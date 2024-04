Dette må du tenke på når du skal skrive en stillingsannonse, ifølge Christopher Ringvold, som er jobbanalytiker og leder i FINN jobb:



– Før man begynner, anbefaler jeg alltid at man tenker litt over forventningene man har til prosessen. Har du en spesifikk kandidat i sikte? Da kan det være lurt å skrive annonsen på en måte som appellerer til nettopp denne profilen, for eksempel ved å bruke fagord og begreper som aktuelle kandidater kjenner seg igjen i.



Ofte rekrutterer man kanskje til en bransje man ikke kjenner så godt selv. En HR-ansvarlig kjenner ikke nødvendigvis IT- eller logistikkbransjen, så jeg råder deg til å sette deg litt inn i bransjen du skal rekruttere til. Hva er disse kandidatene opptatt av?



Tips til selve annonsen:

Overskrift

Husk at det er overskriften som vises i resultatlisten, altså der kandidatene ser alle relevante stillingsannonser de har søkt etter. Tenk derfor over hvordan du ønsker at de oppfatter stillingen og bedriften — overskriften bør skape et godt førsteinntrykk. Ønsker dere å oppfattes som seriøse, eller vil dere spille litt mer på humor? Kanskje dere har noen litt annerledes verdier som bør komme frem?

Vær kreativ!

Et tips kan være å stille et spørsmål til kandiaten, for eksempel «Har du lyst til å være en del av et selskap i vekst?» eller «Har du lyst til å være en del av verdens beste team?».

Bransjer

Når du lager stillingsannonsen, kan du legge til inntil tre ulike bransjer, men pass på å kun legge til relevante bransjer i stillingsannonsen. La oss si at du skal ansette en selger i et IT-selskap, da ønsker du sikkert at kandidaten skal kunne både salg og ha kunnskap om IT. Da anbefaler jeg at du velger både “konsulent og rådgivning” i tillegg til “IT” som bransjer.

Stillingsfunksjon

Dette er også en del av filtreringen som kandidater gjør, og ved å legge til dette, spisser du annonsen enda mer. Her kan du legge til inntil tre stillingsfunksjoner.

Nøkkelord

– Jeg anbefaler alltid å legge inn nøkkelord i tillegg til bransje og stillingsfunksjon, for det er ikke alt som kan dekkes av disse to. Nøkkelord plukkes opp når en kandidat bruker fritekstsøk til å finne aktuelle stillinger.

Sett deg inn i kandidatens sko; hvilke søkeord vil for eksempel en programmerer eller en veterinær bruke?

Unngå stammespråk, forkortelser og interne begreper dere bruker i bedriften, hvis du kan. Et unntak her er dersom du skal rekruttere til en senior- eller spesialiststilling. Da kan du tillate deg å bruke fagord og begreper som disse kandidatene kjenner til, for eksempel å bruke søkeord som “Java” eller “SQL” når du skal rekruttere systemutviklere.

Kvalifikasjoner

Vær forsiktig med å legge inn krav til utdanning eller erfaring. Skriv heller at det er en fordel om kandidaten har en gitt utdanning eller erfaring. Mange kan droppe å søke dersom de ikke har akkurat det som kreves, også relevante kandidater.

Punktlister kan også oppfattes som en sjekkliste der man bør oppfylle alle kravene, så prøv å unngå slike hvis du kan.

«Vi tilbyr»

Trekk gjerne frem fordelene ved å jobbe hos dere, som forsikringer og om dere har tilgang på firmahytter. Dette kan du legge inn som punktliste i selve stillingsteksten, for eksempel med «Vi tilbyr» som overskrift, men pass på å ikke ramse opp alt uten å konkretisere det. Dersom dere tilbyr kurs til ansatte, kan du for eksempel skrive «Vi tilbyr deg interne og eksterne kurs for faglig utvikling».

Om arbeidsgiveren

Avslutt gjerne annonsen med en beskrivelse av bedriften, lokasjoner, arbeidsmiljø, verdier, og annen relevant info som appellerer. Mange tenker gjennom hva de har av fordeler i nåværende jobb, så ta med alt dere tilbyr som gjør stillingen og bedriften ekstra attraktiv! Hvorfor er det bra å jobbe hos akkurat dere?

Bilde

Også bildene i annonsen bør vise frem bedriften på en god måte. Bruk gjerne bilder av ansatte som skal jobbe tett med rollen du rekrutterer til, eller vis frem lokalene deres. Kanskje dere har en ekstra fin kantine, sosiale soner med bordtennisbord, eller treningsrom? Det er også fint å ha med et bilde som illustrerer arbeidsmiljøet.

Video

Jeg anbefaler også at du bruker video i annonsen! Et godt tips her er å intervjue teamet som rollen tilhører, slik at kandidaten kan bli kjent med sine potensielle nye kollegaer. Eller kanskje en HR-ansvarlig kan fortelle om arbeidsmijløet i bedriften.

Helt til slutt ...

Se nøye gjennom annonsen og les korrektur før du publiserer. Alle kandidater med lagret søk for en slik stilling hos Finn får varsel når annonsen er lagt ut, så pass på at den er helt ferdig med riktig tekst, bilder, logo, bransjer og kontaktinformasjon.