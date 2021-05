Petter Aalling ble permittert fra sin faste jobb som bakkepersonell på Gardermoen lufthavn da Norge stengte ned i mars i fjor. Siden har han søkt mange jobber, ofte uten å få svar.

– Akkurat hvor mange jobber jeg har søkt på har jeg ikke tall på. Det er for mange, sier han.

Han sier at han som permittert har fått dagpenger fra Nav, men har fortsatt å søke jobber fordi det har vært kjedelig å gå hjemme.

Petter Alling på jobb som bakkepersonell på Oslo lufthavn Gardermoen. Han har vært permittert fra jobben i 14 måneder, og ønsker seg tilbake. Foto: Stian Homble

Etter mange måneders leting fikk han i april jobb på en golfbane – som er et sesongarbeid fra april til oktober.

– Selv om lønna er litt lavere enn det man får på Nav i dagpenger, så synes jeg det er verdt det. Det er mye bedre å ha noe å gjøre om dagen enn å bare være hjemme. Det blir kjedelig i lengden, sier Aalling.

På golfbanen har han blant annet lært om drenering, som han aldri har jobbet med tidligere.

– Det var interessant, sier han.

Ny rapport: Mange sliter

Forsker Simen Markussen ved Frisch-senteret har sammen med kolleger forsket på utviklingen i sysselsettingen gjennom pandemiåret 2020.

I en ny rapport fant forskerne at lavtlønnede og personer med innvandrerbakgrunn i større grad enn før koronapandemien rammet er blitt langtidsledige.

– Ledighetsproblematikken og at folk står utenfor arbeidslivet er velkjent. Det er bare at det er i en større skala nå enn det har været tidligere, sier Markussen.

Nesten annenhver langtidsledige tilhører nå en av disse to gruppene, fant forskerne.

– De er ofte mer utsatt for ledighet og det å falle utenfor arbeidslivet. Det var de også før denne krisen. Men i tillegg har denne krisen også rammet mange av de næringene der disse var i jobb. Slik at de er spesielt hardt rammet av denne krisen, sier Markussen.

Regjeringen: Vil ha omskolering

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener at tre forhold er særlig viktige i tiden som kommer.

– For det første få privat næringsliv og bedriftene i gang igjen, for det andre sørge for omskolering og etter/videreutdanning hvis de trenger det kombinert med dagpenger.

Det tredje er tettere oppfølging i Nav, sier statsråden.