I dag startar rettssaka om gruveslam i fjorden – dette er striden

– Departementet har gått grundig gjennom saka og komme fram til at selskapet etter gjeldande minerallov må innvilgast driftskonsesjon, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Klagene har likevel ikkje vore forgjeves: Eg har lytta til miljørørsla og stramma inn miljøkrava i driftskonsesjonen betydeleg. Det har vore viktig for meg å gå så langt som handlingsrommet mitt tillèt. Det er ingen løyndom at Engebø-prosjektet har vore omstridd. Det var derfor nødvendig med eit omfattande og grundig arbeid for å gjere eit vedtak i klagesaka, som også har reist nokre viktige spørsmål knytt til mineralnæringa i framtida i Noreg. Eg har hatt nær dialog med miljørørsla, partane i arbeidslivet og bransjen sjølv. Vi er samde om at det grøne skiftet avheng av tilgangen til mineral, og at Noreg bør vise veg og ha som ambisjon å utvikle den mest berekraftige mineralnæringa i verda.

Næringsministeren skjerpar miljøkrava i driftskonsesjonen med tre tilleggsvilkår:

1. Krav om størst mogleg ressursutnytting av førekomsten. Delen overskotsmassar skal reduserast i alle prosessar, slik at behovet for deponering blir minst mogleg, basert på beste tilgjengelege teknologi og beste tilgjengelege drifts- og deponeringsmetodar. Selskapet skal ha mål og planar om årleg reduksjon av overskotsmassar, og rapportere om dette.

2. Selskapet skal greie ut korleis dagbrudd og underjorddrift kan drivast på ein slik måte at ein størst mogleg del av overskotsmassane kan tilbakefylles i utdrivne område.

3. Selskapet skal nytte utsleppsfrie, alternativt fossilfrie maskiner, og ha mål og planar for årleg reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslepp, og annan miljøpåverknad som til dømes kjemikaliebruk og avfall