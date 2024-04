Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Sosiale medier er fulle av influensere som promoterer spesialiserte treningsprogrammer for en velformet og trent rumpe, noe som idrettssosiolog Mads Skauge ved Nord Universitet kaller en «Instagram-vennlig kropp».

Rapida Alsgård i Bodø har introdusert et nytt treningsområde kalt «Booty Zone» som fokuserer på rumpeøvelser.

Skauge forstår hvorfor et slikt område har dukket opp på treningssenteret fra et markedsføringsperspektiv, men mener det kan skape et selvforsterkende problem ved å skape et behov som kanskje ikke var der i utgangspunktet.

Arnulf Imingen, leder for salg og marked på Rapida Alsgård, er fornøyd med den nye sonen og mener det er viktig å trene setemuskulaturen, som er den største muskelen vi har.

Eira Ytre-Eide, en 23 år gammel bruker av senteret, ser positivt på trenden med å være veltrent og mener mange influensere nå viser økt fokus på det faglige.



– Jeg synes det er litt gøy. Det er kult at de har fått inn nye apparater, det er litt isolert og med store speil.

23 år gamle Eira Ytre-Eide er i gang med dagens treningsøkt og har tatt turen inn på det nye rommet på Rapida Alsgård i Bodø.

Med ordene «Booty Zone» i store bokstaver på veggen er det ingen tvil om hva som skal trenes.

Her er finner man et stort utvalg apparater som har hovedfokus på rumpemuskulaturen.

Eira Ytre-Eide er fornøyd med det nye tilbudet til det lokale treningssenteret sitt. Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

– Biter seg i halen

Søker du etter «butt workout», får du nesten en milliard treff på Google. Sosiale medier er fullt av influensere som selger spesialiserte treningsprogram som skal gi en velformet og trent rumpe.

– Det er veldig i tiden å ha det vi kaller for en «Instagram-vennlig kropp», sier idrettssosiolog Mads Skauge ved Nord universitet.

Doktorgradsoppgaven hans tok for seg treningssentre og de unges treningsmotiver.

Sprettrumpe står øverst på ønskelista hos mange kvinner. Her Jennifer Lopez og Iggy Azalea. Foto: Todd Williamson / Ap

At en «Booty Zone» har dukket opp på treningssenteret skjønner Skauge godt. Han mener treningssenterbransjen har tatt innover seg at det viktigste treningsmotivet blant mange unge er å få en attraktiv kropp.

– Jeg skjønner det fra et markedsperspektiv, at de retter seg inn mot markedets behov. Derfor er rumpefokus strategisk lur markedsføring. Men fra et sosiologisk perspektiv er det jo litt trist. For det blir et selvforsterkende problem.

Sosiale medier bugner over av frodige rumper. Foto: Brad Barket / Ap

For jo mer slikt blir markedsført, skapes et behov som kanskje ikke var der i utgangspunktet, mener han.

– Så blir det et enda større behov, så det stopper ikke.

Ifølge idrettssosiologen er det svært begrenset vitenskapelig belagt at rumpetrening har noe effekt.



– Jeg tror det har lite for seg fra et funksjonelt og fysiologisk perspektiv. Det er bare markedskrefter som driver dette her. Jeg tror man biter seg selv litt i halen. Dette er nødt til å snu på et eller annet tidspunkt, sier han.

Mads Skauge er idrettssosiolog og førsteamanuensis ved Nord Universitet. Foto: Jan Erik Andreassen / Nord universitet

Og legger til:

– Det blir for dumt når alle skal gå rundt og etterstrebe denne store rumpa. Jeg tror vi vil se igjen at denne bølgen trekker seg tilbake etter hvert og det blir mindre slike apparater.

Skauge mener det er unødvendig ressursbruk fra treningssentrenes side.

– Det som det er behov for er flere knebøyapparater benkepress og markløftstativer.

På Rapida er de ikke helt enige.

Kunnskap gjennom sosiale medier

Med et tomt rom i lokalet, fikk Rapida Alsgård mulighet for å tenke kreativt. Resultatet ble den nye sonen, som leder for salg og marked på senteret, Arnulf Imingen, er godt fornøyd med.

– Setemuskulaturen er jo den største muskelen vi har, så det er veldig viktig å trene den også. På lik linje med alle andre musklene i kroppen. Her ligger alt til rette.

– Hva tenker du om fokuset og trenden som er rundt å trene denne ene kroppsdelen så mye?

– Jeg vil kanskje ikke si at det er en trend, men vi ser her at fokuset på rumpa må være der i og med at det er den største muskelen vi har, sier Imingen.

Arnulf Imingen på Rapida Alsgård i Bodø merker økt interesse etter at de innførte en «Booty Zone» på senteret. Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

– Det er vel også en del genetikk inne i bildet når det gjelder resultater?

– Absolutt, men også mye kosthold. Men hvis du speiler det med enkelte influensere, så er det mye der som ikke kan oppnås om du bare spiser og trener rett.

At bildene som dominerer på sosiale medier er med på å skape er kroppspress, er ikke Imingen i tvil om.

– De aller fleste ungdom får kunnskapen sin gjennom sosiale medier og ikke gjennom forskningsartikler eller et treningsprogram.

23-åringen mener trender kommer og går, også på treningsfronten. Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

– Fortsatt en trend

Eira Ytre-Eide er snart ferdig med dagens økt. Hun er enig med sosiolog Skauge om at trening er mye trendbasert, men mener flere influensere nå viser økt fokus på det faglige.

– Det er mange som viser sunne og riktige måter å trene på med et sunt kosthold og en sunn livsstil. Jeg tror det er en trend som kommer til å vare ganske lenge, men det er jo fortsatt en trend.

23-åringen ser positivt på at det å være veltrent ser ut til å være trenden som dominerer.

– Før var det populært å være supertynn. Nå er populært å ha en figur. Og være veltrent.