,9 prosent, etterfulgt av lignende tall på Kinas børser.

Det største fallet skjedde imidlertid på børsen i Taiwan, som falt hele 6,3 prosent.

Det var på Wall Street i USA det hele startet. Industriindeksen Dow Jones hadde ved stengetid onsdag tapt 3,2 prosent, eller 830 poeng, og endte på 25.598,74 poeng. Det er det kraftigste fallet siden februar.