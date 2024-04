Volumet ville bli svært lite. Det ville utgjøre et problem for å holde god nok kvalitet.

Dette skjedde:

– Det har egentlig ikke slått til, den bekymringa som vi hadde. Vi ser nå, når vi har holdt på en stund, at volumet blir rimelig bra. Det er stort nok til at vi burde kunne klare å opprettholde et internasjonalt nivå på det vi driver med. Og volumet er også så stort at det tilsier at vi bør kunne gjøre prosedyrer av hvilket som helst kompleksitetsnivå. Det er egentlig ingenting vi skulle ha behov for å sende fra oss.

Bodø ville ikke bli i stand til å utdanne nye PCI-operatører.

Dette skjedde:

– Det har heller ikke slått til. Nå har vi hatt to utdanningskandidater som har vært i sving helt siden oppstart. Og de har hatt to stykker. De har hatt god progresjon i utdanningen. Og har nå en god stund vært på et såpass nivå at vi har ansett dem som vakt-kompetente, sier Thor Torvik til NRK fire år etter oppstarten i Bodø.