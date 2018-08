Retter kraftsalve mot lederlønningene i helseforetakene: – Det er helt forkastelig

NRK skrev i går at Helse Nord-direktør Lars Vorlands årslønn ble økt fra 2.034.000 til 2.082.000 kroner med virkning fra 1. juli 2018. Behandlingen av lønnsjusteringen skjedde bak lukkede dører.

Lønnshoppet er ikke på mer enn 2,36 prosent, men Carl-Erik Grimstad i Venstre reagerer like vel kraftig på at styret i Helse Nord har innvilget lønnsøkningen.

– Jeg synes det er helt forkastelig. Det er ingen grunn til at lederlønningene i staten skal ta av sånn som dette. Hvis ikke ledere i staten kan greie seg med et lønnsnivå under statsministeren, kan de finne seg noe annet å gjøre. Jeg tviler på at dette har noe med kompetanse å gjøre, raser han.

Grimstad, som sitter i helse- og omsorgskomiteen, legger til at han synes Vorland er en ypperlig kar, som har gjort mye bra. Men det får være grenser, mener han.

– Vi kan ikke holde på sånn, fordi dette legger føringer for resten av landet. Dette må vi slutte med, er hans tydelige oppfordring.

At årets regulering av Vorlands lønn er godt innenfor statens ramme på 2,8 prosent, er ingen formildende omstendighet, synes Grimstad.

– To prosent økning når du sitter med en lønn på 300.000 kroner, er noe annet enn når du har to millioner. Vi må slutte å regne i prosenter, vi må se på tilleggene i kroner og øre.

Fikk støtte av helseministeren

NRK har tidligere fortalt at direktørene i Helse Nord i snitt økt lønna si med 24 prosent over fem år. Det er ei lønnsøkning de færreste i norsk helsevesen kan drømme om.

Flere har vært kritiske til de høye lederlønningene i helseforetakene. Blant annet har Riksrevisjonen bedt helsetoppene om å moderere seg. Helseminister Bent Høie (H) har også uttalt til Adresseavisen at lønnsavtalene man inngår «bør være på moderate nivå og skal tåle offentlighetens lys».

Men i fjor forsvarte helseministeren Lars Vorlands lønn og sa det var «viktig at dyktige ledere som Lars Vorland har en konkurransedyktig lønn».

Vil ikke kommentere

FORSVARER LØNNSHOPP: Fungerende styreleder Inger Lise Strøm i Helse Nord. Foto: Helse Nord

NRK har i dag vært i kontakt med Helse Nord, som ikke ønsker å kommentere utspillet fra Grimstad.

Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen viser til intervjuet fungerende styreleder Inger Lise Strøm ga torsdag:

– Lønna avspeiler Vorlands ansvar. Årets regulering er innenfor statens ramme på 2,8 prosent, og han har bevisst fått en lavere økning enn vanlig.

Arbeiderpartiet ønsker debatten om lederlønningene velkommen.

– Det er veldig viktig at lønnen til direktørene i helseforetakene ikke ligger skyhøyt over dem som jobber ute i tjenesten. Hvis avstanden blir for stor vil det svekke legitimiteten til lederne, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol.

NYTT LØNNSHOPP: Helse Nord-direktør Lars Vorland økte lønna si til 2.082 000 kroner i onsdagens styremøte i helseforetaket. Foto: Amanda Åsberg/NRK

– Har Lars Vorland for høy lønn?

– Jeg synes han tjener godt, og da forventer jeg at han leverer godt også. Men han tjener langt mer enn de som står i tjenesten og møter pasientene til daglig, og den avstanden er nok dessverre for stor.

Kjerkol spiller imidlertid ballen tilbake til Grimstad.

– Han tilhører et regjeringsparti og kan faktisk gjøre noe med dette, i stedet for å bli rystet.

Grimstad sier til NRK at han vil forfølge saken.

– Jeg har daglig kontakt med departementet, og det er helt naturlig at vi tar opp dette internt i regjeringsfraksjonen. Jeg skal følge opp dette, det kan du være helt trygg på. Dette er en uting, sier han.

– Har skapt en Frankenstein

Og legger til at det er viktig at det er politisk styring av statseide foretak.

FORSVARER LØNNSNIVÅET: Helsepolitiker Sveinung Stensland (H). Foto: Stortinget

– Det kan ikke være sånn at vi har skapt oss en Frankenstein i disse regionale helseforetakene, som gjør at de bare kan stikke av å gjøre hva de vil. Det er klart det finnes politiske føringer, og vi må si ifra hva vi mener om sånt.

Men det ser ut som det blir vanskelig for Grimstad å overbevise posisjonskollegaene i Høyre.

– Helseforetakene er våre aller største virksomhet på nivå med de største børsnoterte selskapene. At topplederne har lønn som står i stil med ansvaret, er noe Grimstad må ta innover seg, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland, som også sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.