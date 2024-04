Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Et ekspertutvalg har levert en rapport som kan være avgjørende for fremtiden til PCI-tilbudet i Nordlandssykehuset i Bodø.

Til tross for en økning i antall behandlinger i Bodø og en forbedring i tilgjengeligheten, ser utvalget ikke en tydelig helsegevinst med etablering av PCI i Bodø.

Utvalget er bekymret for dårligere utdanningsmuligheter og mangel på et høyvolumsenter i Nord-Norge, samt et sviktende samarbeid mellom Nordlandssykehuset og UNN.

Utvalget mener Helse Nord har to alternativer: Å beholde dagens tilbud i Bodø, men å gi det faglige ansvaret til UNN, eller å legge ned tilbudet i Bodø.

Selv anbefaler utvalget å videreføre tilbudet i Bodø.

– Utvalget er enstemmig i våre anbefalinger, sier Rune Wiseth.

Han er klinikksjef ved Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs, og leder for et ekspertutvalg om har sett på PCI-tilbudet i Nord-Norge.

Et tilbud som skapte heftig debatt i sykehusmiljøene i Tromsø og Bodø i 2017. Spørsmålet da var: Burde Nordlandssykehuset få et eget PCI-tilbud?

Blant annet handlet det om hvor vidt det var behov for et slik tilbud i Bodø, og om et eget PCI-senter i Nordlandssykehuset ville gå ut over det allerede godt etablerte og velfungerende tilbudet ved UNN.

Løsningen ble et PCI-tilbud på dagtid.

Hva er PCI? Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK Ekspander/minimer faktaboks PCI er en skånsom behandlingsteknikk for å åpne trange eller tette blodårer rundt hjertet (koronararterier). Behandlinga omfatter undersøkelse av arteriene (koronarangiografi) og åpning av disse dersom de er tilstoppa. PCI er en engelsk forkortelse for perkutan koronar intervensjon. Undersøkelse av koronararteriene kan gjøres på de fleste sykehusene i Norge med bruk av CT. Behandlinga med PCI utføres bare på de største sykehusene. PCI kan i mange tilfeller gjøres poliklinisk, det vil si uten innleggelse i sykehus. De fleste PCI-behandlinger utføres umiddelbart etter kateterundersøkelsen om forholdene ligger til rette. (kilde: Store medisinske leksikon)

Etter drøye seks år etter at avgjørelsen ble tatt, ser det ut til at PCI-tilbudet i Bodø har vært en suksess.

Blant annet viser tall fra Avisa Nordland at mer enn 4.000 pasienter blitt behandlet med ulike typer av PCI og utredninger i Bodø siden oppstarten i 2020.

Men tilbudet står igjen på spill.

Økende andel behandlinger i Bodø

Økonomien i Helse Nord er kritisk dårlig. Dermed er de nødt til å kutte i sine utgifter.

Et av de mulige kuttene er PCI-tilbudet i Bodø, og fredag kom altså Helse Nord med en rapport som kan bli avgjørende.

I presentasjonen av rapporten kommer det frem at det fortsatt er forskjellige oppfatninger av tilbudet mellom Nordlandssykehuset og UNN.

– Tilbakemeldingen er at etableringen av PCI er et stort faglig løft ved Nordlandssykehuset. De ansatte ønsker døgnservice, og mener volumet av pasienter er tilstrekkelig for dette, sier Wiseth.

– Ved UNN er de bekymret for nedgang i antall pasienter, noe de mener går ut over utdanning og forskningen på feltet.

Finnmarkssykehuset merker ingen endring i tilbudet, ifølge rapporten, mens Helgelandssykehuset rapporterer at de opplever bedre tilgjengelighet for behandling etter etableringen i Bodø.

Også de ansatte på Helgeland ønsker et døgntilbud ved Nordlandssykehuset.

STORT OPPMØTE: Da PCI-debatten raste i 2017 stilte en stor samling fagfolk innen hjertemedisin opp for innstendig å be styret i Helse Nord om ikke å etablere et PCI-senter i Bodø. Foto: Fabian Ubeda

Statistikken til utvalget viser også at andelen behandlinger har økt hvert år i Bodø, og naturlig nok gått ned i Tromsø. Likevel er den klart største andelen behandlinger gjennomført ved UNN.

Rapporten viser videre at det har vært en positiv endring når det gjelder at pasientene får nødvendig behandling innen anbefalt tid etter etableringen i Bodø.

– Vi ser også at det er gode resultater på hjerteinfarktbehandling i Helse Nord, sier Rune Wiseth.

– Men vi ser samtidig ikke en tydelig helsegevinst med etablering av PCI i Bodø.

Dårligere utdanningsmuligheter og mangel på et høyvolumsenter i Nord-Norge bekymrer utvalget. I tillegg ser de også at samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og UNN ikke er godt nok.

Utvalget har i tillegg sett økonomien i etableringen av PCI i Bodø. Resultatet er dårligere enn forventet.

– Ikke bærekraftig

Det viser seg også at driften av har vært dyrere enn først antatt.

Blant annet har driftskostnadene økt med cirka 10 millioner mer enn det styret så for seg da de tok avgjørelsen i 2017. I tillegg har driftsinntektene gått ned.

– Men det skyldes blant annet at kostnadene per opphold har økt i denne perioden, sier Wiseth.

Samtidig har Helse Nord spart penger på transport etter at de fikk på plass et PCI-senter i Bodø.

Utvalgets konklusjon er dermed følgende:

Dagens situasjon med to nærmest uavhenige/konkurrerende sentre, begge med begrensede volumer og sviktende samarbeid, er etter utvalgets mening ikke et bærekraftig alternativ å viderefølge. PCI-utvalgets rapport

Ekspertutvalget mener Helse Nord har to alternativer:

Fortsette å tilby PCI i Bodø, men at det da er UNN som har det faglige ansvaret. Å avvikle PCI-tilbudet i Bodø.

Utvalget selv mener at Helse Nord bør gå for det første alternativet, altså å beholde PCI-tilbudet i Bodø.

Gir mye ansvar til UNN

Dersom de gjør det, understreker Rune Wiseth at de mener det er viktig at UNN får det faglige ansvaret for PCI-tilbudet i Nord-Norge.

Med dette mener utvalget at UNN skal ha ansvar for utdanning av tilstrekkelig antall operatører i Helse Nord.

De skal også definerer hvilke prosedyrer som skal gjøres ved Nordlandssykehuset og hva som skal sentraliseres.

Utvalget mener også at samarbeidet mellom de to sykehusene må også bli bedre.

De anbefaler videre å beholde tilbudet i Bodø som et dagtilbud.

Under pressekonferansen forklarte Rune Wiseth hvorfor de mener den beste løsningen er å videreføre tilbudet i Bodø:

– Rapporten vår viser at det ikke er noen tydelig helseeffekt av etableringen i Bodø. Samtidig ser vi at det er tydelige fordeler for transport og reise. Vi skal ikke underslå verdien at pasienter på Helgeland slipper å reise til Tromsø for behandling, sier han.

Helse Nord kan ikke gi tydelig svar

Styret i Helse Nord skal diskutere saken i mai.

Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord, ønsker ikke å konkludere noe i forkant av det styremøtet.

– Det er for tidlig å si noe om hva vi kommer til å lande på. Alt i alt er mener vi utvalget har levert et godt faglig grunnlag for styresaken vi skal lage, sier Lind.