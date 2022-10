Taper flere millioner kroner etter over 500 innstilte ferger i sommer

Fergene i Norge seiler ikke bare på rolig sjø. Mannskapsmangel, uvær og tekniske problemer skaper hodebry for både rederiene og passasjerene. For eksempel i Vestland, der folk ønsker seg den gamle dieselferga tilbake.

Heller ikke fergefylket Nordland har sluppet unna problemene. Nå har Statens vegvesen gjort opp status på de fire sambandene som opererer på riksveiene E10 og E6 gjennom fylket.

På disse veiene ble over 700 fergeavganger i Nordland i sommer. Mannskapsmangel har skyld i nesten 500 av disse.

– Det er flere rederier som i løpet av sommeren har måttet kansellere fergeavganger på grunn av mannskapsmangel, men ikke i samme omfang som i Nordland.

Det sier Marte Sørø i Statens vegvesen til NRK.

Og nå kommer regninga for fergene som aldri gikk på grunn av manglende mannskap.

13 millioner kroner i trekk så langt

Sambandet Bognes–Lødingen er Nord-Norges mest trafikkerte. 117 avganger ble kansellert grunnet mannskapsmangel i sommer.

Sørø forklarer at grunnen til de mange kanselleringene er sammensatt av flere årsaker.

– Den største forskjeller på samband i Nordland og andre steder er sesongvariasjonene mellom sommer og resten av året. Torghatten Nord må ansette langt flere vikarer om sommeren for å utføre sommerproduksjonen i kontrakt.

Statens vegvesen kan foreta trekk i betalingen til rederiene når det foreligger avvik i kontrakten. Vær og tekniske problemer er utenfor rederienes kontroll. Det kan ikke Statens vegvesen trekke rederiene for.

Mannskapsmangel er derimot grunnlag for trekk i betalingen. Det er dette Statens vegvesen nå har benyttet seg av.

Marte Sørø i Statens vegvesen. Foto: Anniken Westad / Statens vegvesen

– For kontrakten «Vestfjorden» er det foretatt et trekk på om lang 2,2 millioner kroner. I tillegg har Statens vegvesen varslet et prisavslag på 8 millioner kroner, sier Sørø.

Fergesambandet Bognes – Lødingen er Nord-Norges mest trafikkerte, mye grunnet turisme om sommeren. Her er Lødingen fergekai avbildet. Foto: Statens vegvesen

For de andre sambandene, Bognes – Skarberget og Drag – Kjøpsvik, er det foretatt et trekk på om lang 3 millioner kroner. Her vil det også bli foretatt et prisavslag. Størrelsen på dette er ikke klart enda, opplyser Sørø.

Totalt blir det over 13 millioner kroner, men summen er ventet å stige.

Sørø forteller at det ikke er nytt at Statens vegvesen foretar slike prisavslag og opplyser at dette er gjort i flere tilfeller når kontrakten ikke er oppfylt.

Torkild Torkildsen er administrerende direktør i Torghatten Nord. Han forteller at selskapet nå starter tidligere med forberedelsene for å unngå liknende problemer i fremtiden.

– Strevsom sommer

– Vi har hatt utvidet kapasitet på sommeren i mange år. Situasjonen denne sommeren ble særdeles strevsom. Det tar vi lærdom av og det skal bi bedre til neste år.

Han forteller at mannskapsmangel har vært en gjenganger over hele bransjen.

Torkild Torkildsen, administrerende direktør i Torghatten Nord. Foto: Roger Karlsen / Roger Karlsen

– Men det har vært særskilt vanskelig der hvor ruteproduksjonen økes så voldsomt som den har gjort i deler av Nordland.

Torkildsen ønsker ikke å kommentere beløpet de nå blir trukket, men sier at de fortsatt jobber med detaljmaterialet og har ikke tatt standpunkt til prisavslaget enda.