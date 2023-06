Vegaøyene lengst sør i Nordland består av 6.500 øyer, holmer og skjær og er kjent for sin rike dunværtradisjon.

Siden 2004 står øyriket på Helgelandskysten står på Unescos verdensarvliste.

Mye av grunnen til at de har fått statusen, er ærfuglen som hekker der hvert år.

Ærfuglen er en truet fugleart, og trenger tang og tare for å skaffe mat langs kysten.

Derfor ble det stor oppstandelse i øysamfunnet da et selskap ønsket å skjære tang på Hysvær, midt i matfatet og hekketiden til fuglen.

– Jeg anmodet selskapet om å vente til etter vernetiden, 31. juli. Det er mange som jobber med ærfugl her, og det er svært uheldig at de har tenkt til å drive med tangskjæring nå. Det kan ødelegge hele sesongen for de som driver med fugl, sier ordfører André Møller i Vega kommune.

Dette er Hysvær i Vega kommune. Vega har en stor tradisjon med innsamling av ærfugldun, og kommunen fikk verdensarvstatus i 2004 for å bevare både dyr og kulturarv. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Nå snur selskapet etter reaksjonene.

Støy og matmangel

Om selskapet hadde fått lov til å fortsette arbeidet, mener André Møller at det ville brutt med verneforskriftene som gjelder på Vega.

Verneforskriften § 3 sier at det ikke skal endre landskapets art og karakter, i tillegg til at dyre- og fuglelivet er fredet mot skade og ødeleggelse.

Møller sier at dette ville forstyrret fuglelivet både med støy, samt begrenset tilgangen på mat.

Det stiller verdensarvkoordinator på Vega, Rita Johansen seg bak.

– Hysvær er vernet for å ta vare på et spesielt verdifullt kulturlandskap med ærfugl i sentrum. Der er det mye tang, og det er der ærfuglungene drar for å finne mat.

Det unike kulturlandskapet med ærfugltradisjonen var den viktigste grunnen til at Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004. Her fra dunværet Lånan. Foto: Scanpix

Hun mener inngrepet som Algea ville gjøre i hekketiden er ulovlig.

– Verneforskriften gjør det forbudt å drive med aktivitet som ødelegger for dyrelivet. Du kan selge rettighetene til å skjære tang som grunneier, men ikke om det ødelegger for dyrelivet i denne sårbare tiden.

Respekterer bekymringen

Tangen som samles inn brukes blant annet til å lage organisk gjødsel.

Jelle van Weert er koordinator for Algea Harvest, og sier at de har sjekket lover og regler grundig før de bestemte seg for å dra.

– Vi bryter ikke forskriften, det gjør vi ikke. Vi har sjekket den grundig. Grunneier har gitt oss tillatelse til å skjære tang.

Van Weert sier at det er flere steder på Vega der det ikke er lov til å fjerne planter. Dette mener de ikke gjelder for Hysvær, selv i hekketiden.

Ærfuglhus på Vega, ved Vega verdensarvsenter. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Men til tross for at de selv mener at de har sitt på det tørre, velger de å dra sin vei, for å komme tilbake på et senere tidspunkt.

– Vi har respekt for bekymringen som er fremsatt. Vi har ikke høstet der enda, og vi kommer til å fjerne oss derifra nå.

– Er det kjedelig å dra rett etter dere har ankommet?

– Vi er vant til å flytte oss rundt, så det er ikke noen stor sak for oss.