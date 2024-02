Staten anker dommen fra Oslo tingrett i klimasøksmålet

– Dette søksmålet handler om at vi skal ha et opplyst demokrati, og en reell mulighet til medvirkning i prosesser som angår oss. Når staten fatter vedtak som påvirker fremtiden til unge som lever i dag, og i mange generasjoner fremover, er de helt nødt til å gjøre det med alle fakta på bordet. Det er et helt selvfølgelig prinsipp, og det er flaut at staten ønsker å anke noe slikt, sier Gytis Blaževičius, leder i Natur og Ungdom.

Klare for omkamp

– Vi hadde håpet at staten skulle være modne nok og akseptere at de tapte på alle punkter i Oslo tingrett. Vi har ingen grunn til å tro at utfallet i lagmannsretten blir noe annerledes. Det sier leder i Greenpeace, Frode Pleym.

Leder i Natur og Ungdom, Gytis Blaževičius, og Frode Pleym, leder i Greenpeace. Foto: NTB

– Vi mener vi har en svært god og viktig sak. Vi tar anken til etterretning, og er klare for å ta denne omkampen på vegne av både oss og kommende generasjoner.

Pleym sier at det nå vil ta lengre tid før dommen i sin helhet blir rettskraftig.

– Imidlertid er forføyningene for de tre feltene tvangskraftig, noe som betyr at utbygging og produksjon må stoppe på alle tre felt uavhengig av ny runde i retten.

Saksøkte staten

Greenpeace og Natur og Ungdom møtte staten i retten i slutten av november. De saksøkte staten for brudd på regler for planlegging av olje- og gassfeltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving i Nordsjøen. Organisasjonene mente at staten ikke hadde utredet konsekvensene av klimavirkningene og forbrenningsutslippet fra de nye feltene. Tillatelsene som var gitt for utbygging var derfor ulovlige.

De krevde også midlertidig forføyning, midlertidig forbud, i utvinning og utbygging av de aktuelle feltene. Det skulle heller ikke gjøres flere vedtak om utbygging av nye felt før rettskraftig vedtak var gjort.

Organisasjonene vant, staten anker

18. januar falt dommen. Det ble en overlegen seier til organisasjonene.

Retten skriver blant annet : «Det er ikke gjennomført konsekvensutredning av forbrenningsutslipp i forbindelse med de aktuelle vedtakene».

Rettens konklusjon er: «Vedtakene om plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst for Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving er ugyldige».

Retten la også ned midlertidig forføyning mot å fatte nye vedtak om utvinning.

– Har fulgt opp høyesterettsdommen

– Vi er uenige i dommen og kjennelsen om midlertidig forføyning, og har derfor bestemt oss for å anke. Vi er uenige med Tingretten i at det er gjort en saksbehandlingsfeil i disse tre sakene, skriver energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding onsdag.

Energiminister Terje Aasland (Ap) Foto: ntb

– Vi mener at saksbehandlingen har vært i tråd med regelverket og Høyesteretts dom fra 2020. Staten har fulgt opp høyesterettsdommen, og vi vurderer nå også forbrenningsutslipp ved behandlingen av hver enkelt utbyggingsplan, skriver Aasland.

Pålagt å vurdere klimakonsekvenser

Saken i Tingretten var en videreføring av det første klimasøksmålet, som gikk hele veien til høyesterett, fra 2017–2020. Miljøorganisasjonene tapte denne saken på alle punkter.

Én seier mente miljøorganisasjonene imidlertid at de fikk i Høyesterett. I dommen ble det slått fast at staten må vurdere de globale konsekvensene for klimaet før de godkjenner nye oljeprosjekter.

Så mye olje og utslipp står feltene for Ekspander/minimer faktaboks Breidablikk Et rent oljefelt i Nordsjøen, som ble satt i produksjon i oktober 2023. Utvinnbare reserver er estimert til i overkant av 30 millioner standard kubikkmeter olje. Bruttoutslipp fra feltet er på rundt 87 millioner tonn CO2. Forventet produksjonsperiode er på 20 år frem til rundt 2044. Tyrving Et rent oljefelt i Nordsjøen. Feltet regnes fortsatt som under utbygging. Produksjonsstart er forventet i første kvartal i 2025. Utvinnbare reserver er beregnet til rundt 4,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Bruttoutslipp er beregnet til 11,3 millioner tonn CO2. Forventet produksjonstid er på 15 år frem til 2040. Yggdrasil Omfatter feltene Hugin, Munin og Fulla i Nordsjøen. Disse tre feltene består av olje, gass og NGL. Forventet produksjonsstart er i 2027. Utvinnbare reserver er beregnet til rundt 140 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Totale bruttoutslipp er beregnet til 365 millioner tonn CO2. Forventet produksjonstid er på 25 år frem til 2052. Kilde: Dommen i klimasøksmålet

Alle fakta må på bordet

Rødts miljøpolitiske talsperson, Sofie Marhaug, sier at anken ikke kan bli en hvilepute for regjeringen.

– Staten er pålagt midlertidig forføyning fra å fatte nye vedtak om disse tre feltene. Om det er flere felt som ikke er grundig nok utredet kan vi stå foran en enorm skandale som rammer over 20 oljefelt, sier Marhaug.

– Regjeringa kan ikke anke seg bort fra klimakrisen og de store konsekvensene norsk oljepolitikk har for klimaet, sier Lars Haltbrekken i SV.

– Selv om staten anker, så oppheves ikke forføyningssaken umiddelbart. Det betyr at staten fortsatt ikke kan gi noen nye tillatelser. Gjør de det, må produksjonen stoppe.

Leder for MDG, Arild Hermstad er overbevist om at staten kommer til å tape en gang til i retten.

– Norsk oljepolitikk tåler ikke klimatesten. Vi fortjener en regjering som innser dette, sier Hermstad.