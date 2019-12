Dere er ansvarlig for at entreprenører gjøres kjent med MTA og detaljplan og dette vedtaket.

Det skal utarbeides en plan for istandsetting av kranoppstillingsplassene, riggområde, område for mellomlagring og møteplasser. Planen skal blant annet beskrive behovet for areal i forbindelse med drift og vedlikehold av anlegget. Planen skal godkjennes av NVE føranleggsarbeidene avsluttes.

Adkomst til vinterbeitene i nordvest (vinterbeitesone 5) skal sikres i form av tilrettelegging forflytting gjennom planområdet. Plan for tilrettelegging for flytting gjennom planområdet skal oversendes NVE. Konsesjonær skal legge til rette for at det inngås avtale med Jillen-Njaarkereinbeitedistrikt om plan for tilrettelegging for flytting gjennom planområdet i anleggs- ogdriftsfasen. Dersom det ikke oppnås enighet mellom reinbeitedistriktet og konsesjonær skal saken sendes NVE til godkjenning innen 10.03.2020.