Avinor skal nå gjør en kritisk gjennomgang av samtlige av prosjektene sine.

Tomme fly og påfølgende tap av inntekter gjør at Avinor må revurdere hvilke prosjekter som skal gjennomføres.

Inntektsbortfallet vil bli på flere milliarder kroner. Våre inntekter fordeler seg mellom avgifter og kommersiell virksomhet. Både avgiftsinntektene og de kommersielle inntektene faller i takt med bortfallet i trafikken, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen til NRK.

Kutter med en milliard

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor. Foto: HENRIK ØSTENSEN HELDAHL / NRK

I dag ble det kjent at Avinor reduserer investeringene med over én milliard kroner bare i år.

Avinor sier til NRK at de vil prioritere prosjekter som er kritiske for sikker drift.

Dette innebærer kutt i budsjett og utsettelse av prosjekter i ulik størrelsesorden og karakter.

Avinor opplyser at de ikke kommer ikke til å publisere en samlet liste over hvilke investeringer som settes på vent.

– Den er dynamisk og vurderes fortløpende.

Tromsø og Trondheim

Det er stille på flyplassen på Værnes om dagen. Foto: Eivind Aabakken

Likevel er Falk-Petersen åpen på at budsjettkuttene vil få konsekvenser for den nye terminalen Tromsø og Trondheim.

I Tromsø planlegger Avinor å bygge ny passasjerterminal på 10.000 kvadratmeter med ny avgangshall, innsjekkingsareal, bagasjehall og sorteringshall. Det skal også settes opp en ny og fleksibel utenlandsterminal der gatene kan endres mellom inn- og utland alt etter behov.

Utbyggingen vil koste over én milliard kroner, og styret i Avinor ga i februar grønt lys til investeringene.

Bakgrunnen for utbyggingen er plassmangel på grunn av den svært store veksten i turisttrafikken til og fra Tromsø. I fjor var 2,3 millioner passasjerer innom flyplassen.

Utbyggingen skulle etter planen starte nå til høsten og var forventet ferdigstilt høsten 2023.

Fylkesråd krever utbygging

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen, krever at Avinor gjennomfører planene om utbyggingen av Tromsø lufthavn.

– Staten bør kompensere for denne svikten. Vi kan ikke sette viktige samfunnsprosjekt på vent. Terminalen i Tromsø er overmoden for utbygging og det er veldig viktig for Troms og Finnmark, sier fylkesråden til NRK.

Oslo og Bodø

Flere lufthavner må vente når Avinor ser seg nødt til å utsette bygge- og renoveringsprosjekter. Her fra Bodø lufthavn. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Avinor vurderer også om utvidelsen av Non-Schengen terminal på Oslo lufthavn, ny lufthavn Bodø, samt nytt tårnsystem i Oslo legges på vent.

– Vi har en god dialog med styret og eier omkring dette, og forventer å ha de nødvendige avklaringer på plass i mai, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Hva som skjer med flyplasssprosjektet i Mo i Rana på Helgeland har ikke Avinor noe svar på.

– Når det gjelder flyplassen i Rana på Helgeland venter vi fremdeles på det formelle oppdraget fra Samferdselsdepartementet. Vi henviser derfor dit for ytterligere spørsmål om denne prosessen, sier Avinorsjefen til NRK.

Utsetter asfaltering

Det er ikke bare nyinvesteringer som settes på vent. Også vedlikeholdsprosjekter får svi.

Her har Avinor en oversikt over hvilke prosketer som blir utsatt.

Reasfaltering av lufthavner som Kristiansund, Molde og Lakselv er utsatt.

Prosjekter i datterselskapet Avinor Flysikring er også til vurdering, og ytterligere reduksjon av både små og store prosjekter i konsernet vurderes inntil Avinors finansielle situasjon er avklart.