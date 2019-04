– Dette er en veldig fin gest overfor Charlie og familien. Jeg tenker også at det er et signal fra en næring som føler slike ulykker på seg, forteller Ramona Lind.

Ramona vil minnes Charlie, men håper også å påvirke til at slike ulykker ikke skjer igjen. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

I dag hedrer yrkessjåfører over hele landet sønnen hennes med ett minutts stillhet.

Hun forteller gråtkvalt at det føles meningsfullt, og at støtten gir henne styrke til å stå i sorgen.

Lind mener markeringen kan bety langt mer enn respekt og medfølelse for Charlie og familien hans.

– Dette sender også et signal om at noe må endres i landet vårt, sier Ramona Lind.

Ulykken skapte debatt

7. januar møtte 22 år gamle Charlie Lind et vogntog på E8 i Troms. Hengeren til vogntoget skled ukontrollert over i feil kjørefelt sekunder før de møttes, og traff bilen til Charlie.

Han havnet i koma etter ulykken, og døde av skadene 21. mars.

Ramona Lind har i etterkant av ulykken kritisert sikkerheten på norske vinterveier.

En utenlandsk trailer fikk sleng på tilhengeren og traff bilen til Charlie Lind. Foto: Pål Hansen / NRK

Ba om støtte på Facebook

Et innlegg på Facebook er bakgrunnen for at flere yrkessjåfører kommer til å stanse langs veiene og minnes Charlie Lind i ett minutt.

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund Geir Mo oppfatter initiativet som en respektfull gest fra dem som har veien som sin arbeidsplass.

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir Mo sier det er sjeldent han ser denne typen reaksjoner. Foto: Astri Husø / NRK

– Det er veldig sjeldent vi ser denne type reaksjoner, men det viser jo også hvor spesiell denne ulykka er, sier Mo.

– Det er sjåførenes verste mareritt å havne i en ulykke med hardt skadde og drepte som resultat, og noe de gjør alt de kan for å unngå.

Mo forklarer hvor viktig det er for sjåførene å få si ifra om at det må gjøres noe for å forhindre at denne typen ulykker skjer igjen.

Ramona ba om hjelp på Facebook etter ulykken, i dag føler hun støtte hos sjåførene når de minnes Charlie. Foto: SKJERMDUMP

Har skapt debatt

For Ramona Lind er reaksjonen fra lastebilsjåførene med på å gi noe helt meningsløst, litt mer mening.

Hun forteller at det varmer hjertet, og at hun kommer til å tenke på markeringen til sjåførene klokken 13 i dag.

Ulykken har satt i gang en enorm debatt. Noen dager etter ulykken sa samferdselsminister Jon Georg Dale at det skal på plass flere midlertidige vogntogkontroller i Nord-Norge, i tillegg til en del andre strakstiltak.