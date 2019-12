Forrige uke ga NVE grønt lys for å starte byggingen av vindmølleparken på Øyfjell i Vefsn kommune i Nordland.

Det betyr at området snart blir hjem til 75 nye vindmøller.

Den omdiskuterte parken kommer i konflikt med reindriftsnæringa, og ruta reinen går for å komme seg til vinterbeitet.

Nå krever næringa at regjeringa stopper planene.

– Godkjenningen betyr at området er tapt for reineierne. Det er mulig å stoppe slike vedtak hvis det bare er politisk vilje til det.

Det sier Runar Myrnes Balto, som er leder i Norske Samers Riksforbund (NSR). Han sitter og i Plan- og finanskomiteen på Sametinget.

Han mener godkjenningen fra NVE sender et veldig feil signal.

– Jeg mener vi har et system i Norge som gjør det mulig å sette i gang med slike enorme prosjekter uten at man må ta hensyn til reindriftsnæringa som har vært der i alle tider.

Runar Myrnes Balto (t.v.) sier dette reinbeitedistriktet allerede er rammet av blant annet togpåkjørsler fra Nordlandsbanen. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Vi kan ikke frakte reinen i lastebiler

Det er Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt som rammes av industriparken.

Lederen, Torstein Appfjell, er oppgitt over det han opplever som en mangelfull kunnskap om reindriftsnæringa.

– For det første er det et gedigent område parken tar. Å tro at vi skal drive reindrift innenfor parkområdet er helt utelukket.

– Det virker som de bare gjør det så enkelt som mulig, sier lederen i reinbeitedistriktet, Torstein Appfjell. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han frykter også for alt som potensielt følger med en slik park, for eksempel store motorveier.

Forslagene til avbøtende forslag beskriver han som urimelige. Dette er miljøtiltak som skal minske eller fjerne uønskede virkninger av inngrep i naturen.

– De mener vi skal frakte reinen i lastebiler og ferger til og fra vinterbeitet. Men reinen skal jo selv kunne gå på sine egne bein, og finne fram om den går seg vill. Det er jo hele poenget med en flytterute.

Deler av Øyfjellet vindpark sett fra fjellplatået (fotomontasje). Foto: Nordconsult

Balto legger også til at det har kommet flere kritiske stemmer rettet mot en mangelfull konsekvensutredning.

– Ingen har spurt hvordan dette vil ramme reindrifta når man har gitt konsesjonen. Resultatet er at vi sitter med en endelig konsesjon fra NVE som potensielt kan ødelegge for reindrifta for flere familier, sier Balto.

– Konsekvensen er at vi må redusere flokken, og at vi blir frastjålet en del av inntekten vår, legger Appfjell til.

NVE: – Har vurdert saken grundig

NVE mener de har gjort en grundig vurdering av saken, og har konkludert med at prosjektet ikke er i strid med folkerettens urbefolkningsvern.

Svar fra NVE Ekspandér faktaboks Konflikten med reindrifta har vært et av de viktigste temaene i konsesjonsbehandlingen. Øyfjellet ble behandlet samtidig med Mosjøen vindkraftverk. På grunn av de samlede virkningene for reindrifta ble Mosjøen avslått, og det ble stilt konsesjonsvilkår for Øyfjellet om at det skulle være dialog med reindrifta for å finne løsninger for å redusere virkningene. Vefsn kommune og Nordland fylkeskommunen var positive til prosjektet. NVEs vedtak ble påklaget og senere endelig avgjort av OED i 2016. NVE og OED la til grunn at det med vilkår om avklaring med reindrifta og vilkår som skal sikre flytting av rein gjennom området er ikke ulempene større enn at det var grunnlag for å gi konsesjon.

Det er ikke reindriftsnæringa fornøyd med. Nå tar de saken til den ferske Olje- og energiministeren, Sylvi Listhaug (Frp).

– Det minste man bør kunne forvente av regjeringa er at de går inn og sier at tillatelsen må stoppes midlertidig, sier Balto.

Reindriftsnæringa er optismistiske når de overlever saken til Sylvi Listhaug. Foto: Paul Sigve Amundsen / Paul Sigve Amundsen

Appfjell er optimistisk til Listhaugs rolle i saken.

– Hun har jo en viss kjennskap til utfordringen som tidligere landbruksminister. Så jeg har troa på Listhaug, sier han.

Balto mener det viktigste er at man får en forståelse for den delen av lovverket som sikrer at ingen kan presses ut av reindrifta.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet, Peder Qvale, svarer følgende i en e-post til NRK:

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet. Klagefristen løper til slutten av januar. Departementet ønsker ikke å kommentere saken før eventuelle klager er til behandling hos oss.