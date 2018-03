Helsetopp Lars Vorland sier fra seg sluttpakke

Onsdag formiddag skriver VG at toppsjef i Helse Nord, Lars Vordland (68), sier fra seg tre millioner i sluttpakke.

Lønnsvilkårene i Helse-Norge har lenge skapt debatt, sist i den omstridte PCI-konflikten, der direktøren ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen, gikk av etter å ha kommet med truende uttalelser mot styreleder Marianne Telle. Ingebrigtsen fikk da en sluttavtale som sikrer ham mellom 1,5 og 2 millioner kroner i fortsatt årslønn fram til han blir pensjonist.

Også Vorlands lønnsvilkår har vært kritisert, blant annet fra Norsk Sykepleierforbundet.

Strider mot statens regler for lederlønninger

Nå skriver altså VG at Helse Nord-direktør Lars Vorland sier fra seg sin sluttavtale, som har en verdi på tre millioner kroner. Bakgrunnen er at helseminister Bent Høie (H) i 2015 sendte melding til helseforetakene med beskjed om å følge statens regler for lederlønninger i det offentlige.

En gjennomgang VG har gjort, viser at sluttavtalen strider mot statens regler og Vorland sier den nå fra seg.

– Jeg har den 13. mars 2018 inngått en ny avtale hvor jeg hverken har krav på etterlønn eller sluttvederlag. Avtalen har ikke tatt høyde for at jeg snart er pensjonist, og dermed har jeg ikke behov for noe sluttavtale, sier Vorland til avisa.

Overfor NRK understreker kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Anne May Knudsen, at punktet om etterlønn i utgangspunktet skulle vært tatt ut da kontrakten ble fornyet i fjor og at det ikke har vært noe bevisst forsøk på å omgå reglene.

– Da avtalen ble oppdatert i 2017, skulle punktet om etterlønn vært tatt ut, da det har vært klart i noen år at han skal bli pensjonist. Det er nå skrevet en ny avtale, slik at hans arbeidsavtale, også på papiret, ikke har med punkt om etterlønn.