– Morgnene er så flotte, for det er så stille og fredelig og ikke så mye folk.

Men den stille og rolige morgenturen fikk en bra slutt da han plutselig fikk øye på en diger havørn rett foran seg og hunden.

– Den bare satt der helt rolig og så litt forkommen ut. Faktisk var den så rolig at vi kunne nærme oss den.

Havørna nede ved fjæra. Foto: Frank J. Johansen

Johansen forteller at både hunden og ørna forholdt seg rolig til tross for at det bare var noen meter mellom dem. Han var aldri engstelig for at ørna skulle gjøre utfall mot hunden.

– Det var ingen reaksjon på hunden at det var en ørn der, og det var ingen reaksjon på ørna at det var en hund der. Det var pussige greier, forteller han.

Som hobbyfotograf har han alltid med seg kamera, så han knipset selvsagt noen bilder.

– Men da jeg kom rundt tre meter unna ørna så fløy den.

Johansen forteller at ørna fløy ned til havet, og der ble den sittende.

Etter hvert tok havørna til vingene og fløy ned mot sjøen. Foto: Frank J. Johansen

Han lurer veldig på hvorfor ørna ble sittende da de han og hunden kom såpass nært. Men tenker at den kan ha vært i slåsskamp, forspist seg eller rett og slett var gammel.

– Uansett ble jeg veldig overrasket. Ørner er som regel veldig sky. Skal man ta ørnebriller, må man ha kamera med god zoom.

Bodø og Steigenområdet huser Norges tetteste bestand av havørn. Bodø er valgt til Norges havørnby. Så ørn i seg selv er ingen sjeldenhet.

– Jeg bor jo på nordsida av Bodø, og her er det masse ørner. Men det er absolutt ikke hverdagskost å få oppleve dem på nært hold, forteller han.

Skadet ørn

Karl-Otto Jacobsen er rovfuglforsker og tror det er en god grunn for at fotografen har kommet så tett på havørna.

Havørna har en skade mellom nebb og øyet. Foto: Frank J. Johansen

– Det ene bildet viser at den har en skade på venstre side av hodet.

Jacobsen mener det er sannsynlig at ørna Johansen møtte på har vært kamp med en eller flere andre havørner.

Havørn er nemlig territorielle så kommer en ny inntrenger inn i territoriet, så slåss de så det går hardt for seg.

Rovfuglforsker Karl-Otto Jacobsen Foto: Privat

Jacobsen anslår at det er en voksen havørn på rundt fem år, og tror kanskje havørna prøvde å utfordre et par som har territorium.

– Og da kan det ende opp med at den får skade.

Det kan være vanskelig å si om skaden på hodet og øyet vil leges, sier Jacobsen.

Og om man er så heldig å se havørn så mener Jacobsen man må holde avstand.

– Det er hekketid, så nå ligger den på egg så det er viktig at man ikke forstyrrer havørna. Og om ørna blir redd kan den stikke av og da kan eggene bli kalde og dermed ødelagt, eller spist av rovdyr, forteller Jacobsen.

Han minner om at det rådet ikke bare gjelder havørn.

– Det gjelder alle arter langs kysten, kanskje særlig hubro som de er veldig sårbare for forstyrrelse. Da kan de forlate reiret. Og hvis forstyrrelsen går over flere dager er sjansen stor for at de mislykkes med hekkinga.