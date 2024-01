– Er du klar for å se litt kuk?

Det mørke håret til Victoria Adelaine Bratbakk henger glatt ned over den beige genseren. Hun smiler og ler litt når hun åpner døra, men åpningsreplikken er egentlig ikke morsomt ment.

På det hvite spisebordet ligger et nettbrett klar.

– Jeg innså at jeg ikke kunne ta skjermopptak med mobilen. Da ville de se at jeg gjorde opptak, sier hun.

I flere uker har hun utgitt seg for å være ei 13 år gammel jente på Snapchat. «Thea13» har blitt kjent med flere mannfolk.

Men nå har hun fått nok.

Foto: Petter Strøm / NRK

Barn av tidlig internett

Victoria har to barn, en sønn på 10 år og ei datter på 14.

Barn av internett.

Victoria var også det. Men mer i startfasen av internett, på 80- og 90-tallet.

Da vi snakket med hverandre på MSN og IRC, og du måtte logge av det store nettet hvis mamma eller pappa skulle bruke telefonen.

Mobiltelefonene var til ringing, SMS-er og kanskje en runde «Snake».

Slik er det ikke nå.

Nå har vi internett over alt, rett i lomma. For Victoria er det derfor viktig å vite hva barna hennes holder på med på skjermene sine.

Hun spiller Fortnite og Roblox, og laster ned de samme appene som barna spør om, for å vite hvordan de fungerer.

Men at Snapchat skulle være så utfordrende hadde hun ikke trodd. En app som «alle» ungdommer bruker.

Foto: Petter Strøm / NRK

Hvor stopper samtalen?

På Alstad ungdomsskole i Bodø er skoledagen over, og sluddet klasker i asfalten. Elevene er på vei hjem. Noen i grupper, noen på elsparkesykler, noen med hetta på og mobilen tett opp i ansiktet. De fleste med sneakers og hvite sokker.

Alstad er en mobilfri skole. Elevrådsleder Pariya Rahimi har ikke sjekket Snapchat siden det ringte inn til første time.

47 uåpnede snapper lyser opp fra skjermen.

– Hvor mange timer bruker du på Snapchat om dagen?

– Det kommer an på om jeg har fotballtrening eller ikke. Hvis jeg har trening, kanskje to timer. Hvis ikke, kanskje fire.

– I fjor sommer ble jeg utestengt, forteller Pariya videre.

Bildet hun hadde sendt av astmamedisinene sine falt ikke i god jord hos Snapchat.

– Det var helt jævlig. Jeg mistet all kommunikasjon med vennene mine. Jeg ble ikke spurt om å være med på ting fordi folk glemte at jeg ikke var på Snap.

Foto: Petter Strøm / NRK

Og det er jo det som er hovedmålet til Snapchat, å koble folk med hverandre. Noe de får til. Ifølge nettsidene deres har appen har over 700 millioner aktive brukere hver dag.

For å koble disse med hverandre, har de blant annet en funksjon som kalles quick add. Den gjør det mulig å legge til eller bli lagt til andre Snapchat-brukere basert på hvem som allerede er vennene dine, hvor du bor og slike ting.

En funksjon ungdommene gjerne bruker.

– Det er mange som legger til folk uten å bry seg om de kjenner dem eller ikke, sier Pariya Rahimi.

Men også voksne folk bruker Quick add-funksjonen.

Det er sommer når Victoria Bratbakk plutselig begynner å få venneforespørsler fra flere personer hun ikke kjenner igjen.

Menn med navn som ikke ringer en bjelle.

38-åring fra Vestlandet

Victoria tenker at det kanskje er en nabo, eller en hun har møtt i en eller annen sammenheng, og trykker «godta» på noen av dem.

En av dem utgir seg for å være 38 år fra Vestlandet, en annen sier at han er 27 år fra Nord-Norge.

To menn hun ikke kjenner fra før, som begge sier at de liker å bruke quick add-funksjonen for å bli kjent med nye mennesker.

Victoria tenkte på dattera si, og vennene hennes, og lar samtalen ta en annen retning.

– Så jeg sa til dem at jeg var 13,5 år.

– Hvorfor gjorde du det?

– Jeg ble nysgjerrig på hvor samtalen ville gå.

– Hvorfor var du nysgjerrig på det?

– Fordi det er så mange ungdommer som bruker Snap veldig, veldig aktivt. Hva hvis de blir lagt til av voksne folk? Stopper samtalen når de voksne innser at de snakker med barn?

Foto: Petter Strøm / NRK

Har du sett en erigert penis?

Som voksen mann, hva snakker du med en 13-åring om?

Hvorvidt de har vært i et forhold?

Om de har vært med en gutt?

Om de vet hvordan man suger noen?

Den ene av mennene som har tatt kontakt med Victoria, han fra Nord-Norge på 27 år havner i et slags dilemma med seg selv.

– Innimellom skrev han nesten mer med seg selv. Han snakket om at han lenge hadde ønsket seg en kjæreste, men jeg var jo så ung. Samtidig skrev han at jeg jo var veldig søt og virket veldig trivelig.

Mannen på 38 år fra Vestlandet dreier fort samtalen inn på seksuelle temaer. Han forteller Victoria hva han ønsker å gjøre.

– Han snakket om å binde meg fast, pisking, sånne ting. Jeg svarte som om jeg ikke visste hva han snakket om, forteller Victoria.

38-åringen spør om Victoria har sett en erigert penis.

– Jeg skreiv at noen gutter i klassen hadde vist meg det på internett. Da sendte han meg et bilde.

Begeret renner over for tobarnsmora. I første omgang.

Hun bestemmer seg for å formulere meldinger til de to mennene, der hun ber dem tenke igjennom hva de har gjort, og hva dette kunne ført til dersom de faktisk snakket med ei jente på 13,5 år.

Videre skriver hun at hun håper mennene fra nå av vil bruke energien sin på å finne det de leiter etter hos folk på deres egen alder, før hun ønsker dem lykke til og sletter dem.

Hun har et ønske om at hun kan få disse mennene til å forstå hva de holder på med.

– Uansett hvor provosert jeg kan bli så er det jo et menneske på den andre siden. Jeg har en genuin tro på at mange som gjør ting som de ikke burde gjøre, enten ikke er klar over at de ikke burde gjøre dette, eller de er på et sted der de ikke har det så bra.

– Du vurderte aldri å anmelde?

– Nei, jeg hadde rett og slett ikke nok bevis. Alt jeg kjente til var et brukernavn.

Men det er noe som plager Victoria.

Hun har nemlig årstallet hun ble født i brukernavnet sitt på Snap. 1990.

– Hva hvis de hadde sett det, da? Og bare lekte overrasket da jeg sa at jeg var 33? Så jeg ble litt nysgjerrig. Enn hvis jeg ikke har den informasjonen i brukernavnet. Vil jeg fortsatt møte på disse mennene som sender bilder de ikke burde til barn?

Slik blir «Thea13» til. Et prosjekt som skal gi Victoria Bratbakk opplevelser hun ikke så for seg da hun startet. Et prosjekt Kripos er skeptisk til.

Fort gjort

Hanne Andreassen jobber som forebygger på seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos.

Også hun har Snapchat, hvor hun for det meste holder kontakt med familie og venner, selv om hun jobber med de verste sidene ved Snapchat mer eller mindre daglig.

– Det er deling av overgrepsmateriale, uheldig kontakt mellom barn og voksne, narkotikasalg, og selvfølgelig barn og unge som deler nakenbilder av hverandre og krenkende videoer.

– Hvorfor er Snapchat så velegnet for dette?

– Det er så enkelt og kjapt. Hvis du får spørsmålet om å sende et bilde eller en video av deg selv, så er det bare noen få tastetrykk, og så er det sendt. Du rekker egentlig ikke å tenke deg så mye om.

Snapchat selv jobber hardt for å gjøre appen sin så trygg som mulig.

Noen av sikkerhetstiltakene til Snapchat Ekspander/minimer faktaboks Pop up-advarsler - som advarer tenåringer om at de er blitt kontaktet av noen de ikke har felles venner med.

Brukere under 18 år kan ikke motta meldinger fra, eller se historiene til, brukere de ikke har lagt til som venner selv.

Sperret muligheten for å lage offentlig profil hvis du er under 18 år.

Vennelister til brukere under 18 år kan ikke bli gjort offentlige.

Kravene til antall felles venner for dem som dukker opp i quick add har økt.

De har systemer som fanger opp innhold som kan vise overgrepsmateriale, narkotikasalg og andre ulovlig materiale. Og de har et godt samarbeid med Kripos og norsk politi.

Men likevel skjer det jevnlig overgrep av varierende grad via appen.

Å sende og å be om nakenbilder er veldig vanlig, ifølge Pariya Rahimi på Alstad ungdomsskole.

Men strategiene for å få tilsendt nakenbilder varierer.

Pariya Rahimi forteller at mange ungdom føler de må sende nudes til flørten sin, for at vedkommende ikke skal miste interesse. Du trenger javascript for å se video. Pariya Rahimi forteller at mange ungdom føler de må sende nudes til flørten sin, for at vedkommende ikke skal miste interesse.

Ifølge Hanne Andreassen i Kripos finnes det en del privatpersoner som prøver å ta loven i egne hender på sosiale medier. Med et ønske om å hjelpe politiet.

Men det kan slå feil ut.

Kravene til hva politiet kan bruke som bevis i en straffesak er strenge.

– Vi har ikke kontroll på hvordan informasjon er kommet fram. Hvordan kom det seksuelle på banen? Ble det provosert frem, for eksempel? I tillegg kan du jo risikere at de som holder på med dette blir enda mer forsiktige og smartere i sine fremgangsmåter, i stedet for å slutte, sier hun.

– Og så kan jo det hele bli ganske ubehagelig.

Bare spør Victoria Bratbakk.

Foto: Politiet

Oppgjøret

– Det ble så annerledes. Det var ikke det jeg hadde sett for meg, sier Victoria Bratbakk.

På det hvite spisebordet ligger notatblokka og nettbrettet.

– Dette opptaket gjorde jeg i går kveld, sier hun.

Bildet hun viser frem er sendt fra en mann som oppgir å være 46 år. Om han er det, kan vi ikke vite helt sikkert.

Men pikken på bildet ser i alle fall voksen ut. Og den er sendt til en person som har sagt at hun er 13,5 år.

Dette er et av flere ubehagelige bekjentskap Victoria har fått gjennom «Thea13».

Etter å ha registrert den falske kontoen kommer nemlig Victoria, eller «Thea13», rimelig kjapt i kontakt med tre menn. En 49-åring fra Trøndelag, en på rundt 30 fra Sørlandet og en på noen og 40 fra Nord-Norge.

Samtalene starter med spørsmål om hvor «Thea13» bor og hva hun liker å gjøre.

– Men samtalene går fort over på om jeg har kjæreste, om jeg har seksuell erfaring og slike ting, forteller Victoria.

En av mennene spør om hun vil se hva som er under dyna hans. Den andre har klare preferanser for hva han vil at hun skal ha på seg.

Han er nemlig glad i sko, høye hæler og kjoler, og spør om «Thea13» har sånne ting. Om hun kan sende bilder.

Samtalen med den siste mannen utvikler seg i en retning Victoria ikke er forberedt på.

H Helge: Takk du, prøvde jo å sjarmere deg litt da😊 T Thea: D funka litt🥺🥺🥺 H Helge: Lille søta 😘



Skal få det til å funke mer enn bare litt 😊

Mannen på snart 30 år er ikke like direkte som de to andre. Han bruker tid på «Thea». Han kaller henne for «lille» når de chatter.

– Det ble kjærestelignende, sier Victoria.

T Thea: Mamma kom opp på rommet mitt før å si at æ måtte gi ho nelli mat



Men bortsett fra det så har æ vært aleina på rommet mitt



Pappa bor ikke her Helge: Sånn ja, bare redd hun så du skrev mye å ble nysgjerrig 😇



Hehe H Helge: Men kanskje godt mamma ikke har sett samtalen vår da 😇❤️

– For meg som er voksen er det ikke problem å distansere meg. Men dersom du er 13 år, aldri har hatt kjæreste, og så har du noen som overøser deg med komplimenter og forståelse. Da slo det meg at dette nesten er det skumleste jeg har vært borti.

H Helge: Blir sjarmert over hvor søt du er jo ❤️🥰 T Thea: Nei, du sku ikke bli sjarmert 🙈æ sku jo pass på 🥺



Men d e vabnskelig når du e skikkelig søt og snill 🥺🥺 H Helge: Det samme gjelder for deg vennen 🙈 hehe.. Hva sa venninna di til at vi pratet her da? 😅 T Thea: Ho synes d va fint at æ hadde funnet noen som æ syns d va koselig å snakk med som virka snill 🥺🥰 H Helge: Aww ❤️Du er bare søt altså😊 T Thea: Du e 🥺🥺❤️ H Helge: Må ikke si hvor gammel jeg er til henne da 🙈

Men samtalene med denne mannen er ikke bare uskyldige.

H Helge: Aww, du også ❤️ Ville vært der med deg jeg nå lille😊 T Thea: Det hadde vært veldig koselig 🥺🥺❤️❤️❤️ H Helge: Jaa, tror jeg også ❤️Men måtte nok ha holdt meg selv litt igjen 😊 ❤️ T Thea: D hadde vært kjempekoselig ❤️



Ka du mein?



Holdt i ka da 🙈🙈 H Helge: Nei bare at jeg ikke hadde blitt revet med liksom 😇 ❤



Måtte bare passe på så jeg ikke gjorde deg redd liksom 😊



Men ville holdt i deg da 😁

NRK har sett flere av samtalene mellom «Thea13» og de nevnte mennene.

I en av dem snakker mannen om å ligge og holde rundt hverandre. Stryke hverandre på rumpa.

Han er tydelig på hva han vil.

Mannen Victoria chattet med som «Thea13» er tydelig på hva han vil gjøre med henne. Du trenger javascript for å se video. Mannen Victoria chattet med som «Thea13» er tydelig på hva han vil gjøre med henne.

Victoria pauser litt. Det hun har hatt av empati og forståelse for disse mennene er mer eller mindre borte.

– Du skal ikke snakke om hvordan du skal varme opp en 13-åring.

Det er på tide å si ifra til disse mennene om at det de gjør er galt.

Og det er derfor Victoria har ei notatblokk på spisebordet, med spørsmålene hun ønsker å få svar på.

De store spørsmålene

De siste ukene har vært krevende for tobarnsmora. En konstant klump i magen, et evig kjør på mobilen.

– Jeg blir ikke sint. Jeg blir sjelden sint, men jeg kan bli skikkelig frustrert, sier hun.

Victoria Bratbak har full forståelse for Kripos sitt syn på saken. Hun understreker at prosjektet hennes har ikke som mål å få noen dømt.

Hun vil bare forstå mer om hva barna hennes kan møte på nett, og gjøre alle parter oppmerksomme på hva konsekvensene kan bli.

Derfor prøver Victoria å utforme ei melding til disse mennene hvor hun forklarer situasjonen sin. Hvem hun er, hvorfor hun har valgt å gjøre dette, og om noen av dem ønsker å forklare seg.

Hvorfor ønsker de å fortsette en dialog med ei jente på 13 år, når de selv er voksne?

Foto: Petter Strøm / NRK

Noen timer etter at meldingen til mennene er sendt, plinger det i telefonen til Victoria Bratbakk.

Noe har skjedd på Snappen til «Thea13».

En av mennene på den andre siden har slettet alle meldingene så lang tilbake som han kom.

Ingen svar, ingen forklaring eller beklagelse.

– Jeg er litt skuffa. Ikke fordi jeg hadde forventet at noen bare skulle brette ut om seg selv, men jeg hadde likevel håpet på noe. En slags forklaring, sier hun.

Prosjektet med «Thea13» er over. Victoria Bratbakk forstår skepsisen fra Kripos, men hun skulle aldri avsløre noen kriminelle. Hun hadde som mål å lære mer om hva barna kan møte på internett. Kanskje andre kan lære av henne?

Nå sitter hun igjen med følelsen av at utfordringene er mer komplekse enn hun hadde sett for seg.

– Dersom det skal være én ting jeg tar med meg som forelder, er det konklusjonen om at internett og sosiale medier er kommet for å bli. Det beste jeg kan gjøre er å være sørgelig ærlig med ungene mine om hva de kan komme til å møte, sier hun.

– Ikke for å skremme dem, men for å være trygg på at varsellampene ringer hos dem dersom de møter på slike personer. Slik at de kan beskytte seg selv. For jeg kan ikke alltid være der å passe på.

I en e-post til NRK skriver Snapchat at de ønsker at deres app skal være en trygg og positiv opplevelse for alle brukere. Historien til Victoria beskriver selskapet som forferdelig, og noe som ikke skal skje. Før de henviser til flere av sine nye sikkerhetstiltak.

Mennene som omtales i saken har fått mulighet til å snakke med NRK, men har avvist forespørselen.

Trenger du noen å snakke med? Ekspander/minimer faktaboks Dersom du ønsker mer informasjon om trygg nettbruk, kan du blant annet sjekke ut politiets egen portal for tematikken. Kripos anbefaler også nettstedene barnevakten.no og foreldrehverdag.no. Dersom du har seksuell interesse for barn, kan du finne noen å snakke med på nettsiden detfinneshjelp.no. Andre tjenester som kan hjelpe deg: Chattetjeneste fra Kirkens SOS: soschat.no

Kirkens SOS hjelpetelefon: 22 40 00 40

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Kors på halsen fra Røde Kors: 800 33 321

Kors på halsen chat: korspåhalsen.no

Ved akutte tilfeller, ring 113