Marion Anne Knutsen er Årets Nordlending: – Uvirkelig

– Dette er uvirkelig, det kommer til å ta litt tid å fordøye dette.

Det var en rørt Marion Anne Knutsen som mottok prisen i Bodø i dag. Marion bodde for øvrig i Bodø da hun gikk på barneskolen og under studietiden på videregående. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Marion Anne Knutsen er beæret over at publikum og juryen har gitt henne prisen Årets Nordlending. En hederspris hun mottok i NRK Nordlands lokaler i dag.

Med seg til prisutdelingen i Bodø har hun sin kjæreste og datter.

– Jeg ble veldig rørt da jeg fikk nyheten, og synes det er fantastisk. Det er en ære, forteller Knutsen.

Prisen gjør godt på tampen av et vanskelig år.

– Det har kommet mange tårer i 2016. På godt og vondt.

Fra prisutdelingen onsdag. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Tøft år

Det hele startet i april. 29-åringen hadde blitt spurt om å holde et innlegg under et seminar på Árran lulesamiske senter i hjemkommunen Tysfjord. Etter nøye overveielse, bestemte Marion seg for å benytte anledningen til å fortelle sin families historie offentlig for første gang.

– Jeg ble filmet og valgte selv å dele denne videoen på Facebook etterpå. Da tok det helt av, noe jeg var uforberedt på. Jeg må innrømme at det var tøft, samtidig som det føltes bra, sier Knutsen.

Videoen nådde ut til mange. Folk fra hele Norge tok kontakt og fortalte om egne opplevelser.

– Jo mer vi tør å prate høyt om dette, jo mer tror jeg overgripere vil bli skremt fra å gjennomføre overgrep. Derfor mener jeg dette er et tema som det må snakkes om, som ikke må ties i hjel.

Se intervju med Årets Nordlending. Foto: Ola Helness / NRK.

Skulle anmelde

Men i hjemkommunen Tysfjord har det lenge vært en taushetskultur. Mange har visst, ingen har turt å handle. De som har tenkt på å åpne seg opp og anmelde overgrep, har opplevd å få lite støtte fra familien og samfunnet rundt.

Noe Marion har fått erfare selv.

– Jeg skulle anmelde i 2007, men fikk høre fra nær familie at han som sto bak kunne ta selvmord hvis jeg gjorde det. Jeg kjente det stakk dypt. Det var sårende, og jeg ble sint. Fordi han ble beskyttet i stedet for meg.

Nå har hun anmeldt, og venter på at saken skal komme opp for retten. I likhet med mange flere. I sommer var Knutsen nemlig én av 11 som fortalte sin historie i VG. Det bidro til at politiet startet etterforskning av flere seksuelle overgrep i den lille nordlandskommunen.

– Det var forferdelig i begynnelsen å se seg selv i media oppe i alt dette. Men man er blitt litt mer vant til det etter hvert. Nå er jeg også med i innspillinga av en dokumentarfilm, hvor et kamera skal følge meg litt nå og da over et år.

– Det var ikke lett å bo i Tysfjord da dette sto på som verst. Det er et lite sted, hvor alle kjenner alle. Jeg ble sliten, og måtte reise bort for å hente meg inn igjen, forteller Marion, som i dag bor på Finnsnes. Foto: Ola Helness / NRK

Har opplevd mye

Årets Nordlending er en person som har opplevd mye. Hun har mistet en lillebror i brann, en annen bror i en drukningsulykke, og for over ett år siden valgte hennes mor å ta sitt eget liv.

Og det var først og fremst morens historie Marion ønsket å snakke om på seminaret i april. Hennes mor ble ved gjentatte anledninger seksuelt misbrukt som barn.

Før hun døde var mamma opptatt av at det måtte settes søkelys på seksuelle overgrep i Tysfjord. Marion i sitt innlegg under seminaret

Juryens begrunnelse

«Det ingen visste var at Marions modige stemme var opptakten til det som skulle bli en av de største og viktigste nyhetssakene i Norge i 2016», skriver juryen i sin begrunnelse, som du kan lese i sin helhet nederst i saken.

Marion Anne Knutsen har gitt ansikt og stemme til et av de vanskeligste og alvorligste tema i vårt samfunn. Fra juryens begrunnelse

Juryen har i år bestått av redaktørene Tone Kunst (NRK Nordland) og Jan-Eirik Hanssen (Avisa Nordland), fylkesrådsleder Tomas Norvoll og kommunikasjonsdirektør i Widerøe Silje Brandvoll.

29-åringens inntrykk etter å ha blitt kontaktet av mennesker over hele landet, gjennom året, er at mørketallene er store. Og at dette er noe som skjer flere steder i landet.

Marion håper kommunen starter forebyggende arbeid. Her er hun avbildet sammen med rådmann i Tysfjord Oddbjørn Nilsen og ordfører Tor Asgeir Johansen. Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg har opplevd ting jeg ikke turte prate om, jeg følte skam. Og det har vekket fram mange tunge minner. Men man kommer styrket ut av det til slutt, sier Årets Nordlending, som håper flere finner mot til å fortelle om sine opplevelser.

Juryens begrunnelse Ekspandér faktaboks Marion Anne Knutsen er av NRK Nordland og Avisa Nordland kåret til «Årets nordlending 2016». Juryen begrunner sin avgjørelse slik: 14. april stilte 29 år gamle Marion Anne Knutsen seg foran deltakerne på et seminar om fornorskning og helse på Arran Lulesamiske Senter i Tysfjord. Hun valgte å dele sin egen historie. Om oppveksten, om skamfølelsen ved å være samisk i et læstadiansk samfunn, om tragiske dødsfall i familien, om de gjentatte overgrepene hennes mor var utsatt for som barn og om morens psykiske lidelser - som var medvirkende til hennes død. «Mamma ble seksuelt misbrukt som barn. Flere ganger. Overgrepene ødela livet hennes. Hun levde med skyld og skamfølelse. Hun var bitter over at seksuelle overgrep skulle gjemmes bort. Ikke snakkes om. Før hun døde var mamma opptatt av at det måtte settes søkelys på seksuelle overgrep i Tysfjord. Derfor står jeg her i dag», sa hun i sitt innlegg. Hun berørte og beveget alle. Reaksjonene var sterke. Videoen fra konferansen ble delt på sosiale medier. Hun ble intervjuet av NRK, Avisa Nordland og andre medier. Det ingen visste var at Marions modige stemme var opptakten til det som skulle bli en av de største og viktigste nyhetssakene i Norge i 2016. Marion kjenner livets skyggesider. Hun har mistet en lillebror i brann og en bror i drukningsulykke. Hun var langt nede etter morens død. Samtidig kjente hun etter hvert på et mot og en styrke hun ikke visste at hun hadde. I juni sto Marion og ti andre kvinner og menn fram i VG. De fortalte sine historier om seksuelle overgrep i Tysfjord. Her var Marion åpen om sin egen mørke hemmelighet. I barne- og ungdomsårene ble også hun, som sin mor, utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord. Marion følte skam. Hun følte seg lite verdt. Hun snakket ikke til noen om hva som hadde skjedd. Hun var redd for ikke å bli trodd. Totalt hadde avisen fått kjennskap til 47 historier. Saken fikk voldsom oppmerksomhet og medførte et skred av anmeldelser. Etter å ha snakket høyt om viktigheten av åpenhet rundt det tabubelagte temaet, så var det eneste rette for Marion Anne at hun selv sto offentlig fram i VG-artiklene. Det skapte reaksjoner. Og det har kostet. Marion har fått mye ros og anerkjennelse. Hun er også blitt utsatt for hersketeknikker og forsøkt truet til taushet, blant annet gjennom anonyme brev. Hun vet at det hviskes bak ryggen hennes. Hun har fått erfare hvem som virkelig er hennes venner – og hvem som ikke er det. Politiet har satt ned egen etterforskningsgruppe. Så langt er det totalt snakk om 56 saker med 27 fornærmede og 38 ulike gjerningspersoner. Politiet tror det vil dukke opp enda flere saker. Fylkesmannen i Nordland har bestemt seg for å føre tilsyn med barnevernet i Tysfjord. Varslingsrutiner ved skoler og barnehager skal granskes. Marion Anne Knutsen har gitt ansikt og stemme til et av de vanskeligste og alvorligste tema i vårt samfunn. Hennes åpenhet og mot har bidratt til et offentlig oppgjør mot overgrep. Hun har gjort det med store personlige kostnader. Hun er blitt truet til taushet. Hun har mistet venner. Likevel har Marion stått med rak rygg i kampen for åpenhet - mot overgrep. Når noen hevder at man aldri vil få bukt med problemet, gir det henne bare mer styrke til å fortsette kampen. Selv skriver hun: «Jeg vet ikke hvordan historien min vil avslutte, men en ting vet jeg. Ingen steder skal det stå: Jeg ga opp!» Årets jury har bestått av kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe, fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, distriktsredaktør Tone Kunst i NRK Nordland og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland. Interessen rundt kåringen har aldri vært større. I år kom det inn 303 forslag på til sammen 126 navn. Vi har mottatt 10 626 stemmer og begrunnelser. Årets vinner fikk flest nominasjoner og svært sterke begrunnelser. Juryen understreker at Marion Anne Knutsen har utfordret mørke og sterke krefter. Hun har - med store personlige belastninger - tatt på seg et oppdrag som varsler mot undertrykkelse, seksuelt misbruk, overgrep og kriminalitet. Hun har tatt et oppgjør med en arvesynd som har preget generasjoner. Hennes innsats vil få stor betydning for mange. Hennes egen åpenhet har også gitt mot til andre. Seksuelle overgrep kan ikke lenger ties i hjel. De må snakkes i hjel. Marion sier det best selv: «Vi må snakke om det. Være åpen. Få det bort. Sette ord på ondskapen. Synliggjøre det ingen vil se eller tru. Vi har ikke lov å miste flere liv.» Årets nordlending 2016 er Marion Anne Knutsen.

