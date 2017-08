Høie forsvarer lønnshopp: – Vorland er en av de aller dyktigste lederne i Helse-Norge

Onsdag vedtok et enstemmig styre i Helse Nord å øke lønna til toppsjef Lars Vorland fra 1,9 millioner til til 2.034 000 kroner med virkning fra 1. juli 2017. Sykepleierne reagerte med vantro på lønnshoppet, og mente helseforetaket heller burde prioritere å ansette flere sykepleiere.

Helseminister Bent Høie (H) mener det er viktig at dyktige ledere som Lars Vorland har en konkurransedyktig lønn.

– Lars Vorland har hatt en topplederjobb i svært mange år, og er en av de aller dyktigste lederne vi har i Helse-Norge. Jeg tror nok styret i Helse Nord har lagt vekt på den betydningen.

Dette tjener topplederne i helseforetakene Ekspandér faktaboks Lønn helseforetaksdirektørene: Helse Midt-Norge: Adm. Dir. Stig Slørdahl: Lønn pr. i dag: 1 843.200 kr. Lønnen hans skal reguleres i høst, og vil ha tilbakevirkende kraft fra 01.01.2017. Slørdahl mottar i tillegg (2016-tall, tror jeg) annen godtgjørelse på 157.000 kr (bil/mobil/avis/internett o.l). Helse Vest: Adm. Dir. Herlof Nilssen. Lønn pr. i dag: 2 301 000 (2 323 000 i flg. annen tabell i samme årsrapport for 2016). Herlof Nilssen sin lønn blir regulert i desember 2017. Lønnsjusteringen gjelder fra 1. januar 2017. Annen godtgjørelse kr. 190 000. Helse Sør-Øst Adm. Dir. Cathrine M. Lofthus. Lønn pr. i dag (fastsatt 2016): 2 170 000. Skal reguleres i november 2017. Annen godrtgjørelse: 50 340 kr. (hentet fra årsrapport 2016). Helse Nord Adm dir. Lars Vorland Lønn 2016: 1 994 000. Annen godtgjørelse: 110 000 kr. Ny lønn fra 1.7.2017: 2.034 000 kroner.

Derfor tjener de mer enn statsministeren

I fjor fortalte NRK at direktørene i Helse Nord i snitt økt har økt lønna med 24 prosent. Høyest lønn har administrerende direktør Lars Vorland. Til sammenligning tjener statsminister Erna Solberg 1,5 millioner kroner.

– Det er styret i Helse Nord som har ansvaret for å lønne direktørene, og det skal skje innenfor Statens regelverk. Hovedpoenget er at lønna skal være konkurransedyktig, uten å være lønnsledende, sier helseminister Bent Høie. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Flere har vært kritiske til de høye lederlønningene i helseforetakene. Blant annet har Riksrevisjonen bedt helsetoppene om å moderere seg. Helseminister Bent Høie har også uttalt at lønnsavtalene man inngår «bør være på moderate nivå og skal tåle offentlighetens lys».

– Nå er det slik at mange ledere i Staten tjener mer enn både statsministeren og meg. Sånn må det være. Vi som er politikere skal ikke søke denne type jobber ut fra lønn, og må akseptere å ha ledere under oss tjener mer, rett og slett fordi de er som er attraktive og andre vil ha tak i, sier Høie i dag.

– Helse Nord på størrelse med Statoil

Under styremøtet i Helse Nord onsdag ble det uttrykt bekymring for økte kostnader. Ved UNN er det nå ansettelsesstopp, og omfattende innstramminger. Samtidig gikk et enstemmig styre inn for å øke lønna til toppsjefen. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Han skjønner at mange er opptatt av at staten ikke skal være lønnsledende.

– Men vi må ta inn over oss at Helse Nord sannsynligvis er Nord-Norges aller største virksomhet. Helseforetakene er på størrelse med Statoil og Hydro, så det er et stort ansvar topplederne har. Så vidt jeg forstår var det et enstemmig vedtak i styret, hvor også de ansattes representanter har stemt for lønnsøkningen.

Forsker: – Skaper irritasjon

Forskningsleder Frode Bjørgo ved næringsavdelingen i Nordlandsforskning skjønner at mange reagerer på lønnsfesten i toppen av Helse-Norge.

– Det som irriterer de ansatte er at man opplever ei økende byråkratisering i offentlig sektor, der det ikke nødvendigvis er nivået på lederlønningene som skaper mest irritasjon, men de stadige økningene.

Samtidig kan man ikke nødvendigvis sammenligne alt med statsministerens lønn.

– Det er få organisasjoner som er mer komplekse og skal levere på så mange forskjellige områder som helseforetakene. Det kan forsvare høye lønninger.

– Jeg tror også at folk generelt reagerer mer på lønnsnivået til ledende byråkrater som er lite synlig i offentligheten, sier Bjørgo.