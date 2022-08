NRK skrev nylig om mannskapsmangel hos Torghatten Nord.

Det har resultert i at over 200 avganger er innstilt på tre strekninger i nordfylket.

Noe som har hatt stor innvirkning på det eneste fergeleddet langs E6, strekningen mellom Bognes og Skarberget

Situasjonen har fått NHO til å nok en gang aktualisere debatten om fergefri E6.

Norge er delt i to

Fergestrekningen mellom Bognes og Skarberget knytter blant annet Bodø og Fauske til Narvik.

– Dette er den eneste ferdselsåren vi har som binder landsdelen sammen.

– Når vi har personellmangel som nå, dårlig vær eller tekniske problemer, så er Norge delt i to. Det er noe vi ikke aksepterer noen andre steder i landet.

Det sier direktør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen.

Daniel Bjarmann-Simonsen mener det igjen er på tide å se på mulighetene for fergefri E6. Foto: Allan Klo / NRK

I 2012 ble det gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) hvor mulighetene for å koble sammen E6 ble undersøkt.

Utredningen ble gjennomført av Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Resultatet av konseptvalgutredning fra 2012: Ekspandér faktaboks Det vil koste 7,8 milliarder kroner å bygge undersjøisk tunell fra Bogenes til Skarberget. Tre traseer for bro ble også utredet, disse til 11,7 milliarder kroner hver. Vegvesenet rangerte derimot løsningen med 24-timers drift av ferge (36 avganger i døgnet) som den beste løsningen. Der ble det skissert investeringer på 4,4 mrd. kr med dagens fergesamband Bognes – Skarberget, og 4,7 mrd. kr med innkortet samband. Siden utredningen i 2012 har Statens Vegvesen investert 300 millioner kroner i å gjøre alle fire fergeleiene (Bognes, Skarberget, Drag, Kjøpsvik) klare til å ta i mot og betjene el-ferger.

Alternativet er Sverige

– Alternativet når man ikke har fergefart, er å kjøre via et annet land, altså Sverige. Vi kan ta eksemplet med broen som røk i Troms. Da ble det furore, og med god grunn, sier direktøren.

– Hvor realistisk er et slik prosjekt?

– Det vil en utredning måtte vise. Dette har vært diskutert og man har sett på ulike løsninger for hvordan man kan få bygd broer over fjorden.

– Det er åpenbart at en sammenhengende vei gjennom hele landet er viktig, mener Bjarmann-Simonsen.

Her går fergesambandet som, ifølge NHO, splitter Norge.

Ideen om Fergefri E6 har levd lenge, ifølge direktøren. Den store interessen gir dermed all grunn til å utrede mulighetene grundig.

– Hvis man kan bruke flere hundre milliarder på E39, så tror jeg vi skal klare å krysse én fjord i Nord-Norge.

Urealistisk utredning

– Som ansvarlig politiker må man også se på prislappen, mener Mona Fagerås (SV) som sitter i transportkomiteen på Stortinget.

– Om det skal bygges der vet man at det blir svindyrt, sier Mona Fagerås (SV). Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Jeg liker ikke å si at utredninger er urealistiske, men dette er blitt utredet før og lagt bort.

Fagerås mener at det geografiske området er for ulendt.

– Om det skal bygges der vet man at det blir svindyrt.

Kostnadene som ble beregnet i 2012, på omtrent 8 milliarder, vil sannsynligvis doble eller tredoble seg, ifølge politikeren.

Naturinngrep

Også Fagerås er kritisk til de mange innstillingene på fergene i sommer.

– Dette er fullstendig uholdbar situasjon for de lokale, for næringsvirksomheten og for turistene som kommer til landsdelen for å se Nord-Norge fra sin beste side, sier hun.

Likevel tror Fagerås at naturinngrepene vil være enorme og ikke lønnsomme. Derfor er det viktigere å ta vare på og utarbeide de veiene som allerede eksisterer.

– Det viktigste er at de fergene som skal gå, går.

Hun mener problemet med usikre fergeavganger må løses med klare forventninger og krav til selskapet, om at de skal innfri de forpliktelsene de inngikk da de fikk anbudene.

Mannskapstrøbbel har ført til en rekke innstillinger hos Torghatten Nord. – Situasjonen er særlig alvorlig, sier Mona Fagerås (SV). Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Situasjonen er særlig alvorlig fordi det handler om beredskap. Vi skal ha en samferdsel som er til å stole på, også i Nord-Norge

– Med andre ord kommer du ikke til å gå inn for fergefri E6?

– Det vil i så fall være på veldig lang sikt, sier stortingsrepresentanten.

– Det virker som om hele sommeren er kommet som julekvelden på kjerringa for Torghatten Nord. Det er veldig rart, de hatt god til på å planlegge.

Naturlig å se på E6

Det er departementet for samferdsel som må bestille konseptvalgutredning fra Statens vegvesen om antatt investeringskostnad er over en milliard kroner, bekrefter statssekretær i Samferdselsdepartementet, Mette Gundersen.

– Det være naturlig å se spesielt på E6, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Mette Gundersen. Foto: Samferdselsdepartementet

Hun opplyser om at tidenes største transportutredning pågår på dette tidspunktet med KVU Nord-Norge og at denne omfatter hele transportsystemet i nord.

– For veisiden vil det være naturlig å se spesielt på E6, den eneste gjennomgående veiforbindelsen i Nord-Norge, og at tiltak i riksveiutredningen inngår i et konsept.