Over hele landet er nordmenn hjemme for å bekjempe spredningen av korona.

Men ikke alle kan ha kontor hjemme eller gå på jobb når kundene forsvinner. Nesten 74.000 er blitt permitterte fra jobb. Og 206.000 nordmenn er helt eller delvis ledige, ifølge Nav.

Politikerne leter dypt i verktøykassa for å dempe ulempene med koronatiltakene.

Fredag henter regjeringen frem fjorårets ordning med lønnsstøtte i ny versjon. Kriseordningen gjør at bedrifter kan søke om å få penger for å hente ansatte tilbake på jobb.

I fjor hadde Moss Hotell opplevd et brutalt kanselleringsras. Hotellsjef Øyvind L’Orange forteller at lønnsstøtten ble avgjørende for å kunne hente ansatte tilbake.

– Alt raste sammen, som for de fleste andre hoteller, og det var egentlig ingenting man kunne gjøre med det, sier L’Orange til NRK.

Kun 6 av 100 benyttet seg av ordningen

Målet med ordningen er å få flere permitterte raskt tilbake i arbeid. SV, Ap, Sp og Frp i Stortinget kommanderte regjeringen i januar til å rulle ut ordningen.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) mener regjeringen har brukt lang tid på å gjennomføre stortingsflertallets ønske.

– Nå haster det å komme på plass. Vi må få en ordning der bedriftene blir kompensert for å holde folk i arbeid, sier hun.

SV finanspolitiske talsperson, stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Men ingen lønn i kompensasjonsordningen

Men da den forrige ordningen gikk ut i oktober, hadde bare 6 av 100 bedrifter søkt om støtte til å betale lønn, ifølge en undersøkelse fra NHO.

Et av problemene med ordningen sist, var at hver fjerde bedrift ikke kjente godt nok til ordningen, ifølge NHOs undersøkelse.

Kaski i SV ba derfor regjeringen om at ordningen bør være en del av kompensasjonsordningen. Den gir koronastøtte til bedrifter med mer enn 30 prosent fall i inntekten.

– Sånn at de blir kompensert for å holde folk i arbeid, og ikke bare for å permittere dem, sier hun.

Men regjeringen vil ikke ha variable utgifter som lønn inn i en ordning som egentlig bare skal dekke faste utgifter.

Altså får SV ikke gjennomslag for å legge lønn inn i kompensasjonsordningen, sier kilder til NRK.

Fjerner krav fra gammel ordning

Regjeringen har likevel tatt flere grep for at den nye ordningen skal treffe bedre enn i fjor.

Grepene kommer etter flere møter med næringslivsorganisasjonene NHO og Virke, og arbeidstakerorganisasjonen LO.

I fjor kunne bedriftene bare få penger hvis de lovte ikke å permittere eller si opp den ansatte på nytt. Nå fjerner regjeringen kravet.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror derfor at flere bedrifter vil bruke ordningen fremover.

– Der hvor ordningen treffer best, er dette en vinn-vinn, sier sjeføkonom i NHO Øystein Dørum til NRK.

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum. Foto: Berit Roald

Men arbeiderpartiets Eigil Knutsen frykter støtten faller i feil hender hvis regjeringen ikke stiller strenge krav til bedriftene.

– Arbeiderpartiet forventer at regjeringen tar lærdom av tidligere ordninger, og sørger for at selskaper som får lønnsstøtte ikke kan ta utbytte, og at de bruker støtten på å redde arbeidsplasser, sier han til NRK.

Skal dempe frykt for ny nedstenging

Dørum i NHO er ikke i tvil om at ordningen vil bety mye for bedriftene. For selv om Norge går mot lysere tider med større leveranse av vaksiner fremover, stoler ikke bedriftene på at det er lys i enden av tunnelen med det første.

Bedrifter kan kvie seg for å hente ansatte. En ny nedstenging kan bety en ny periode med permitteringer som bedriften må betale de første ti dagene av.

Lønnsstøtte hjelper på usikkerheten ved å betale deler av lønnsslippen i inntil tre måneder. Håpet er at flere bedrifter vil ta sjansen på å få hjulene i gang igjen.

– Og det er vinn for den enkelte, fordi den ansatte får lønn og ikke dagpenger, samtidig som permitteringsperioden blir kortere, sier Dørum.

For L’Orange og Moss hotell ble ordningen en måte å få driften i gang på, etter den første nedstengingen. Nå er alle de 15 ansatte helt eller delvis tilbake på jobb.

– På den tiden så var det ekstremt uforutsigbart. Det er veldig mange faktorer man ikke kan styre. Og det å da ha litt sikring i bunn for å prøve å ta ansatte tilbake i jobb, det var veldig viktig for oss, sier han.