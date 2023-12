– Det er helt fantastisk, jeg er helt målløs. Det var uventet, og veldig stas. Vi må bare få takke alle som har stemt på oss, sa Tone Hauge da hun mottok prisen.

Det kom inn rundt 300 forslag og over 5000 stemmer til årets kåring av hedersprisen Årets Nordlending, som har vært delt ut av Avisa Nordland og NRK Nordland siden 2002.

Og nå er vinneren kåret blant de ti finalistene.

Ekteparet fra Mosjøen har brukt 70 millioner av sine private midler til å bygge opp et kulturhus i Mosjøen sentrum. Ekteparet hadde penger å bruke etter salg av en apotekkjede de eide fram til 2018.

– Vi hadde jo muligheten til å gjøre det, og så er vi engasjert i kulturlivet. Så vi fant ut at vi ville bare gjøre det.

– Og så var det mye artigere enn å ha pengene i banken, la Stein Hauge til.

De har i mange år vært en del av det frivillige kulturlivet i Mosjøen. Men da de så behovet for en mellomstor scene, fant de like greit ut at de skulle bygge det selv. Resultatet ble Bakgården kultur som de eier og drifter selv.

Bakgården Kulturhus i Mosjøen sentrum Foto: Frank Nygård / NRK

– To ord går igjen når Tone og Stein Hauge beskrives av menneskene som har stemt på dem i denne kåringen – raus og unik. Det de har gjort for sin hjemkommune er også det, raust og unikt, skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen trekker også fram hvordan ekteparet Hauge gir de som kanskje ikke har råd til å leie lokaler tilgang til kulturhuset. Men under ei forutsetning.

– Vil du bruke lokalene, da må du stille opp på dugnad og bidra frivillig. Det gir muligheter til ungdommer og andre musikk- og kulturinteresserte som kanskje ikke har råd til å betale leie for øvingslokaler og utstyrsleie.

Skryt fra kulturministeren

Kulturminister Lubna Jaffery roser også prisvinnerne.

– Den tradisjonsrike prisen Årets Nordlending går til noen som har gjort noe ekstraordinært. Det ordet beskriver absolutt innsatsen til Tone og Stein Hauge. Jeg vet ikke om noen andre som har brukt egne oppsparte midler på å bygge et kulturhus. Det er helt unikt.

– Takk for den viktige gaven til kulturlivet og innsatsen som frivillige i mange år. Gratulerer med prisen som Årets Nordlendinger, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap).

Årets Nordlending ble delt ut i Stormen bibliotek i Bodø. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Ble dobbelt så dyrt

Kulturhuset åpnet formelt i høst, og ekteparet jobber mer enn fulltid med det nye bygget.

I tillegg er begge prisvinnerne er selv aktive kulturutøvere.

Stein Hauge synger i kor og spiller i band. Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi dirigerer og synger i kor. Spiller i korps og band, forklarer Stein Hauge.

Mange har også lurt på hvor pengene kom fra. Det har sin naturlige forklaring.

– Det er ingen hemmelighet. Vi drev fem apotek som vi solgte i 2018. Pengene kommer derfra. Men kulturhuset ble dobbelt så dyrt som vi planla. Så vi må tjene litt penger på dette nå, ler Tone Hauge.

Begrunnelser fra folket

Tone og Stein Hauge har fått flest stemmer fra folket. Mange av de som har avgitt sin stemme har også skrevet en begrunnelse.

– Tone og Stein er fantastiske mennesker som raust har gitt Mosjøen en perle av et kulturhus til stor glede for både utøvere og publikum.

– Det er ei helt makeløs satsing av et par som brenner for kultur og som uselvisk legger egne midler i potten får å realisere en drøm som har ekstremt mye å si for bli- og bolyst. Dette kunne like godt vært en annonse for hva Lottovinnere bruker gevinsten på. Men det er realisert! Ingen over, ingen ved siden – dette må være tidenes klareste vinner av «Årets nordlending».

Foto: Frank Nygård / NRK