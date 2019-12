– Jeg håper han ser opp eller ned på meg. Steike mamma, den der naila du.

Ramona Lind fra Vesterålen er i dag kåret til Årets Nordlending av Avisa Nordland og NRK Nordland for sin kamp for sønnen, Charlie Lind, og for trafikksikre veier.

– Jeg har bestandig vært stolt nordlending. I dag er det litt ekstra godt. Men, bakteppet gjør at jeg ikke jubler. Kampen har vært sår. Vond. Men også veldig nødvendig, sier Lind.

Etter endt juleferie hjemme på Sortland kjørte hennes sønn, den livsglade jusstudenten Charlie Dan Lind, tilbake til Tromsø og samboeren.

En kilometer vest for Nordkjosbotn skjedde det fatale. En litauisk sjåfør mistet kontrollen på vogntoget.

I 88 kilometer i timen fikk han sleng på hengeren. Med voldsom kraft traff den Charlie Dans bil. Hans fart var 20 kilometer i timen. Han hadde ingen steder å gjøre av seg.

I timene etter ulykken svevde 22-åringen mellom liv og død.

Les også: Moren til Charlie frykter ny dødsvinter på veiene

Kjemper for strengere regelverk

Charlie Dan Lind døde i mars i år. Foto: Privat

Samme kveld som ulykken skjedde la Ramona Lind ut følgende innlegg på Facebook: «I dag min sønn, neste gang en annen som sitter med samme spørsmål. Hva må til for å hindre uegnede kjøretøy å kjøre over grensen? Nei, dette var ikke en hendelig ulykke. Det var et bevisst valg av en transportør».

Innlegget fikk 3.000 kommentarer og 5.000 delinger på under ett døgn.

Med disse ordene løftet den dypt fortvilte mammaen opp en problemstilling som ikke har fått sin løsning, tross flere kontroller og tiltak: Dårlig skodde vogntog og sjåfører uten erfaring med norske vinterveier.

Det utenlandske vogntoget fikk sleng på tilhengeren og traff bilen til 22 år gamle Charlie Dan Lind. Foto: Pål Hansen / NRK

Stor respons

Ifølge tall fra forsikringsbransjen var nærmere 1.000 utenlandske vogntog involvert i kollisjoner på norske veier i 2018. I over 80 prosent av tilfellene hadde sjåføren skylda. 168 personer ble skadet og 14 omkom i fjor i ulykker som involverte vogntog.

Lind har siden ulykken kjempet en utrettelig kamp for å sikre strengere regelverk som kan hindre at flere mister sine kjære på norske vinterveier. Slik vil Hun bidra til å redde liv.

Og responsen har ikke latt vente på seg.

– Først var det veldig uventet. Og så var det veldig godt. Så ga det meg mot og styrke til å fortsette å stå i det. Jeg har sikkert fått tusenvis av meldinger i år. Det er en bekreftelse på at budskapet jeg har var viktig å få fram, sier Lind.

Årets Nordlending sier at folk er redde. Hun mener veiene våre er utrygge.

– Det er flaks om vi kommer oss hjem. Vi har råd til å ha trygge veier i Norge.

Ramona Lind takket både juryen og alle som hadde stemt på henne. Foto: Adrian Dahl Johansen

Dette var årets ti kandidater Ekspandér faktaboks Håkon Evjen, Narvik

Mona Mosti, Fauske

Max Davis-Lind, Narvik

Lisa-Marie Karlseng Utland, Rana

Gøran Aamodt, Bodø

Ramona Lind, Sortland

Mohamed Hussein Dirshe, Vågan

Jenny Myklebust, Nesna

Håkon Skog Erlandsen, Rana

Nilofar Nori, Hadsel

Døde etter to måneder i koma

«Jeg har et bevisst forhold til sosiale medier, men denne gangen vil jeg rope. Om bare en politiker hører meg, er det nok. Jeg håper at dette kan føre til hyppigere kontroller på grensene. Lasten og papirene sjekkes, men om kjøretøyet er egnet for vinterføre i Norge sjekkes ikke», sa hun til Nordlys. Uken etter Charlie Dans ulykke varslet Statens vegvesen at de kom til å holde storkontroller i flere uker framover.

Etter over to måneder i koma døde Charlie Dan i mars. Han ble bisatt 3. april.

Da jordfestelsen startet klokken 13 stanset sjåfører i hele Norge kjøretøyene sine. De markerte ett minutts stillhet. For å hedre Charlies minne. For å vise sin respekt.

Lind har utfordret samferdselsministeren direkte. Det er bevilget ekstra midler. Hun legger ikke skjul på at hun er misfornøyd med at det ikke settes inn strengere tiltak fra politikerne og transportnæringen.

Gratulerer Lind med pris

Hennes ønske om å møte ministeren er ikke innfridd, men samferdselsminister Jon Georg Dale skriver i en e-post til NRK at:

«Ramona Lind har bidratt til å sette søkelyset på trafikktryggleik på norske vintervegar, det er utruleg viktig. Betre tryggleik på vegane er noko også regjeringa er svært opptatt av, og har jobba intenst med dei siste åra.

Ramona Lind har vore ei tydeleg og viktig stemme i kampen for betre tilhøve i transportsektoren. Det står respekt av at ho har makta ein slik innsats.

Eg gratulerer Ramona Lind med prisen!»

– Hør på oss

– Jeg føler ikke at jeg har gjort en forskjell. Jeg føler ikke myndighetene har tatt dette på alvor. Det er ikke gjort nok, sier Årets Nordlending.

Lind sier hun føler at hun har hele landsdelen i ryggen.

– Jeg synes myndighetene skal høre på oss og gjøre tiltak som fører til endringer. Jeg er glad for at jeg sa ifra.

Lind kjemper også sjåførenes kamp: En kamp mot umenneskelige arbeidsvilkår. En kamp for strengere regler. For mindre press, bedre lønn, regulerte arbeidstider og bedre arbeidsforhold.

– Prisen er et lys i vår mørketid.

Les også: Utenlandsk vogntogsjåfør dømt etter ulykken

– Årets viktigste bidrag for trafikksikkerheten

NRKs Eivind Undrum Jacobsen og Avisa Nordlands Jan-Eirik Hanssen. Foto: Tom Melby / Avisa Nordland

Ramona Linds engasjement legges merke til. Hun er nominert til «Årets navn» i VG og til «Årets Vesteråling». Nylig ble hun tildelt Astrid Gunnestads minnepris.

Årets jury har bestått av forretningsutvikler i Bodø Energi, Mariann Meby, fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø, distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

I statuttene til prisen heter følgende: «Årets nordlending har gjennom personlig innsats det siste året bidratt til trivsel og utvikling for nordlendingene og/eller framstått som eksempel på nordlendingenes skaperkraft og stå-på-vilje».

Juryen mener at årets vinner tilfredsstiller alle deler av kriteriene. Det gjør også folk i Nordland. 8 813 mennesker har gitt sin stemme og sin begrunnelse. Ramona har fått klart flest stemmer.

Charlie Dans ulykke har bidratt til å redde liv. Ramonas største sorg er blitt til årets viktigste bidrag for trafikksikkerheten.

«I dag min sønn, neste gang en annen.»

Årets nordlending 2019 er Ramona Lind.