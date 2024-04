Under pandemien blomstret interessen for flere sjeldne samleobjekter. Pokémon-kort, fotballkort, byggesett.

I flere år har det sjeldne Star Wars Lego-settet vært til odel og eie hos Odin Nilssen Oftedal.

Uten at han har åpnet det.

Nå lodder han interessen for et solid salg med en prislapp på pene 100.000 kroner.

– Det er ikke så rart at man stusser over det, for det er enormt mye penger for det som normalt defineres som en leke. Grunnen til at jeg har prissatt det så høyt er at det er et samlerobjekt for dem som er litt over snittet glad i lego, sier Oftedal selv om prisen.

For Odin og flere med han er nemlig legoesken et dyrebart samlerobjekt. Lego er kanskje verdens mest kjente leke og har entusiaster i alle aldre, forklarer han.

– Dermed finnes det sett og forskjellige minifigurer som har enorm affeksjonsverdi og pengeverdi. Noen investerer i kunst, aksjer og klokker, mens andre investerer i lego.

Kan gå i arv

– Har du fått napp allerede?

– Ikke til den prisen som er satt. Men flere har vist interesse og det har kommet et bud på godt over 50.000 kroner som mange ville sett på som helt hinsides for et legosett.

Det tilbudet har han derimot takket nei til.

– Ikke fordi det var et dårlig bud rent økonomisk, men fordi jeg er i en situasjon hvor jeg ikke må selge.

Odin Nilssen Oftedal er en ivrig legoentusiast – både som samler og forbruker. Foto: Privat

– Skulle jeg ikke få solgt det i min levetid, så har jeg barn som kan arve det og ta over stafettpinnen, tilføyer han.

NRK har selv sett budet som samleren avslo.

Spesiell minifigur

Det aktuelle Lego Star Wars-settet kom ut i få eksemplarer i 2007 og er en del av Lego-kjedens «Ultimate Collection Series».

Et par år senere sikret tobarnsfaren i Lofoten seg ett av dem brukt.

– I 2007 ble det lagt ut 10.000 minifigurer av en av Star Wars-karakterene og deriblant i dette settet. Det gjør denne legoesken ekstra spesiell, forklarer Oftedal.

Denne esken skal ikke åpnes, bedyrer legosamleren fra Lofoten. Foto: Odin Nilsson Oftedal / NRK

– Det betyr ikke at du får med denne figuren, men det er en viss sannsynlighet for at den er inkludert. Det øker etterspørselen.

– Hva er greia med å ikke åpne esken?

– Det er et godt spørsmål. Det har vært sånn siden tidenes morgen at det som er uåpnet har en høyere verdi. Det gjelder vel de fleste samleobjektene.

– ... Og hvordan skal du da vite om den sjeldne Star Wars-karakteren er i esken?

– Det vet man ikke. Det er litt som Willy Wonka og gullbilletten i «Charlie og sjokoladefabrikken». Det er en del av spenningsmomentet, «får jeg billetten eller ikke?».

– Usannsynlig

Kenneth Braathen er en av landets største legosamlere. Han har ikke tro på at Oftedal får solgt legoesken til salgsverdien som er oppgitt i annonsen.

– Det er helt usannsynlig. Mer realistisk er den verdt mellom 20- og 30.000 kroner hvis man sammenligner på Bricklink. Hadde jeg fått en forespørsel om å kjøpe den for den prisen, så hadde jeg nok vurdert det sterkt.

Han understreker imidlertid at man kan være heldig å få store summer for enkelte sjeldne sett.

Braathen samler selv mest på lego technic.

Han forteller at det ikke er uvanlig at samlere får tilbudt store beløp for lego. Selv hevder han at han ble tilbudt et sekssifret beløp for et legosett på en legomesse i Danmark i fjor.

– Det gir en indikasjon på hvor prisene kan ligge for sett, mener samleren.