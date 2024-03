Ny sjokkovergang: Tromsø-yndling August Mikkelsen klar for Bodø/Glimt

Søndag ble det klart. August Mikkelsen er klar for Glimt.

– Det kjennes veldig bra ut å være her. Jeg kjenner bare at gleder meg til å komme i gang, begynne å trene og møte guttene, sier Mikkelsen til klubbens nettsider.

Mikkelsen har signert en fireårskontrakt.

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at Glimt har hatt Mikkelsen på ønskelisten i flere år.

Den siste tiden har ryktene blusset opp igjen, og før helgen meldte flere norske og svenske aviser at kun formaliteter gjensto før overgangen fra Stockholm-laget Hammarby ble et faktum.

Ifølge rapportene betaler Glimt om lag 20 millioner kroner for 23-åringen, og med bonuser kan summen øke til rundt 30 millioner kroner.

Supporter på sin hals

Men overgangen er også kontroversiell.

For Mikkelsen er selv Tromsø-gutt, og TIL-supporter på sin hals.

Da han signerte ny kontrakt med Tromsø i desember 2021 ble det gjort et poeng at Glimt ønsket TIL-juvelen.

«Nope» kom det kontant fra hovedpersonen i det han satte signaturen på arket og forlengelsen var et faktum.

Så sent som i januar understreket han sin kjærlighet til TIL.

– Jeg tror aldri jeg har vært så supporter for et lag i hele mitt liv, sa han til Nordlys i januar.

– Nå når jeg er i Hammarby og TIL taper, føles det verre enn da jeg spilte i TIL selv og tapte, sa han i det samme intervjuet.

Da lovet han også å melde seg inn i supporterklubben Forza Tromsø – noe han også gjorde.

Men det medlemskapet kan han nå bare glemme, sier leder Morten Killingberg i supporterklubben.

– Så fort overgangen er bekreftet så blir han utmeldt og vi refunderer pengene til ham, sier Killingberg til NRK.

Siste i rekken av TIL-yndlinger

I utgangspunktet skaper det furore når spillere går fra en klubb til erkerivalen.

Og selv om Mikkelsen tross alt kjøpes fra Hammarby, og ikke Tromsø, svir overgangen likevel lengst nord.

For Mikkelsen er bare den siste i rekken av spillere, trenere og støtteapparat som har byttet ut Nordens Paris med Europas kulturhovedstad 2024.

Det hele startet i 2022.

Da gikk den tidligere TIL-spissen Runar Espejord til Glimt fra nederlandske Heerenveen. Året før var han utlånt til Tromsø.

Sommeren 2023 steg temperaturen høyere.

Da sjokkerte Tromsø-talentet Daniel Bassi (18) med å ikke fornøye med polkatrøyene, men meldte i stedet overgang til gultrøyene.

Det førte til at Bassi ble kalt «Judas» og en «slange» av rasende TIL-supportere.

Så ved årsskiftet til 2024 satte Tromsø-supporterne kaffen i halsen – igjen.

Stopperkjempe Jostein Gundersen valgte å forlate Tromsø til fordel for Glimt etter å ha vært i nordlysbyen siden 2011.

Og som om ikke det var nok:

Samme dag annonserte også Tromsø hovedtrener, Gaute Helstrup, at også han slo følge til Bodø.

Da for å bli assistenten til hovedtrener Kjetil Knutsen.

Så fulgte speider Jo Nymo Matland etter, og skal jobbe med å finne talenter til gultrøyene fremover.

Mikkelsen er altså siste i rekken av tidligere TIL-spillere og trenere som nå er å finne i gult.

– Jeg har snakka en del med dem, og hørt mye positivt om klubben. Det er kanskje det jeg så etter, det de har i Glimt med tanke på opplegg og treningskultur. Så er det ikke til å legge skjul på at Glimt er på et såpass høyt nivå, kanskje det beste laget i Skandinavia, så det er kult og stort å kunne spille på et så høyt nivå, sier Mikkelsen.

Sportsredaktør: – Svir mest av alle

– Det begynner å bli litt mye.

Det sier sportsredaktør, Øyvind Nordmo Sivertsen, i avisen Nordlys i Tromsø.

Han skriver at Mikkelsen-overgangen er «fullstendig uakseptabel» i en kommentar lørdag.

Overfor NRK utdyper han hvorfor.

Sportsredaktør i Nordlys, Øyvind Nordmo Sivertsen, sier Mikkelsen-overganger svir mest av alle som tidligere har vært i Tromsø IL, men som nå befinner seg i Bodø/Glimt. Foto: Torgrim Rath Olsen / Nordlys

– Bodø/Glimt og Tromsø er erkerivaler, og overganger mellom erkerivaler finner man veldig få av i internasjonal fotball. Når de en sjelden gang skjer, da blir det furore.

Sportsredaktøren sier at selv om Mikkelsen ikke går direkte fra TIL til Glimt, så mener han likevel at det er nettopp denne overgangen som svir mest av alle.

– Han har vært så tydelig på at han er en ekte TIL-gutt og meldte seg inn i Forza Tromsø i januar.

Siden har mye skjedd i kulissene og lørdag landet Mikkelsen på Bodø lufthavn.

– Mikkelsen er i likhet med Bassi, Gundersen og Espejord et produkt av Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i Tromsø og akademiet til TIL. Det er liksom arvesølvet. Det er ikke helt planen at NTG og TIL skal utvikle spillere til sin erkerival.

Nordmo Sivertsen mener de kontroversielle overgangene er med på å vanne ut et av norsk fotballs viktigste rivaliseringer.

– Jeg hadde også reagert på om TIL hadde hentet masse spillere fra Bodø. Jeg tviler veldig på om TIL faktisk ville ønsket det. Jeg syns ikke slike overganger er med på å bygge opp rivaliseringen, det vanner i stedet ut rivaliseringen. Nå begynner det å bli flere tromsøværinger i Glimt enn bodøværinger.